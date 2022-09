Piden la absolución de Gina Cardenas

En Ushuaia comenzó el juicio oral y público a Gina Eliana Cárdenas (25), quien está acusada de haber asesinado a su pareja, Alejandro Ramón Báez, en noviembre de 2021. Haciendo uso de su derecho, la imputada optó por no declarar ante los jueces del Tribunal de Juicio, Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

Piden la absolución: La presidenta de la Asociación Pensamiento penal, la abogada Indiana Guerreño, se encuentra en Ushuaia presenciando el juicio de Gina. Cabe indicar que la organización civil de derechos humanos y la integra profesionales de distintas áreas, como la psicología, la criminalista y el derecho, que trabaja en causa en malas practicas o de suma injusticia.

“Después de un análisis transdiciplinario llegamos a la conclusión de que Gina actuó esa noche en legitima defensa, amparada por el Código Penal, la Constitución Nacional, y por los tratados internacionales así que pedimos el cumplimiento de la ley”, subrayó.

“Gina esta acusada por homicidio agravado por el vinculo cuando en realidad el título que le corresponde es la legitima defensa y le corresponde la absolución”, aseveró. Y agregó que “nuestro interés es observar y escuchar de primera mano si efectivamente hay malas practicas o no”, sostuvo.

En este sentido, apuntó que para que corresponda la legitima defensa se dan algunos patrones, como una agresión ilegitima es decir que ella siendo agredida en el momento y los testigos fueron claves porque escucharon que ella que quería salir del lugar y no la dejaba. En un momento el sale de la habitación y cuando intenta regresar, Gina logra cerrar la habitación para armar el bolso con las intenciones de irse. Mientras el hombre intentaba volver a entrar, hasta haciendolo por la ventana. Cuando la dueña del alquiler le pidió por favor a Gina que lo deje entrar para calmar la situación, Gina lo deja entrar y el entra con un cuchillo”.

Otro elemento que se observó que “es la manera de defenderse y en ese momento es la vida de el o de ella y su bebe. Sumado a eso es el contexto de violencia, que esta claro con los testimonios que hablan de una relación de sometimiento, escena de celos, revisarle el celular, hasta de sacarle la billetera”.

Por lo tanto: “acá se trata del cumplimiento de la ley, que se cumpla con el Código Penal que tiene redactada la legitima defensa desde sus inicios”, indico.

En el juicio declararon tres vecinos que convivían con la imputada y su pareja -en el mismo departamento-, quienes dieron cuenta de lo ocurrido la noche que falleció la víctima. Luego declaró una amiga de la imputada, que relató el tipo de relación que mantenía la mujer y la víctima. Tras escuchar los primeros testimonios, el Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a partir de las 10, donde se continuará con nuevos testigos.

Según la acusación fiscal, a la mujer de 25 años se la acusa de haber dado muerte a su pareja, durante la madrugada del 13 de noviembre de 2021, en el interior de un departamento del barrio 300 Viviendas de Ushuaia.

La pareja alquilaba una de las 5 habitaciones que tenía el departamento, y aquella madrugada habrían mantenido una discusión que derivó en que la mujer hiriera de muerte con un arma blanca a la víctima.

Que declaro Gina Cardenas: Cárdenas aseguró que había una relación permanentemente tóxica y violenta entre ella y la víctima, Alejandro Báez; “me celaba prácticamente por todo, y yo hacía lo mismo que me hacía él, era para discutirle no de la misma manera, sino que cuando él me reprochaba que tenía contacto con otros hombres, yo le decía lo mismo pero no era más que eso”.

“Tenía que acceder a tener relaciones con él cuando yo no quería, lo que yo tenía con él no pasaba más de lo sexual y él lo sabía”, agregó, diciendo “yo estaba con Alejandro no porque quería, sino porque necesitaba donde estar”, refiriendo que eso era motivo de represalias físicas permanentes.

Respecto de su embarazo al momento del hecho, expresó, “yo el 20 de octubre me hice una prueba de embarazo que salió positivo, le dije y luego reaccionó diciendo que era una puta que seguro no era de él, y no quería asumir la responsabilidad”, expresó respecto del niño que dio a luz, motivo por el cual actualmente está en prisión domiciliaria.

Finalmente sobre la noche fatal aseguró que fue una discusión en torno a irse del lugar ante lo difícil de la relación, declarando que Báez la tiró en la cama y que apareció con un cuchillo.

Aseguró, “puso el cuchillo en mi mano y me dijo que si me quería ir tenía que matarlo, yo me quería ir, me puso el cuchillo en la mano e hizo presión, me di cuenta que no le importaba su vida, ni la mía, ni la del bebé. Cuando voy a la puerta veo su pecho sangrando”, expresó en su descargo en permanente llanto.