Para la DPE y el Gobierno provincial son mas importantes los turistas del Castor que las obras en la ciudad para los vecinos

Luego de varios pedidos por parte de la Municipalidad de Ushuaia a la DPE para que realicen un corte de luz para poder seguir avanzando en la obra de ampliacion del puente sobre la Perito Moreno y al no obtener respuesta al pedido a pesar incluso la Secretaria de Obras Publicas de dar a conocer la situacion y que el corte solo afectaria al Cerro Castor y los Centros Invernales durante unas horas (VER).

El presidente de la Direccion Provincial de Energia, Pedro Villarreal confirmo que fueron intimados por el Municipio por carta documento, para que hagan el corte para que se pueda seguir avanzando en la obra sobre el Arroyo Grande, ya que luego con el aumento del caudal del mismo es imposible realizar la obra.

Pero increíblemente Villarreal no solo se mostró molesto por la intimación sino que incluso dejo entrever que desde la DPE priorizan no dejar por un par de horas el Cerro Castor por la temporada turística que tomar la medida de corte para mejor la infraestructura de los habitantes de la ciudad, con una obra tan importante para mejor la circulación por el sector Industrial de Ushuaia.

En dialogo con Radio Nacional, el presidente de la DPE, indico “hemos coordinado porque hemos recibido una carta documento, donde la Municipalidad intima a la DPE, personalmente no creo que sea la metodología que tengamos que usar, pero es mi función darle energía a los vecinos, a los comercios y la municipalidad también tiene la necesidad de cortar el puente, lo hemos charlado con nuestro equipo de trabajo y consideramos que debemos reunirnos y plantear la necesidad, que también la entendemos, pero tenemos pedidos y llamados telefónicos de la gente de turismo de la provincia, de las cámaras hoteleras, porque sabemos que el movimiento que tenemos dentro del 30 de septiembre diariamente son 5 mil personas visitan los centros invernales y la hotelería, según nos dijeron esta en el 90 por ciento.

Queremos colaborar con el municipio pero tenemos que ver las fechas, la definiremos en la reunión de hoy porque hay que analizar y dejar claro que es un trabajo técnicamente complicado, y si todo va bien en alrededor de cuatro horas, si llega a surgir un inconveniente cuando se corre el cable, que creo que son como 30 metros que hay que correr, se puede llegar a cortar el cable, tener los materiales y el equipamiento que no lo tenemos”.

La municipalidad verbalmente nos informó que habían conseguido el equipamiento para el cable, porque esa maniobra se hace. Como mínimo sería 10 horas que estaría cortado la luz, como mínimo la temperatura debe ser más 4 grado y hoy nuestros técnicos lo van a compartir en la reunión con la municipalidad, con la empresa que está contratada por ellos y Dos Arroyos.

Villarreal indico “lo que ellos dicen es que no pueden ir mas allá de este fin de semana. Respeto la opinión de ellos. Lo que usted sabe es que de acuerdo a la ley 117, la facultad de todo eso la tiene la Dirección Provincial de Energía. Nosotros tenemos la gente capacitada para indicar el momento en el que sea realizado el corte, en ningún momento la DPE se va a negar hacerlo, quizás estamos discutiendo en que tiempo, pero tenemos que ponernos de acuerdo.

Lo que la Secretaria de Obras Publicas del Municipio indico es que a mas tiempo, hay mas caudal de agua y no se puede hacer., para Villarreal, lo único que puedo opinar es que llevo más de 60 años en la provincia, y vos vas a compartir lo que digo, el clima lluvia y demás están cambiando en TDF, por eso creo que toda esta semana que estuvo nevando y lloviendo hizo que el caudal sea superior que en nuestra época no sucedía. Imagino que ella tendrá documentación que avala lo que dice, lo voy a consultar con la Dirección de Agua”, dijo el funcionario de la DPE.

Villarreal siguió intentando de justificar la medida de no cortar la luz a los Centros Invernales, manifestando que en ningún momento de la charla que hemos tenido no se mencionó el horario, si tiene que ser de día con la temperatura que te decía, según me indicó mi equipo de trabajo y las empresas que ya hicieron estos trabajos. Son especificaciones técnicas, 4 grados de temperatura.

Las reuniones que mantuvimos fueron tres, siempre manifestaron que ellos tenían la necesidad de hacerlo cuanto antes y nosotros no le dimos fecha posible, que me imagino que hoy en la reunión que tendremos, tanto ellos y las empresas pondremos una fecha tentativa. De acuerdo a lo que se esta viendo, estimo que será la primera semana de octubre. Si esa semana no hay 4 grado como mínimo tampoco se podrá hacer.

A la pregunta sobre si ¿El sábado que habrá 10 grados, se puede hacer el trabajo?, Villarreal siguió con su postura de no facilitar la operacion por parte de la DPE, en beneficio de los Centros Invernales y en perjuicio de los vecinos de la ciudad.

Hasta que no tengamos la reunión no puedo contestarte, sinceramente, dijo el funcionario. Porque personalmente con la responsabilidad que tengo, también tengo considerar los contras, porque si hay algún problema y se corta la luz se puede apagar la Rolls Royces, cuando sabemos que hoy genera 13 mega y los técnicos, me informaron, y tienen conocimiento el gobernador y su equipo de trabajo, se lo hemos manifestado a través de las reuniones a la gente de la Municipalidad, que no sabemos si vuelve arrancar o cuanto tiempo demandará vuelva a prender la turbina. Si deja de funcionar son 13 mega menos, y los cortes rotativos que tendríamos que hacer, se vería afectada todas las familias.

Ante la pregunta si ¿Esto en Octubre no pasaría? Ese repuesto esta llegando el 19. El repuesto garantizaría, permitiría que la turbina de 13 mega pasaría a 24 mega. No puedo vaticinar que puede pasar en octubre.

A la consulta sobre ¿‘Cual es la diferencia entonces? La vamos a discutir en la reunión de hoy. Después de la reunión lo podemos charlar. Ante la pregunta si ¿El primero de Octubre, hay menos actividad en los Centros Invernales? Estimo que sí, porque la mayoría son de todo el país. No tendríamos cinco mil personas en los cerros. Hay un conjunto de ítems donde el Gobierno, la Municipalidad, las empresas y nosotros estamos analizando, cada uno con sus fundamentos. Estamos preparados para tener un acuerdo, no sé si definitivo, pero sí avanzar, el bien debe privar teniendo en cuenta la cantidad de turistas que tenemos, entiendo que me llama la Cámara de Comercio, Infuetur, y los hoteleros que hace mover a la provincia financieramente, como representantes del Gobierno también tengo que escuchar esa campana y también escuchar a la Municipalidad.

El presidente de la DPE, dijo que el corte si o sí se va hacer, aunque la postura de la DPE y el Gobierno Provincial es hacerlo recién en Octubre, cuanto el Cerro Castor este cerrado y no ahora, sin importar si por el caudal de agua la obra no pueda continuar tal como ya lo reiteraron desde la Municipalidad de Ushuaia..