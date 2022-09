La Justicia ordeno al Maria Auxiliadora que reincorpore a un alumno y su maestra integradora

La Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande hizo lugar a la segunda cautelar presentada por la familia de un niño con síndrome de Down alumno de 2° grado del Colegio María Auxiliadora para que regrese al colegio junto a la maestra seleccionada por concurso por el Ministerio de Educación el año pasado para esa tarea. La medida judicial fue notificada a las partes el 19 de septiembre por lo que la resolución podría haberse puesto en práctica el martes 20 si no fuera porque el Ministerio de Educación, responsable de informar a la docente su reincorporación, aún no recibe la cédula emitida por la Justicia.

Gabriela Medina, madre de Emanuel, dijo que “el Colegio María Auxiliadora recibió la notificación el día lunes por la mañana y nosotros la recibimos a la tarde, pero el Ministerio dice que no les llegó nada. A través de nuestra abogada, la Cámara de Apelaciones nos informó que la cédula fue enviada al Ministerio el mismo día que fuimos notificados el resto de las partes, pero hoy (por ayer) me comuniqué con el Ministerio y me dicen que aún no la reciben”.

Desesperada, la madre adelantó que volverá a los tribunales para saber qué está ocurriendo “porque se tiran la pelota entre ellos, pero el único que se perjudica es Emanuel, que el martes tendría que haber regresado a clases y no puede hacerlo porque el Ministerio es el encargado de informar a la docente que debe ser reincorporada”.

Días antes de la medida favorable a su hijo, Medina llevó adelante una campaña de firmas para pedir a la Justicia que permitan regresar al colegio al par pedagógico, luego que las autoridades de esa escuela salesiana se lo negaran en forma reiterada.

Por esta situación, actualmente tramita una causa en el juzgado de primera instancia civil y comercial N°2 del distrito judicial Norte y en dos oportunidades la Justicia rechazó la medida cautelar presentada para que Emanuel regrese al colegio mientras continúa el juicio. Tras el revés judicial de la semana pasada, el colegio no puede negarse a recibir al par pedagógico elegido por el Ministerio de Educación el año pasado y que acompañó al niño durante todo 2021, pero el “extravío” de la cédula demora el trámite administrativo.

Una medida impiadosa: Emanuel es alumno de la institución desde el nivel inicial, no habla y tiene dificultades para relacionarse con otras personas. Sin embargo, gracias a la conexión establecida con su par pedagógico, logró vincularse con sus compañeros y con la actividad escolar, lo que el año pasado le permitió fortalecer las trayectorias educativas e iniciar la alfabetización. Desafortunadamente, este año, al comenzar las clases, la escuela negó el ingreso al establecimiento del par educativo e impuso el acompañamiento de otra docente que, según los padres, no se ha capacitado para esa tarea. Medina explicó que, al tratarse de un niño no verbal, que se maneja con señas, el par pedagógico debe conectar con él para saber cuándo quiere ir al baño o conocer sus expresiones para poder acompañarlo, cosa que no ocurrió con la nueva docente.

“A causa de esta situación, mi hijo tuvo clases esporádicamente y los días que iba a la escuela no iba el docente designado por ellos. Así que no hacía tareas, lo sacaban al patio a deambular, provocándole un estrés del cual no podemos sacarlo”.

La familia desconoce las razones de este rechazo de la escuela, sobre todo tratándose de una institución religiosa que lo acogió desde el primer momento y a la cual también asiste su hermana. Por ello, se vieron obligados a realizar la denuncia en la Fiscalía y en la Secretaría de Derechos Humanos y también en el Ministerio de Educación, donde están al tanto de la situación.