La ex convencional Remy conto los motivos de su renuncia y cargo contra Chispita Fadul

La convencional Viviana Remy, conto los motivos de su renuncia, cargo contra Chispita Fadul. No me dejaban tener voz y voto.

“En la insistencia de no poder tener voz y voto, exploté”. Todavía no cierro la herida y hacer un balance positivo. Tuve una diferencia irreconciliable porque yo sentía que tenía voz y voto, el artículo 30 me pesa mucho y no pude controlar mi angustia sobre la ponencia que hicieron las cuatro mujeres y no pude parar de llorar durante toda la jornada.

Mis lagrimas brotaban, sufrí abusos en mi adolescencia por un tío y cuando pasamos a un cuarto intermedio y dije que si hubiese tenido una Secretaría de la Mujer a los 16 años hubiese sido distinto, la marca queda por vida. Me pesó muy fuerte, luego el convencional Walter Vuoto presentó seis fotocopias y fue pasando de convencional a convencional y leer los títulos fue desgarrador.

Trabajamos en la elaboración y Chispita Fadul que solo quería que la Casa de la Mujer se llamara Pioneras Fueguinas y di un no rotundo, no estaba de acuerdo, hay un articulo que es el 125 que desde el bloque Juntos Por el Cambio había presentado y se logró por unanimidad y era en relación del nombre de los lugares.

Creo que el nombre en ese momento no iba ahí, soy abierta pero cuando las cosas no van. Les dije que no los acompañaba y que yo iba a apoyar el dictamen del resto, accedieron, dijeron que se abrieron, se rompió algo.

Dos días después en el partido de Chispita comencé a tener latidos fuertes en la cabeza, fui al periférico tenía la presión alta, dormía dos horas porque sentía demasiada presión y el médico me dijo que esto no era saludable. Renuncié con un dolor tremendo, trabajé con un compromiso enorme. No soy política partidaria y mi aporte era de lugar de vecina con un trato super lindo con el resto. Y de apoco voy sanando porque me puse mucho la camiseta para enriquecer la Carta Orgánica.

Volví a mi puesto de trabajo, me cambio de trabajo porque de por medio he vivido una situación con mi hijo. Trabajo en la Secretaría de Turismo y pedí el cambio a Defensa Civil, siento que pertenezco a ese espacio. A raíz de ese pico de presión no se me fue el dolor de cabeza, estoy con muchos estudios, comencé con terapia.

Me fui por diferencias con el espacio Somos Fueguinos, no por mi hijo. No pertenezco a ese espacio y sí, me puse la camiseta durante toda la campaña, pero siempre me paraba y alimentaba con los otros artículos.

He tenido una relación hermosa con el resto. No puedo hacer un balance positivo de mi paso. Chispita y Valter son dos abogados muy preparados que me enseñaron muchísimo de la Carta Organica, soy una vecina y tengo ideas propias porque es algo que siento y no me parece errado haber pensado de esta manera. Y en la insistencia de no poder tener voz y voto exploté.

Me duele porque lo siento mucho por todos los que me votaron. Yo camino por la vida de esa manera. En las diferencias está el poder consensuar y tener el derecho de pensar como quiere. Nos hace ver que cada uno puede sostener su palabra sin que haya malos o buenos, es saber escuchar.

Es la primera vez que hablo y me sigue doliendo. Hasta ahora pedí que respetaran mi silencio, hace muchos años que me vienen buscando para meterme en política y ahora con todo esto, priorizo mi salud. Estoy convencida que lo que hice por el artículo 30, lo sigo sosteniendo de la misma manera.

Por ultimo le consultaron, si habia vuelto hablar don Fadul, No , con el resto de los convencionales sí, tal vez uno solo no, pero el resto sí.