Hoteleros se niegan a pagar el adicional TDF y el gremio se declara en alerta y movilizacion

El secretario general de UTHGRA, Ramón Calderón, cargó contra la negativa de la Asociación de Hoteles de Turismo, representada en la provincia por Oscar Rubinos, de acceder al pago del 12% del adicional Tierra del Fuego, que ya vienen pagando las empresas adheridas a FEHGRA. El jueves se declararon en alerta y movilización y prevén llegar “a las últimas consecuencias”, porque a los hoteles de 4 y 5 estrellas nucleados en AHT “les va muy bien” y “cobran hasta 600 dólares por una noche”, dijo, cuestionando que les nieguen ese adicional.

Recordó que los trabajadores respaldaron al sector con la gestión de los ATP, accedieron a la reducción salarial en pandemia, y no se les está reconociendo ese esfuerzo. A nivel nacional hay movilización en varias provincias para equiparar el básico, que en Tierra del Fuego “es menor que en Capital Federal”.

Calderón, explicó por Radio Nacional Ushuaia la decisión de declararse en estado de alerta y movilización el pasado jueves. Sostuvo que “se nos ha puesto difícil la negociación con AHT -Asociación de Hoteles de Turismo-, que nuclea a hoteles de 4 y 5 estrellas. En Ushuaia reciben mucho turismo y les ha ido muy bien. Hoy está como presidente el señor Oscar Rubinos y se ha negado a firmar el 12% de adicional Tierra del Fuego”.

“Una vez que FEHGRA, que es la cámara más grande, firma el convenio 389, hipotéticamente la AHT debería aplicarlo, pero este señor dice que no es el momento, que no están en condiciones los hoteles, y la verdad es vergonzoso porque toda la ciudad sabe lo bien que les ha ido. Es vergonzoso que no se dé cuenta como presidente de la cámara que los trabajadores durante la pandemia y parte de la post pandemia cobraron el 75% de su sueldo. Hicieron un esfuerzo y el sindicato, junto con todos los trabajadores, también fue el gestor de muchos ATP, no sólo a nivel provincial sino nacional”, señaló.

“Vamos a salir a la calle a expresar esta situación, porque el Pre Viaje es una creación de nuestro secretario nacional -Luis Barrionuevo- y lo dijo el mismo Wado De Pedro. Es decir que les damos trabajo, somos los que ponemos la cara día a día con el turismo, pero el presidente de AHT ignora todo lo que han hecho los trabajadores. Que venga a decir que no merecemos un 12% de adicional Tierra del Fuego, que es lo mismo que la zona, es vergonzoso”, calificó.

“El pueblo de la provincia en parte es dueño de esos hoteles. Sabemos que han invertido, pero la plata del pueblo tiene que volver al pueblo. Los trabajadores tenemos que llevar adelante los hoteles, hemos pensado en los Pre Viaje, en los ATP, y ojalá nunca volvamos a esa situación. Hoy estamos en una lucha a nivel nacional para emparejar los básicos a nivel país, porque tenemos un básico menor que Capital Federal. Es vergonzoso que no respeten a los trabajadores. La cámara madre que es FEHGRA, que abarca de los hoteles 3 estrellas hasta una rotisería y confiterías, ya firmó ese adicional y lo llevan adelante”, comparó sobre la actitud de empresas de menor envergadura. Dentro del plan de lucha “vamos a discutir el básico, para tenerlo al nivel de todo el país, pero vemos una actitud vergonzosa de alguien que fue legislador, concejal, que supuestamente trabajaba para la ciudad”, criticó de Rubinos.

“Los hoteles 4 y 5 estrellas que tenemos están llenos, y hay hoteles que cobran 600 dólares la noche por una habitación. Nos vienen a decir que no a un 12% y a no emparejar el básico, y la verdad nos enoja. Nosotros vamos a seguir y el turismo no se va a caer por un 12% más. Tenemos gastronómicos en toda la provincia que pagan el 30% hace más ocho años, y una persona que supuestamente representa a ocho hoteles de 4 y 5 estrellas dice que no, cuando un par de hoteles ya nos dijeron que están de acuerdo. Si tenemos que ir a hablar uno por uno, lo vamos a hacer, porque pedimos lo que es de los trabajadores”, sentenció, deslizando que la posición de Rubinos no estaría reflejando la de todos los asociados.

“Cuando hubo que hacer un esfuerzo con el descuento en pandemia lo aceptamos, cuando hubo que salir a la calle para que los políticos atendieran al sector, nosotros estuvimos, y encima nos toman el pelo. Desde 2019 venimos pidiendo este adicional y no es algo que surgió de un día para otro. Somos un sindicato de mucho diálogo, pero del otro lado nos toman el pelo y vemos una forma muy arrogante, porque ni siquiera se presentaron al Ministerio de Trabajo. Mandaron una nota solamente, así que estamos en alerta y movilización, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer”, aseguró.

“Son muchas las provincias que entramos en movilización para emparejar el básico, que es mucho más bajo que en Capital, y lo que está pidiendo nuestro secretario nacional es coherente. Sé que cuesta parar, pero de una vez por todas necesitamos demostrarle al empresario que nos valore como debe, no que nos quiera convencer con la propina. La propina no es el sueldo, es del trabajador, y es vergonzoso que quieran lucrar con la propina que deja un comensal a un trabajador. Vamos a llegar a las últimas consecuencias porque llegó el momento de tomar el toro por las astas y los trabajadores necesitamos que nos respeten”, concluyó.