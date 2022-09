Furlan dijo estar mas cerca de FORJA que del PJ y apuesta por la formula Melella-Myriam Martinez

El legislador justicialista Ricardo Furlan volvió a tomar distancia de la conducción del PJ y aseguró que se siente más escuchado “en este gobierno que en el propio”, algo que no hacen “los chicos de La Cámpora”, dijo. Se definió como “raleado” dentro del peronismo , sin embargo desde su sector hay un objetivo en el que están trabajando, y es lograr una síntesis en una fórmula que podría encabezar el actual gobernador con la legisladora Myriam Martínez . De concretarse, dijo que “sería una alegría para el bloque”, y advirtió que La Cámpora por sí sola no puede ganar una elección, porque tampoco puede ganar solo el peronismo “y eso quedó demostrado”. Negó que las diferencias con Vuoto sean generacionales, porque el intendente Daniel Harrington pertenece a la misma generación y “no lo acompañó nadie”, salvo el bloque de legisladores.

Furlan adelantó el camino que se está trazando hacia el 2023 de parte del justicialismo que no se siente identificado con La Cámpora y fue consultado por Radio Provincia sobre las declaraciones de Victoria Vuoto, quien expresó que el único conductor del PJ es su hermano el intendente de Ushuaia.

“Con la cantidad de años que tengo en esto, apenas me puedo llegar a creer un dirigente. De dirigente a conductor hay un abismo, y de conductor a líder hay tres abismos. Apenas puedo llegar a dirigir algo, una institución, pero para cada uno de ellos el conductor es Fulano o Mengano”, cuestionó Furlan.

Como ejemplo de que un título o cargo no basta, citó que “el presidente del partido a nivel nacional es Alberto Fernández y si pregunto quién conduce el país, no conduce ni el país ni el partido. Cuando se hacen estas afirmaciones, se hacen desde el lugar donde cada uno está. Un conductor es el que se banca todas las que vengan, el que banca a todos los compañeros cuando se toma una decisión y no los deja en banda después”, disparó.

Al margen de la posición de Furlan el legislador hizo una diferencia con el intendente de Río Grande, que fue acusado por Vuoto de “estar ausente” en la movilización contra el atentado. “Yo no soy ni amigo ni compañero de Martín Pérez. No soy de La Cámpora ni ahí, y gracias a dios no estoy en ese sector, pero no puedo desconocer que cada uno de los intendentes se pusieron al frente de las movilizaciones y el repudio al atentado a Cristina Fernández. Habrá un cortocircuito entre ellos que no conozco, no formo parte de la estructura y estoy bastante raleado”, se definió.

“No se puede desconocer que los intendentes estuvieron y también hay que reconocer que el gobernador estuvo y fue el que encabezó la conferencia, de la que algunos participaron y otros no”, señaló. “No hay que olvidarse de dónde venimos. Cuando se formó el kirchnerismo se lo llamó transversal, y podía estar el gobernador Zamora (de izquierda), el gobernador Cobos (radical), entre otros, y eran todos transversales. El Frente de Todos hoy no tiene uno o dos partidos, hay un montón de gente que se siente identificada y otra que evidentemente no. Dentro del peronismo, nosotros no nos sentimos identificados con La Cámpora”, planteó, reduciendo ese espacio a un sector dentro del Frente de Todos.

Lo cierto es que Martín Pérez ha reconocido un trabajo conjunto con el gobernador por el bien de la ciudad, y de la misma manera ocurre con Tolhuin, siendo Vuoto el único que profundiza la grieta del peronismo y la propia Cámpora en lugar de acercar posiciones, y claramente lo expuso su hermana legisladora al marcar la ausencia de Martín Pérez.

“Es una construcción que ellos han hecho de esta forma y lo manejan de esa forma. Algunos estarán de acuerdo y otros no. En un momento estuvieron todos juntos, más allá de que uno no estuviera de acuerdo, y hay muchos que vienen trabajando juntos desde hace tiempo. Walter Vuoto acompañó a Martín Pérez como candidato y Melella también, cuando Rosana Bertone fue con Laura Colazo -recordó-. Las conversaciones no vienen de ahora sino desde hace mucho tiempo, pero un día están de un lado y otro día de otro. Nosotros podemos tener dos mil errores, pero siempre hemos estado dentro del Partido Justicialista”, se diferenció.

Partido quebrado Frente a su visión del peronismo fueguino también avizoró el escenario dividido que se puede plantear para 2023. “El partido está quebrado y con una conducción que tiene su forma de manejarse. Yo no le voy a decir lo que tienen que hacer y ellos están convencidos de lo que están haciendo. Obviamente no estoy de acuerdo con esa forma de conducir y veremos qué hacemos nosotros el año que viene. Si me preguntan hoy, con el bloque de la Legislatura estamos viendo cómo se van desarrollando las cosas y veremos dónde nos vamos a ubicar políticamente”, manifestó.

“En mi caso personal me han dado más bolilla en este gobierno que en el propio -con Bertone-, y me siento más escuchado. Esta conducción del partido nunca nos ha tenido en cuenta. Entiendo que la conducción del partido y todas las autoridades se oficializaron en plena pandemia, pero no estoy de acuerdo con la forma de conducir y con el látigo no me van a manejar”, advirtió.

“Yo creo que el único conductor que tuvo el peronismo fue Carlos Manfredotti, pero es una cuestión personal y yo lo siento así. Obviamente venimos de otra época, de otra forma de hacer política, de otra forma de comprometernos y de llamarle lealtad al peronismo. No sé si es mejor o peor, pero es distinto de lo que manejan hoy. Ellos tienen una forma de manejarse que yo no la comprendo y sobre todo no la comparto”, sentenció.

La fórmula Melella-Martínez Se le pidió opinión sobre una eventual fórmula encabezada por el gobernador Melella, que todavía no habla de su reelección pero tampoco ha descartado postularse; y una compañera como Myriam Martínez como candidata a vicegobernadora. “Sería una alegría para el bloque y yo estoy trabajando en eso”, reconoció.

Ningún problema generacional Asimismo, negó que las diferencias con La Cámpora tengan su explicación en una diferencia generacional. “Lo que pasa es que se tiene que poner de acuerdo la generación de los 40 -que es la edad promedio de los intendentes-, porque a Daniel Harrington el primero que lo apoyó fui yo y fuimos en contra de toda esta generación de La Cámpora. No es tan cierto que se trata de una cuestión generacional porque a Daniel no lo apoyaron, lo apoyamos nosotros desde el bloque nada más y fuimos en contra de Bertone -que siempre acompañó a Claudio Queno-, de Martín Pérez, de Walter Vuoto, que apoyaron otro candidato. No es una cuestión generacional. Cuando les conviene es generacional pero también cuando les conviene se hacen los que te consultan, pero en realidad ya tienen la decisión tomada. Esto es lo que molesta y también que pareciera que tienen el peronómetro en la mano y todavía no conocen nada de lo que pasó en el peronismo”, fustigó.

“Uno como peronista existe en Tierra del Fuego porque antes que nosotros hubo otra gente que existió en el peronismo. Hubo una Esther Fadul, un Martín Torres, un Adrián De Antueno, un Julio Argentino Moyano, que mantuvieron viva la llama del peronismo. Nosotros la mantuvimos lo mejor que pudimos y hoy están los chicos de La Cámpora, que lo manejarán como ellos crean que lo tienen que manejar”.

Finalmente aseguró que con La Cámpora no es suficiente para ganar una elección “porque ni siquiera con el peronismo es suficiente para ganar. Eso ya quedó demostrado”.