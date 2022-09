Denuncio acoso, pero desde la Municipalidad de Rio Grande ocultan el caso y le dijeron que no lo haga publico

Fermín González

Acuso a las autoridades que de "Ahí me llevaron a Espacio Joven para que no hable", pero señaló que, si bien avisó a las autoridades municipales, todas las semanas tiene que volver a ver a la persona que denunció.

La mujer en dialogo con FM Aire Libre realizó una grave denuncia pública por situaciones de acoso en la Municipalidad de Río Grande: “Fermín González, jefe de mantenimiento, llega a las 7 de la mañana y me hace entrar a Rentas. Me hizo entrar y me apretó fuerte con las dos manos y no me soltaba. Después me agarró la cara para darme un beso y me dijo ‘anoche soñé con vos’, eso fue bien temprano en la mañana. Yo grité pero estaba sola, un compañero estaba trabajando pero no me escuchó”, lamentó.

Y agregó: “Yo quedé adentro de Rentas con la luz apagada y quedé en shock. Lo primero que hice fue hablar con mi amiga, y en ese momento llamé a Celeste Gómez, que era mi jefa. A los dos días me llama Pablo Bonafini, el coordinador, y me dijo que ‘o denuncias y te echan, o te quedás callada y hacemos de cuenta que no pasó nada, porque vos sos plan, no sos nadie y Fermín trabaja hace años, lo van a escuchar más que a vos'”.

“Ahí me quedé tranquila pero iba a trabajar con miedo, me estaba escondiendo. A mi me sacaron del padre Zink y me llevaron a Transporte. Después lo encontré a (Gonzalo) Ferro en un evento. Ellos me decían que no hable y que no haga quilombo, que me iban a dar algo mejor. Ahí me llevaron a Espacio Joven. Él sigue yendo a este lugar (Fermín González), y cuando lo veo me escondo y me pongo a llorar”, expresó.

Para finalizar, expresó que “la secretaria de Ferro, me dijo ‘vos entraste con Melella’, como que no le importaba. Yo estoy bien en Espacio Joven, pero el tema es que esta persona va una o dos veces por semana. Hasta Martín Perez sabe de esto pero nadie hace nada”.