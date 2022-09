Arcando dijo que Becerra es un sometido, Bertone una desaparecida y Melella un amigo

El ex gobernador Juan Carlos Arcando en dialogo con Radio Universidad 93.5 analizó el cruce de críticas entre distintos sectores del peronismo, quitó dimensión a las expresiones de Omar Becerra, al considerarlo un “sometido” a Walter Vuoto por ser parte de su gabinete. Sobre Melella observó buen diálogo del gobierno con los municipios, con excepción de Ushuaia y no ve dificultades para que se concrete una alianza. Comparó a Vuoto con los “graves errores” que cometió Rosana Bertone en su gestión, como no integrar al peronismo en su gabinete y tomar decisiones por capricho, al punto que atribuyó el triunfo de Melella en primera vuelta a la campaña orquestada en su contra por el bertonismo.

Arcando desde hace tiempo se encuentra radicado en Tolhuin, donde está “trabajando políticamente por Nuevo País, que gobierna el municipio, sin ningún cargo. Tomé la decisión de instalar en Tolhuin la sede del partido”, dijo.

Sobre las ideas y vueltas con declaraciones, particularmente las del legislador Ricardo Furlan, que consideró que el único conductor que tuvo el PJ en la provincia fue Carlos Manfredotti, en respuesta a la legisladora Victoria Vuoto, que había manifestado que su hermano es el líder del partido; y posteriormente las del jefe de gabinete Omar Becerra, que mencionó que hay peronistas disidentes que no llegaron a obtener una banca en la elección de convencionales (VER), pero la gran mayoría respalda al presidente del partido, sostuvo que “ese es el esquema kirchnerista donde todos tienen que estar sometidos y hay que hacer lo que ellos dicen.

Becerra está sometido a Walter Vuoto por un cargo de jefe de gabinete, pero esta discusión no nace ahora, sino el día que el fiscal Luciani pidió la condena a Cristina Fernández. Hicieron movilizaciones desde el kirchnerismo en Ushuaia y en Río Grande, donde estaba Gustavo Melella, Martín Pérez, hubo un zoom con legisladores, estuvo Daniel Harrington. Eso se interpretó como una traición a la figura del presidente del partido, que no sabe cómo conducirlo, porque la realidad es que no hay conducción dentro del PJ. Ahí salió él con un discurso crítico de la figura del intendente de Río Grande, del intendente Harrington, del gobernador Melella, y de paso lanzó la candidatura a gobernador del senador Matías Rodríguez. El quiebre empezó ahí, no con las declaraciones de Ricardo Furlan, que fueron una consecuencia, al igual que las mías”, manifestó.

“Inclusive mandaron algunos emisarios, que son funcionarios del municipio de Ushuaia, a hacer declaraciones en Río Grande, y llegaron a decir que en la Municipalidad de Río Grande no los atienden. Salió un congresal provincial, y la senadora Duré que es dirigente de La Cámpora. La verdad es que ni siquiera le tocaron la puerta”, aseguró.

“Yo no lo llamo a Martín Pérez sino a su secretario político, y cada vez que lo llamé tuve una respuesta -dijo de Gastón Díaz-. Le he trasladado planteos que me hicieron, he dado opiniones de que en alguna cosa se están equivocando, y siempre que llamé tuve una comunicación”, afirmó. Yendo a otro punto de quiebre, recordó que “el año pasado por primera vez el peronismo no llevó un candidato propio. Siempre hemos llevado candidatos extrapartidarios, pero encabezando un justicialista”, dijo en referencia a la Carolina Yutrovich; y cuestionó la falta de convocatoria:

“No se reúnen desde que asumieron y por lo menos debe haber una reunión por año del congreso partidario. Esto lo debe convocar el presidente del congreso o el presidente del partido”, que son Martín Pérez y Walter Vuoto, respectivamente. “La mayoría del congreso partidario la tiene el sector del intendente de Ushuaia, así que tranquilamente los congresales de Walter pueden pedir una reunión, pero no lo hacen. Tampoco se reunió el consejo provincial y la carta orgánica dice que se deben reunir una vez por año, o las veces que sea necesario. En 2019 hice un congreso por zoom para elegir autoridades y hacer la elección partidaria. Esto lo tomó como ejemplo la cámara electoral nacional”, indicó.

Justicialistas “recientes”: Asimismo, planteó la relativamente reciente afiliación al PJ del presidente del partido. “Walter se afilió al partido en la renovación anterior del consejo nacional, hará ocho años, porque estaba afiliado a otro partido. Victoria Vuoto fue candidata en la provincia de Buenos Aires por el partido de Margarita Stolbizer. Es decir que se afiliaron ahora para ingresar al justicialismo. Es lo mismo que pasó con el presidente Alberto Fernández, porque los designaron en un cargo y no estaban afiliados”, expresó.

La candidatura del enojo: Para Arcando, la precandidatura a gobernador del senador Matías Rodríguez fue producto del enojo. “Los resultados de las elecciones de la convención constituyentes no fueron positivos para el sector de Vuoto. La mayoría es de la oposición y ese resultado generó enojo. Ahí vino el nerviosismo, porque es un espacio muy importante el de la municipalidad y tienen que resolver el tema más político en la convención, que es la re-reelección y el ballotage.

Cada partido de la oposición debe respetar los compromisos de campaña, y decirle no a la reelección y apoyar el ballotage. Por eso lo atacaron a Branca, para ver si le podían torcer el brazo y que terminara haciendo lo que ellos necesitaban para tener un voto más. Es lo mismo que pasó con Melella en la gestión Bertone”, comparó, a partir de los ataques al ex intendente incluso en su vida personal, que no prosperaron.

Críticas de legisladoras afines: Consultado sobre las expresiones tanto la legisladora Myriam Martínez como Andrea Freites, que cuestionaron al sector de Walter Vuoto, siendo en el caso de Martínez la vicepresidente del partido, pronosticó que será difícil resolver las diferencias de cara al próximo año, teniendo en cuenta que hay sectores trabajando para una fórmula Melella-Myriam Martínez.

“Lo que debería haber ocurrido es lo mismo que en la elección de diputados y que todos los sectores afines al kirchnerismo mantuvieran esa unidad, más allá de que no me gustaba la candidata, porque debió encabezar un compañero justicialista. Pero se debió mantener esa unidad. En Ushuaia cambió el escenario político y no veo diferencias sustanciales en el diálogo entre los legisladores del PJ, el gobernador, el intendente de Río Grande y el de Tolhuin. Con el intendente de Ushuaia está cortado, por una estrategia política del propio intendente. Él cortó el diálogo con el gobierno por lo que se puede ver en los medios de comunicación, pero no se ve lo mismo en Río Grande, y no sé si estará bien la relación con Vuoto con Martín Pérez después de las declaraciones donde lo llamaron traidor”, planteó.

“Yo no lo considero un traidor, tampoco yo lo soy. Yo soy peronista, pero no kirchnerista. En su momento el kirchnerismo quiso generar un nuevo movimiento como lo hizo Perón en su momento con el movimiento nacional justicialista. Como no pudieron, hoy hablan de peronismo. Cristina habla de peronismo, Walter también, Máximo se hace cargo del PJ, porque vieron que no pudieron generar ese nuevo movimiento que pretendían. El movimiento peronista es muy amplio y no lo van a reemplazar. Ha habido circunstancias como ocurrió con Carlos Menem en su momento, o con Duhalde, Cafiero y los renovadores, pero siempre la discusión fue dentro del justicialismo y no se quiso generar un movimiento menemista. En su momento se logró llevar a Néstor Kirchner como presidente del partido, pero su intención era formar otro movimiento por fuera del justicialismo”, aseveró.

Bertone desaparecida: Por otra parte, se le preguntó si volvió a hablar con su compañera de fórmula. “Desde que presentó la renuncia a la gobernación nunca más hablamos. No coincidimos en muchas cosas, sobre todo en la forma de hacer política, y el error más grave era tener que marcar un 011 para comunicarse con un ministro o un secretario. Toda la gente lo decía. La mayoría del gabinete tiene que tener al menos un teléfono de Tierra del Fuego. Fue el primer error de una gestión, lo mismo que haber desplazado al ministro de Gobierno Gastón Díaz. Yo puedo contar cosas que pasaron en su momento y, perder la figura de Gastón, con el diálogo que tenía con todos los sectores en pleno conflicto, fue el primer error grave del punto de vista político”, remarcó.

“Después despidió a una persona que estaba en Defensa del Consumidor, que hizo un acuerdo con un empresario para generar capacitaciones en atención al público y defensa del consumidor. Cuando se enteró Rosana Bertone, como no se lleva bien con ese empresario, le hizo pedir la renuncia a través de Labroca. Era la única persona que yo pedí, porque el resto del gabinete lo puso Rosana Bertone. No hubo consenso para designar el gabinete. Cuando ella me nominó como su compañero de fórmula, el peronismo fue detrás de la figura de Rosana, a través mío. Pensábamos que el justicialismo iba a tener participación en el gabinete, pero eso no ocurrió”, cuestionó.

Cabe mencionar que Bertone eligió a Leonardo Gorbacz, uno de los funcionarios más polémicos de la gestión Ríos, que continuó siéndolo en la de Bertone, entre otros ex militantes del ARI sin ningún caudal político. “Después vino todo lo que hicieron con Gustavo (Melella), y eso hizo que perdiéramos las elecciones en primera vuelta. Los cuatro compañeros legisladores pueden decir que en la charla para conformar la lista yo no quería ser candidato a vicegobernador nuevamente, porque no había sido parte de la gestión. Por pedido de ellos accedí, pero nosotros estábamos armando una lista con Nuevo País”, reveló.

Reforma de la carta orgánica: En cuanto a la reforma de la carta orgánica, dijo que “fue una reforma política y ocurrió lo mismo que en el ’94. Accedieron a todo lo que pedía Alfonsín en el núcleo de coincidencias básicas con el fin de tener apoyo a la reelección de Carlos Menem en su momento. Acá la única intención era la re-reelección del intendente, la ciudadanía interpretó que ese era el espíritu político y votó una mayoría opositora”. Según la presidente de la convención Mónica Urquiza, que no acompañaría la cláusula transitoria que plantea la verdadera oposición, Vuoto puede reclamar ante la justicia la posibilidad de volver a postularse, pero Arcando lo puso en duda.

“Hay un fallo del Superior Tribunal en su momento con el tema Garramuño, Jorge Martín, Claudio Queno, pero para mí en este caso hay una continuidad de la carta orgánica y solamente se han reformado algunos artículos. No debería quedar habilitado, pero está ese antecedente y por eso algunos creen que la justicia lo puede avalar; pero hoy hay una nueva composición en el Superior Tribunal de Justicia y quizás la jurisprudencia que se generó en su momento pueda cambiar”, barajó.

“El nuevo miembro que ingresó -Ernesto Löffler- es constitucionalista y puede opinar en el mismo sentido o no que el fallo. Me parece que como viene la cosa, después de lo que pasó con la movilización, el nerviosismo les está diciendo que tienen que buscar otro camino porque no van a poder tener la reelección en la municipalidad. No vaya a ser que el actual intendente termine como candidato a diputado nacional, porque para candidato a gobernador ya dijo que podía ser Matías Rodríguez”, avizoró. “En la próxima elección va a haber varios de medio tiempo que van a ser candidatos, no solamente del espacio nuestro, porque en Juntos por el Cambio están haciendo lo mismo”, apuntó.

Sí al ballotage: También sentó postura a favor de la segunda vuelta electoral en el municipio. “Lo tenemos en la Constitución Provincial y tranquilamente lo podemos tener en la carta orgánica. Creo que el que acompaña en primera vuelta es el habitante de Ushuaia que genuinamente quiere que ese candidato sea intendente, aunque gane con el 20% y el segundo saque el 18%. Cuando se va a un ballotage hay acuerdos con otras fuerzas políticas, pero en definitiva termina votando la ciudadanía, y le daría más legitimidad. Sin embargo, la legitimidad verdadera la da la cantidad de concejales que tenga el intendente”, observó.

Vuoto versus Fadul: El intendente Vuoto dijo en la campaña que quisiera tener como rival a Liliana Fadul y se le preguntó si cree que la referente de Somos Fueguinos podría llegar a ocupar la intendencia. “Liliana tiene un voto cautivo desde hace mucho tiempo, pero no le ha permitido ser todavía intendente de la ciudad o llegar nuevamente a ser diputada nacional. Cuando fue legisladora por primera vez, ingresó por el justicialismo y luego se separó del bloque. Chiquito Martínez fue quien la puso en la lista y cuando se separó generó el Partido Federal Fueguino. Ahí empezó su otra carrera política”, repasó. Consideró que un limitante de Fadul es la falta de apertura para hacer alianzas y llegar a la intendencia. “Por como es Chispita, no tiene ninguna apertura. En algún momento tuvo un acuerdo, porque en la elección de diputados llevó a Conrado Zamora como segundo, y ahora llevó a un veterano de guerra, pero el problema que tiene es poder llegar a acuerdos. Yo tengo muy poco diálogo con ella, la he visto en algún acto, como el homenaje a Esther Fadul, al que fui porque yo nací en la unidad básica Esther Fadul y fui una especie de secretario privado suyo hasta que falleció”, dijo.

Diálogo con Melella: Respecto de la relación con el gobernador, dijo que “con Melella siempre tengo diálogo, estoy presente en los actos y no soy de llamarlo porque sé lo que significa una gestión de gobierno y para eso están los ministros. Si hay un problema de salud, la llamo a la Dra. Di Giglio; si hay un problema de obras públicas la llamo a Castillo; también llamo al secretario Legal y Técnico, a Agustín Tita, y con el que más diálogo tengo es con Federico Runín, que maneja más la parte política. Si tengo que hablar con Gustavo, no tengo problema, y hemos hablado antes de que fuera candidato, y también cuando fue candidato", señaló. “Yo estuve con Gustavo en la casa de Rosana Bertone cuando se hizo el acuerdo para ir nosotros en la gobernación y él como intendente. Lo que pasó después fue un error gravísimo de parte de Rosana, que nunca compartí. No van a encontrar una declaración mía con respecto a las cuestiones personales, que no las mezclo con la política”, subrayó.

No más candidato: Finalmente Arcando dijo que sostiene sus declaraciones luego de la derrota en la elección de convencionales, donde aseguró que no iba a volver a ser candidato a ningún cargo electivo. “Uno tiene que entender cuando la figura está castigada y devaluada. Pasé por la Legislatura, el Concejo Deliberante, la vicegobernación, y muchas veces esa mochila de una gestión muy complicada que uno lleva, hace que la figura esté un poco desgastada. Lo que no voy a dejar nunca es la militancia política y veremos qué nos depara el destino”, concluyó.