Algunos buscan dividir al peronismo para sacar provecho personales

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia negó de plano un “quiebre” en el peronismo, como planteó el legislador Ricardo Furlan, y aclaró que se trata de una opinión personal que dio Furlan, que no refleja el pensamiento de “la mayoría del peronismo”.

Puso los números sobre la mesa como prueba y remarcó el triunfo de Walter Vuoto en ambas elecciones a intendente, y también en la elección de convencionales, mientras que a los peronistas disidentes “no les alcanzó para obtener una banca”. Consideró que reducir el liderazgo de Walter Vuoto a La Cámpora es intentar “bajarle el precio”, y no se corresponde con el respaldo que le dio la sociedad y los propios peronistas cuando lo eligieron presidente.

“Al lado del sillón del intendente no hay ningún látigo”, disparó, tras la crítica de Furlan a la forma de conducir de Vuoto, y atribuyó sus opiniones al trabajo que ya viene realizando para que Myriam Martínez sea la candidata a vicegobernadora de Gustavo Melella. No descartó que el intendente, de no poder postularse nuevamente, opte por disputar la gobernación.

“Esto lo vamos a discutir en el momento que se tenga que discutir, porque un peronista puede ser gobernador, presidente, diputado, senador, legislador, concejal, o intendente; y donde la historia nos indique que debemos estar, ahí vamos a estar”, sentenció.

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, dialogó con Radio Universidad dijo que “Lo que ha pasado es que algunos compañeros dan alguna opinión desde lo político, pero esa no es la opinión mayoritaria del peronismo de Tierra del Fuego. Vivimos en democracia y cada uno tiene derecho a opinar, lo que no se puede hacer es involucrar a todo el peronismo fueguino ante una opinión personal nada más”, dijo Becerra, que pertenece a los históricos del peronismo, si bien integra un gabinete encabezado por un intendente de La Cámpora.

“Yo me considero un militante de la causa y no me voy a colgar el cartel de referente histórico. Hay un recambio generacional y negar esto sería tapar el sol con las manos. Hay tres intendentes jóvenes en nuestra provincia y cada uno tiene su militancia, ha dado sus pasos en distintas agrupaciones políticas, y una de ellas es La Cámpora. Siempre se está tratando de demonizar una agrupación política de la que surgieron cuadros generacionales que han sido avalados por el voto mayoritario, como es el caso del presidente del Partido Justicialista, Walter Vuoto, que es parte de La Cámpora. Lleva dos períodos y en la última elección superó porcentajes históricos. Hoy es convencional constituyente municipal, y esto de demonizar no es bueno, porque los afiliados justicialistas, que somos muchos, le hemos dado la noble tarea de llevar adelante los destinos del partido, juntamente con todas las agrupaciones que militan dentro del PJ”, subrayó.

“No es un problema tener dirigentes jóvenes que han tomado la decisión de militar en un sector, y no hay que intentar bajarle el precio porque la sociedad le ha dado la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad”, expresó.

Ni de rodillas, ni quebrados: “El peronismo no está quebrado y, si algo caracteriza la historia de nuestro movimiento nacional, es nunca estar de rodillas y mucho menos quebrados. Podemos discutir los posicionamientos, los proyectos políticos, las acciones a desarrollar, pero quebrados y arrodillados, jamás”, sentenció Becerra, y consideró que “la división sirve para algunos analistas que no conocen cómo funciona el peronismo. En una opinión ligera dicen que el peronismo está quebrado o roto, pero son posicionamientos. El peronismo discute absolutamente todo y siempre lo hace de cara a la sociedad”.

Si bien Becerra mencionó que Walter Vuoto ganó con un récord histórico, en la elección de convencionales, hubo un descenso a la mitad. No obstante, dijo que “en la última elección participaron todos los partidos políticos que tenían una propuesta y el resultado fue que el peronismo de Ushuaia ganó. Hay 13 partidos políticos que acompañaron el frente y también hubo compañeros disidentes que no estaban de acuerdo y, si bien sacaron votos, no les alcanzó para obtener una banca”, comparó.

“Hay que ser respetuoso de la voluntad mayoritaria, porque alguno puede pensar que es válida la propuesta pero, cuando se somete a la elección, resulta que no. Si hay un sector que no está de acuerdo con lo que dice la mayoría del peronismo, tiene posibilidad de participar como candidato extrapartidario, con otros partidos; pero el peronismo es muy sabio y siempre le da la derecha a los que levantan la bandera de los proyectos políticos. Algunos compañeros que van por fuera de la estructura del partido no llegan a lograr el objetivo, y no pudieron dar la discusión dentro de la vida interna de nuestro partido”, cuestionó.

Dado que Furlan se definió como “raleado” dentro del partido y advirtió que no lo iban a “manejar con el látigo”, además de señalar que es más escuchado por el gobierno fueguino que por el propio partido, replicó que “si él se siente cómodo con el gobernador, no sé qué quiere que hagamos nosotros. Al lado del sillón del intendente no hay ningún látigo. Somos todos grandes y es una opinión que tiene el compañero de algo que ha imaginado, porque no andamos a los latigazos. Si quieren les muestro el cuerpo”, dijo, haciendo una lectura literal y no simbólica de las declaraciones.

“Yo no comparto una crítica que no se condice con la realidad. Además hay que ser claro, el compañero (Furlan) dijo que le agradaría y trabajaría para una fórmula del gobernador actual y la compañera Myriam Martínez como candidata a vicegobernadora. Esa es la opinión del sector en que milita el compañero Ricardo, no es la voluntad del peronismo en su conjunto. No es que el peronismo está anhelando ser compañero de fórmula de Melella”, advirtió.

“El peronismo, a lo largo de su historia, da un debate con todos los que tengan la ambición y un proyecto político. Hace poco salió un compañero senador (Matías Rodríguez), que estableció la posibilidad de dar esta discusión -con su precandidatura a gobernador-, y salieron un montón de argumentos que le faltan el respeto al electorado. No está mal que quiera ser candidato y no sé a quién le asusta. En la última contienda electoral, cuando fue electo senador, sacó el 41% de los votos en la provincia, y después tenemos que escuchar que dicen que no lo conoce nadie”, observó. Teniendo en cuenta que esas críticas al senador provinieron de Myriam Martínez, que es vicepresidente del partido, barajó que “tal vez no tenga en la memoria el porcentaje que sacó el senador. Si sacó el 41% de los votos, me parece que lo conocen”.

Ningún fuego cruzado: Se le planteó que parece fuego cruzado este ida y vuelta de cuestionamientos de distintos referentes del partido, no obstante aseguró que “no hay fuego cruzado, lo que hay son opiniones políticas. Si no, pareciera que estamos por llevar adelante el éxodo jujeño dentro del peronismo. Llegado el momento se va a dar el debate y no tengo dudas de que la gran mayoría va a estar acompañando lo que decida el peronismo”. Con respecto a la falta de convocatoria al congreso partidario desde que se eligieron las autoridades, recomendó “conocer al peronismo, porque el que convoca al congreso partidario es el presidente del congreso, que es el compañero intendente de Río Grande. Si hay necesidad de convocar al congreso, se charlará y se convocará. La vicepresidente del congreso es la compañera legisladora Victoria Vuoto. También el presidente del partido tiene facultades para solicitarle al presidente del congreso que convoque ante alguna necesidad. Llegado el momento, se va a convocar”, afirmó.

La re-reelección de Vuoto: De cara al debate que viene en la convención constituyente, se le preguntó si el oficialismo municipal mantiene la aspiración a una nueva reelección. “Esa será una tarea que deberán llevar adelante los convencionales. Así como han logrado votar una serie de artículos, darán el debate los convencionales”, dijo. En caso de no poder postularse a la intendencia, se le consultó si Vuoto disputaría la gobernación. “Nosotros tenemos un manual que nos dejó el general Juan Domingo Perón: cada peronista tiene un bastón y nosotros podemos ser candidatos a presidente de la nación, a gobernador, a diputado, a legislador, a intendente, lo que sea necesario para llevar adelante lo que considera el peronismo. Las candidaturas se dirimen cuando hay un proyecto político consensuado y están todos de acuerdo”, expresó.

“Esto lo vamos a discutir en el momento que se tenga que discutir, porque un peronista puede ser gobernador, presidente, diputado, senador, legislador, concejal, o intendente. Donde la historia nos indique que debemos estar, ahí vamos a estar”, manifestó.

El gran frente: Cabe recordar que en las elecciones nacionales el sector que encabeza Vuoto fue con FORJA y llevaron a Carolina Yutrovich como candidata, por lo que se le preguntó si se puede lograr esa unidad en las provinciales. “Yo no puedo hacer futurología. Cuando el peronismo decida lo que va a hacer se verá la conformación o no de un frente electoral, y cuál es la conveniencia para todos los fueguinos”, dijo.

Relación Melella-Vuoto: Finalmente se refirió a la relación con el gobierno. “Tenemos una relación institucional y siempre tenemos los históricos atrasos de coparticipación. Espero que en algún momento se pueda corregir. El gobierno tiene su mirada y defiende sus intereses y la municipalidad tiene otra mirada y defiende sus intereses. En la defensa de los posicionamientos de cada uno, a veces hay coincidencias y otras no tanto. El ministro de Finanzas dice que tiene un atraso, y el atraso es deuda, le guste o no le guste. Han achicado ese número y hoy creo que andamos por los 400 millones de deuda”, concluyó.