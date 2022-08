SUTEF en contra de las legisladoras que se oponen a la modificación régimen jubilatorio docente

La dirigencia del SUTEF brindó una conferencia de prensa en la sede de la seccional Río Grande, donde remarcó la posición del gremio respecto al proyecto de ley de modificación del régimen previsional docente.

Las Legisladoras Myriam Martínez y Liliana Martínez Allende que se manifestaron públicamente a esta modificación, fueron durante cuestionadas por los docentes por expresar en medios de comunicación lo que no dijeron en la reunión de Comisión en la Legislatura provincial. “Compartieron el ajuste de Bertone en el 2016”, recordó Catena en relación a ambas Parlamentarias.

Durante el Congreso Provincial de Delegados, la dirigencia del SUTEF brindó una conferencia de prensa en la sede de la seccional Río Grande. Quien hizo uso de la palabra fue el Secretario General, Horacio Catena, que al inicio de la conferencia expresó, “se han manifestado en distintos medios distintos actores de la vida política de la provincia, lo cual es sano, es saludable, y está dentro de la lógica de los consensos y de los disensos en democracia, pero lo que no debería estar dentro de la lógica en democracia, es que quienes tienen el privilegio de representar al pueblo de Tierra del Fuego, y tienen la obligación de dar los debates en donde se tienen que dar y, habiendo tenido la oportunidad, no lo hayan hecho”.

Catena, aseguró que “hay sectores a los que les molesta que las trabajadoras y trabajadores quieran vivir bien, con salario digno, con escuelas en condiciones para sus hijos e hijas, con educación de calidad, con una jubilación digna y el acceso a la jubilación para disfrutar y no para morir” .





“No son privilegios”: Igualmente, el secretario General del SUTEF afirmó que como gremio están dispuestos a discutir “cuáles y quiénes son los que tienen privilegios en el sistema previsional de Tierra del Fuego AIAS” y dijo que, de ser necesario, proponen que se realice un debate público al respecto.





En ese mismo sentido, sostuvo que las legisladoras Martínez Allende y Myriam Martínez “no respetan a las trabajadoras y trabajadores, sino que, por el contrario, continúan estigmatizando al sector docente”.





“Durante cuatro años nos estigmatizaron, durante cuatro años nos persiguieron, durante cuatro años hicieron creerle al pueblo de Tierra del Fuego que el ajuste que hacían en el IPAUSS en ese momento era para quitar privilegios. Mintieron esa vez y mienten nuevamente”, afirmó Catena.





Luego, señaló que el problema de la Caja en este momento está relacionado “al robo de los ahorros colectivos de las trabajadoras y trabajadores estatales”, y que “se busca transferir el peso de ese robo a las condiciones de jubilación de las y los estatales en general y de la docencia en particular”.

“Ante algunas declaraciones siempre preferimos no responder, siempre preferimos ser medidos en las respuestas que damos, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar, y lo que no se puede dejar pasar es, por ejemplo, que habiendo tenido la oportunidad de discutir la emergencia, o no, del sistema previsional, Martínez Allende y Myriam Martínez, no lo han hecho, por lo tanto eso huele más a otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta que en la reunión de la semana pasada todos han reconocido que se desarrolló en un clima excelente y con una argumentación excelente”, resaltó el sindicalista y acotó, “lo que están haciendo estas dos personas es continuar con la estigmatización del sector docente y nosotros no lo vamos a tolerar, porque durante 4 años nos estigmatizaron, durante cuatro años nos persiguieron; mintieron aquella vez y mienten ahora”.

Horacio Catena recordó que, “Martínez Allende y Myriam Martínez compartieron el ajuste de Bertone y Macri, algunos no nos confundimos, Martínez Allende y Myriam Martínez tendrán que explicar ellas porque ahora vuelven a coincidir, pero los trabajadores no nos olvidamos que las dos Legisladoras coincidieron con el ajuste”, resaltó el titular del SUTEF y agregó, “quieren borrar de la memoria colectiva la 460 de Manfredotti, quieren borrar de la memoria colectiva el paquete de leyes del 2016, quieren borrar de la memoria colectiva que los trabajadores merecemos tener derechos y disfrutar de nuestras vidas y no jubilarnos para morir. Si lo que está buscando es provocar al sector docente, posiblemente lo consigan”.

“Y otra cosa que no podemos dejar pasara son los dichos de Myriam Martínez, porque pareciera que estuvimos en otra provincia, Myriam Martínez dice que no hubo ajuste en la provincia de Tierra del Fuego, que ellos lo que hicieron fue administrar el gasto público y el sistema previsional, pero nosotros luchamos cuatro años para sacarnos el ajuste de encima durante el gobierno de Bertone y Macri; nosotros no nos olvidamos como trataron a las personas con discapacidad, no nos olvidamos del paquete de leyes, no nos olvidamos del endeudamiento de 200 millones de dólares sin ningún plan de inversión, endeudamiento que fueron a festejar a los Estados Unidos con viáticos pagos. Que vengan a decir que no hubo ajuste en Tierra del Fuego, no lo vamos a tolerar, porque eso es borrar la historia reciente, y si quiere Myriam Martínez lo discutimos públicamente”, subrayó Horacio Catena.