Empleados de Vialidad Provincial, acusan de corrupción al presidente Eduardo Sandri

Luego de las declaraciones del presidente de Vialidad Provincial sobre el reclamo de los empleados, estos salieron a contestarle duramente acusando a Eduardo Sandri de corrupción.

En dialogo con Radio Universidad Manuel Arriagada, soldador con 20 años de antigüedad en Vialidad Provincial, y María Quispe, administrativa desde hace 23 años, acusaron de corrupción al presidente, ya que desde el inicio de su gestión deriva las compras de combustible a la estación de servicio de su propiedad en Tolhuin y no hay ninguna rendición ni auditoría.

En cuanto a las medidas de protesta, Arriagada dijo que “arrancamos con las medidas el jueves y todos los que vamos a trabajar a Vialidad estamos parados. Si hay alguien que pertenece a Vialidad no va, lo sabe el presidente, porque él firma por esa persona que no va. En el último tiempo ha llevado muchísimos monotributistas.

Quispe dio a conocer el desmantelamiento del sector de auditoría y denunciaron presunta corrupción en el manejo del área de parte de Edardo Sandri, que desde el inicio de su gestión derivó “el 95% de las compras de combustible” a la estación de servicio de Tolhuin, de la que es propietario. Según los empleados habría un chofer que no pertenece al área que lleva el combustible a “camiones que están parados”.

Afirmaron que desde diciembre de 2020 no funciona la auditoría interna y en todo el año pasado “no hubo rendición” del uso de combustible. También expusieron malos tratos del presidente, que “no va nunca” a las dependencias y trabaja desde su casa, al igual que la vicepresidente, que se encarga de las tareas administrativas desde su domicilio.

Agregaron que hay contrataciones de monotributistas y no se asignan tareas al personal de planta, por lo que enviaron una nota al gobernador, a la presidente de la Legislatura y al Ministerio de Trabajo.

El objetivo es “defender la institución” ante el desmantelamiento que observan en esta gestión. Hasta ahora se había conocido que los empleados cuestionaban el convenio con el servicio penitenciario de la provincia para hacer uso de instalaciones ociosas de Vialidad, como el área de tornería.

Sobre este punto, Sandri mencionó que el tornero estaba enfermo hace más de un año y no se justificaba tomar un empleado para hacer “dos pernos por mes”, por lo cual se hizo un convenio por el cual prestan las herramientas a los internos y a su vez el servicio penitenciario se hace cargo de la seguridad.

El tornero se llamaba Daniel López y Arriagada dijo que “falleció hace más de un año y medio. Es tal el desconocimiento que tiene este señor (Sandri) por no ir a su lugar de trabajo, que no sabe que un agente de su gestión está fallecido. Tenemos dos tornos y nunca se cubrió ese lugar. Se necesita un tornero, pero contrata administrativos. Hoy hay un montón de personal y no estoy contra esa gente porque todos necesitamos trabajar, pero él contrata administrativos que están en puestos clave y monotributistas. Nuestro director del área automotores es un chofer de camión y maneja la parte de conservación. Cuando uno le va a preguntar qué hacemos dice que no sabe porque no entiende, y esa es la gente que ha puesto”, criticó.

También habló de la situación del taller de soldadura, que no está funcionando, porque “hace dos años el camión de soldadura está deshuesado, roto por ellos mismos, y él ha sido incapaz de comprar los repuestos para que esté en funcionamiento. La parte mecánica ha hecho todos los requerimientos, porque es un sector que funciona muy bien y presta muchos servicios a Vialidad”, sostuvo.

“Cuando inicia el año, los empleados presentamos un pedido de materiales, y este pedido lo presenté hace dos años y siete meses, pero este señor jamás los compró. Hoy aduce que el sector de soldadura no funciona, pero si no compra los materiales, no hay forma de que funcione”, expuso.

“El empleado de Vialidad no es vago, no es atorrante, y acá hay que dejar en claro que el incompetente es él. Hemos descubierto que nuestro presidente es carpintero, soldador, mecánico, chapista, pintor, maquinista, tiene todas las funciones y por eso maneja Vialidad Provincial desde su casa. El Estado le paga para que se presente a su lugar de trabajo y ahí ejecute las tareas, pero tiene un desconocimiento enorme de la función de Vialidad. Hay una vicepresidente que hace la tarea administrativa y aparece cada tanto, más o menos en las mismas condiciones que él. Hoy todo lo que se necesita para firmar hay que llevarlo a Tolhuin o a la casa de esta señora. Es una persona que está hace 20 años y el presidente de Vialidad debería saber dónde está. Si la administrativa no está en Vialidad es porque ha firmado darle la adscripción o lo que sea”, barajó.

Denuncia de malos tratos: Como administrativa de larga trayectoria, María Quispe ratificó que “la vicepresidente va de vez en cuando. Cuando empezó esta gestión, el presidente y la vicepresidente nos reunieron en uno de los talleres y en ese primer discurso nos trató de vagos, de sucios, de ladrones. De esa manera se viene manejando y para él somos eso. Nos trata despectivamente. Dice que somos librepensadores, que somos negros de m…, que no somos inteligentes y solamente estamos para cumplir órdenes. De esa manera se refiere a nosotros y no corresponde a un funcionario. Se ha encargado de dejarnos muy mal parados ante la sociedad, ante la comunidad de Río Grande. Él nos ha desprestigiado y eso no habla de un buen funcionario, porque si ve que las cosas no están funcionando, tiene que gestionar y administrar, tanto recursos como el personal, pero no lo hace. Está a la vista que ha sido totalmente incapaz de hacer eso”, afirmó.

Compra de combustible: Por otra parte, planteó una incompatibilidad de funciones porque “hoy el 95% del combustible de Vialidad lo cargan en la estación de servicio de Tolhuin. Se le pagan más de 5 millones de pesos de combustible a esa estación de servicio, que es de Sandri. Antes se compraba el combustible a YPF, que lo descargaba en nuestra estación de servicio y ahí se cargaban los vehículos”.

“Ahí habría una incompatibilidad”, apuntó Quispe, y dijo desconocer “cómo se permite que venda combustible a Vialidad el presidente del área. En 2021 jamás se rindió el consumo de combustible. El presidente mediante resolución lo que hizo fue justificar que se necesitaba combustible, que era prioritario porque las máquinas tenían que salir a la ruta para hacer los trabajos, pero el consumo hay que rendirlo y tiene que haber información cruzada para poder hacer los controles, pero ese consumo no se rindió en todo 2021”, aseveró.

Arriagada recordó que “en su momento cada vez que salía un vehículo de Vialidad, se anotaba en la guardia el kilometraje, y lo mismo al regreso. De esa manera se controlaba el uso del combustible”, que no existe actualmente.

Sin auditoría: Quispe dio a conocer el desmantelamiento del sector de auditoría, por lo que no hay controles. “Se desarmó desde diciembre de 2020, lo mismo la administración de finanzas, y nadie controla. La auditoría está establecida por ley, como en toda institución, pero como no hay auditoría en Vialidad, se estaba subrogando en San Martín 44, donde está Economía. Después se dejaron de enviar los expedientes ahí y ahora se envían al IPV de Ushuaia. Ellos son los que están haciendo la auditoría interna de los expedientes, cuando tenemos profesionales y Sandri no puede decir que no. Si no le gusta la cara de los profesionales, es otra cosa”, dijo.

Adicional por tarea vial: Sobre la incidencia en el conflicto del adicional por tarea vial que Sandri quiere dejar de pagar a los que no están afectados a la institución, Arriagada aclaró que “nosotros no estamos peleando por el plus vial ni por un aumento salarial. Eso lo tiene que dirimir la justicia, la paritaria o los gremios. Nosotros estamos defendiendo nuestro puesto laboral”.

Convenio con servicio penitenciario: Consultado sobre el convenio con el servicio penitenciario, que sí cuestionan, cabe recordar que Sandri dijo que se ahorraban dos millones de pesos por mes, que cuesta una empresa de seguridad privada. “Es cierto que hay un agente del servicio penitenciario, que está desde las 7 de la mañana a la 8 de la noche de lunes a viernes, en la guardia de Vialidad, que es el horario donde normalmente desempeñamos nuestras funciones; pero los sábados, domingos y después de las 8 de la noche no hay nadie. No tenemos sereno porque se sacó todo. Hay cámaras, pero no sabemos quién hace el monitoreo. En Vialidad siempre se contrató un servicio de vigilancia”, dijo Arriagada.

Respaldo gremial: Los empleados dijeron que están en contacto con los dirigentes sindicales para que tomen cartas en el asunto y Quispe reiteró que “la movilización no es por un aumento, no es por temas salariales, es solamente la defensa de la institución, porque no puede ser que se entreguen los talleres a los condenados para que hagan tareas como rehabilitación. Como institución hace muchos años ya le cedimos un predio al servicio penitenciario, después también se cedió el predio donde está el microestadio, que era nuestro, y hay otro predio que se cedió al Poder Judicial. De a poco nos están dejando sin nada. Yo veo una intención de cerrar los talleres y reducir la administración a la mínima expresión. En el boletín oficial salió publicada una licitación para contratar el servicio de mantenimiento de todas las unidades de la DPV. No es solamente mantenimiento, incluye repuestos, lubricantes, chapa y pintura y los trámites ante la RTO”, indicó.

Arriagada hizo una observación ante la utilización del servicio de Toyota. “Vialidad tiene unas cuantas camionetas Toyota, pero también tiene camiones Ford, IVECO, de todas las marcas. Hay personal idóneo, sean mecánicos, electricistas, chapistas, soldadores, para hacer reparaciones de todo tipo de vehículos y, hasta antes de esta gestión, lo hicimos siempre”.

Reclamo a autoridades: En función de la situación expuesta, dieron a conocer la decisión de elevar “una nota al señor gobernador, una nota a la presidente de la Legislatura, y vamos a esperar la respuesta. El legislador Löffler es parte fundadora de Vialidad, como empleado no hablamos con él, pero imagino que el sindicato estará conversando. La realidad no es lo que Sandri ha pintado y a mí me toca muy profundamente porque quiero mucho a Vialidad. No somos vagos y todos los empleados de Vialidad tenemos la mejor disposición para realizar nuestras tareas”, afirmó Arriagada.

Quispe agregó que “en la nota planteamos el tema de los talleres, el convenio que se hizo con el servicio penitenciario, el destrato que hay y la falta de auditoría. También se hicieron las presentaciones al Ministerio de Trabajo”, concluyó.