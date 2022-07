Fadul fomenta la grieta, yo estuve siempre en el mismo partido, no vamos analizar en todos los que estuvo ella

Fadul fomenta la grieta y no voy a entrar en el juego de ellos yo siempre estuve en el mismo partido. No vamos analizar en los que estuvo Fadul.

El convencional de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado intentó tomar distancia del acuerdo con el oficialismo municipal y provincial para la elección de autoridades, tras la denuncia pública de Somos Fueguinos. Aseguró que apoyó “a Mónica Urquiza”, no a Walter Vuoto, y Tavarone le recordó que 48 horas antes había expresado lo contrario a lo que hizo.

Al igual que Liliana Fadul, Tavarone remarcó que, siendo opositores, Requejado y Canga le dieron el doble voto a una presidente que forma parte de la coalición de gobierno, sabiendo que FORJA ha tomado postura a favor de la re-reelección. Entre cruces de acusaciones de mentiroso de uno a otro, sigue enturbiándose el clima en la convención constituyente.

En función del mismo acuerdo, Tavarone barajó que este viernes se votará el reglamento a libro cerrado, con la nueva mayoría que se plasmó en la Sesión Preparatoria.

El convencional de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado atribuyó a su “inexperiencia en política” el cruce protagonizado en Radio Provincial con el convencional Valter Tavarone y las acusaciones de Liliana Fadul, ambos referentes de Somos Fueguinos, que expusieron el acuerdo de La Cámpora con su espacio, en función de cómo se llevó adelante la elección de autoridades en la Sesión Preparatoria de la convención constituyente municipal.

“Probablemente por mi inexperiencia en política no entiendo con qué fin la Dra. Fadul y el Dr. Tavarone se están refiriendo a nosotros de esa manera. Me gustaría hablar en dos meses y ver para atrás las actitudes de todos. Lo único que tengo para decir es que nuestras acciones son las que van a responder a nuestros votantes, frente a esta cantidad de mentiras que se están diciendo”, expresó Requejado por Radio Provincia.

“Evidentemente rinde más el juego de la política, el juego de la grieta, y allá las personas que tengan esa filosofía. Nosotros tenemos una filosofía constructiva de debate, de plantear ideas, y no de destruir al que piensa distinto. Tenemos bien en claro quién es nuestro oponente, que es el espacio del intendente Vuoto. Nosotros nos involucramos para defender la carta orgánica y no tenemos un triángulo entre el espacio del intendente Vuoto y el espacio de la Dra. Fadul. Tengo bien claro con quién tengo que debatir las ideas, o por lo menos lo tenía claro hasta hace unos días”, dijo, abriendo la posibilidad de una ruptura en la oposición.

Ningún acuerdo: Según los referentes de Somos Fueguinos, Requejado y Canga habían tomado un compromiso con el arco opositor totalmente distinto de lo que se vio plasmado en la sesión, y puntualmente Canga había sentado postura en contra de la presidencia de Urquiza, pero el convencional de Juntos por el Cambio lo negó. “Lo que está diciendo la Dra. Fadul y el Dr. Tavarone es que nosotros hicimos un acuerdo con La Cámpora, y eso es mentira. No podemos minimizar lo que están diciendo, porque para nosotros es muy grave, y me preocupa que, teniendo el diálogo que teníamos hasta una semana, por no estar de acuerdo en un punto, seamos parte de un acuerdo con La Cámpora. Me parece una mirada muy chiquita, pero allá ellos. Nosotros vamos a responder con nuestros actos. No voy a polemizar porque no me parece que sea constructivo, y hay que aceptar cuando uno piensa diferente en algunas cuestiones, como el uso del reglamento del Concejo Deliberante”, dijo.

“Nosotros tuvimos veinte charlas, no una, porque hubo un montón de reuniones, pero lamentablemente no se lograron los consensos, empezando por el reglamento de la sesión preparatoria. Tenemos un grupo de asesores donde hay dos abogados constitucionalistas, entre ellos el Dr. Sabsay, que es una eminencia en derecho constitucional. Estamos trabajando en base a lo que dicen las normas y estuvo todo mal desde que se hizo la llamada a la reforma, pero tenemos que avanzar, y el órgano pre constituido era el Concejo Deliberante, por eso entendimos que lo que correspondía era usar ese reglamento”, argumentó.

“Es mentira que desde Somos Fueguinos proponían otro reglamento. El Dr. Tavarone quería una asamblea como la del año XIII a simple moción, pero no podemos sesionar a simple moción. Fue una vergüenza lo que hizo el Concejo Deliberante en diciembre, porque estuvo todo mal, y no previeron un reglamento, pero llegamos a este punto y no teníamos otra opción, tampoco podemos estar discutiendo esto por meses y depende de nosotros encontrar una solución”, sostuvo.

“Yo le dije al espacio de la Dra. Fadul que propusieran ellos un reglamento para la Sesión Preparatoria, que lo trabajemos y busquemos los fundamentos, y la respuesta fue que no había ninguno”, aseveró Requejado.

“A mí me importa poco que me tomara juramento el intendente Vuoto, porque yo juré ante la carta orgánica. Respecto a la presidencia definitiva, creíamos que había tres personas que podían pretender ser presidentes, el intendente Vuoto, Mónica Urquiza y la Dra. Fadul. Claramente no íbamos a acompañar al intendente Vuoto por las diferencias políticas que tenemos y evidentemente la Dra. Fadul no logró los consensos. No tenía más apoyo que el nuestro”, dijo, si bien votaron a favor de Urquiza.

“Yo puedo entender la molestia, pero la Dra. Fadul me conoce y que diga que tenemos un acuerdo con La Cámpora no resiste análisis. Me parece una locura. Hace unos días presentaron una nota al Concejo Deliberante -pidiendo el recinto para organizar la preparatoria- y a nosotros no nos invitaron. El Dr. Tavarone dijo en una radio que me habían llamado y yo dije que era mentira. Ahora dicen que tenemos un acuerdo con La Cámpora y no es así. Esta cuestión de mentir me parece preocupante y me parece que ellos se olvidaron de quién es el oponente político que tenemos. Nosotros queremos dejar en claro que nuestras diferencias son con el intendente, que estamos en desacuerdo con la reforma que propusieron y con las intenciones con que lo hicieron”, subrayó.

“Nosotros vamos a proponer votar el ballotage para que no hagan más lo que hicieron dos elecciones atrás, donde dividen, ponen un montón de candidatos y terminan ganando con el 20%. Vamos a ver quiénes son los que van a apoyar esto, para legitimar el cargo y para que podamos tener los vecinos de Ushuaia una persona en el Poder Ejecutivo legitimada por más del 45% de los votos”, desafió.

“La Dra. Fadul puede decir lo que quiera o lo que sienta porque no estuve de acuerdo con su espacio, pero si por eso quiere decir que somos camporistas, es algo que nunca va a pasar en mi vida. Yo no voy a analizar con todas las personas que estuvo la Dra. Fadul porque sería entrar en el juego de ella”, disparó.

Agregó que como espacio “vamos a tratar de que se vote la cláusula transitoria -para que Vuoto no se pueda volver a presentar- y también vamos a tratar de trabajar un artículo en la carta orgánica para que no se haga más esto que se está haciendo, con cualquier intendente que venga. En 2001 esto no se hizo y probablemente entendían que no era necesario. Que no se adelanten, porque nos van a ver actuar ahora. Vamos a hacer lo que nos comprometimos a hacer”, sentenció.

Frente al voto doble de Mónica Urquiza en caso de empate, consideró que la vicegobernadora “sabrá como actuar. Nosotros apoyamos para la presidencia a una persona que es de la oposición. Vino a pedir nuestro apoyo y se lo dimos porque es de la oposición. Seguramente desde la oposición no vamos a concordar en todo, pero eso no quiere decir que estemos con La Cámpora. Me parece un análisis muy simplista y lo único que genera es violencia, malestar, rencor, que no sirven para el diálogo que tenemos que tener en la oposición. Mi compañera Myriam Canga es una mujer intachable y la han expuesto diciendo que está del lado de La Cámpora. Me parece que hay que aflojar un poquito, relajarse y saber dar el debate, porque le están haciendo mucho daño a la oposición, con todas las cosas que hay que tratar. Tenemos que mantener el diálogo abierto, no romper el diálogo entre la oposición, porque es muy peligroso frente a lo que estamos debatiendo”, advirtió por último.