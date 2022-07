Convención Constituyente se reúnen el martes 5 en el Concejo Deliberante y juran el jueves 7

El martes 5 los constituyentes se reunirán en el Concejo Deliberante de Ushuaia, asi lo confirmo el presidente del mismo y convencional constituyente, Juan Carlos Pino, quien aseguro que la firma del acuerdo con la legislatura para usar el recinto de sesiones se hizo con la potestad que tiene el Concejo Deliberante y que se pondrá a consideración de todos los convencionales en una primera reunión que tendrá lugar el martes próximo en el edificio del Concejo.

En declaraciones a Radio Provincia, Pino confirmó que “hemos convocado a una reunión general el día 5 en el Concejo Deliberante y el día 7 será la sesión preparatoria donde se tomará juramento a los 14 convencionales constituyentes en el recinto de la Legislatura. Paso seguido se tiene que discutir el reglamento interno y la elección de autoridades de la Convención”.

Según explicó, a partir de ahí se organizarán las distintas comisiones que tendrá la convención y el tratamiento de cada uno de los artículos. En cuanto a la firma del convenio con la Municipalidad y la Legislatura para la disposición de los espacios físicos donde se realizarán las reuniones, Pino aseguró que “en caso de que no haya acuerdo con el resto de los constituyentes, se volverá a pensar en otras instalaciones, pero creo que en ese sentido no habría inconvenientes”.

Consultado acerca de las críticas sobre un supuesto parate del Concejo Deliberante mientras dure la convención, Pino dijo que “hay una mala interpretación. Primero que no se cierra el Concejo Deliberante y segundo que hay una suspensión de las sesiones ordinarias. Eso no implica que no haya sesiones extraordinarias, que no haya sesiones especiales o comisiones. Lo que hemos hecho no es otra cosa que lo establece la Carta Orgánica en su artículo 112 que indica que el Concejo debe poner todo su personal, instalaciones y recursos a disposición de la constituyente”.

Cabe recordar que mientras dure la Convención Constituyente, sólo quedarán en funciones los concejales Ricardo Garramuño, Mariana Oviedo y Gabriel de la Vega ya que Juan Manuel Romano debería quedar a cargo del Ejecutivo, en reemplazo del Intendente Walter Vuoto también afectado a su tarea como convencional.

“Nos ajustamos a lo que dice la Carta Orgánica”, sostuvo Pino y aclaró que “no hay ningún impedimento para que los que se toman licencia, sean reemplazados. La suspensión no significa que no puedan asumir otros concejales. Ese es un tema que nunca se puso en discusión. Lo que nosotros hicimos fue decidir la suspensión, porque el personal estará abocado a la convención”, reiteró.

En cuanto a la trascendencia que tuvo el tema en los medios nacionales, Pino dijo que “no es que nosotros estemos haciendo nada raro o estemos incumpliendo la ley. Nunca falta quien quiera sacar ventajas personales con esta trascendencia mediática”.

“La reforma de la Carta Orgánica tiene situaciones que son convenientes y otras que no. Uno no puede utilizar la Carta Orgánica para una cosa o para la otra sino que se modifica o no se modifican determinados artículos. Por eso es necesario un debate, porque todo lo que está establecido dentro de la carta orgánica el Concejo, el Intendente, los vecinos, tenemos que cumplirlo”, concluyó.