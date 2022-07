Convención Constituyente: La actitud de Fadul y Branca no es para lo que fueron electos

La actitud de Somos Fueguinos y Branca no es para lo que fueron electos, abandonaron la reunion por no estar conformes con lo resulto.

El convencional mopofista Fernando Oyarzún, electo por Unidos por Ushuaia, cuestionó por FM Master’s el portazo de los tres convencionales de Somos Fueguinos, Liliana Fadul, Valter Tavarone y Viviana Remy, junto a Javier Branca en la reunión del martes y la falta de capacidad de diálogo, confiando en que puedan cambiar de actitud en lo sucesivo, a la vez que destacó el acuerdo de 10 de los 14 convencionales que firmaron la nota para la sesión de este jueves 7 en el recinto legislativo.

Consideró que no es forma de hacer política y que la sociedad eligió una pluralidad de representación en la convención, por lo que hay que saber dialogar.

También remarcó que se debe apelar “al sentido común”, dado que tanto Somos Fueguinos como el convencional Branca querían hacer uso del recinto del Concejo Deliberante, como marca la carta orgánica, para las sesiones.

Advirtió que el “domicilio legal” del Concejo es una obra en construcción en calle Don Bosco y, “si vamos a la letra fría, tendríamos que sesionar a la intemperie”, ironizó. Destacó como positivo el acuerdo de diez de los catorce convencionales para definir lugar y hora de la sesión de hoy, y adelantó que también “el sentido común marca que se debe usar el reglamento del Concejo”.

En consecuencia, presidirá provisoriamente el intendente Walter Vuoto, con posibilidad de ejercer doble voto en caso de empate en la elección de autoridades.

El convencional mopofista Fernando Oyarzún, manifestó “Pudimos exponer nuestros puntos de vista prácticos en cuanto a la convocatoria que se hizo para sesionar en la Legislatura y el acuerdo institucional firmado entre la vicegobernadora y convencional electa Mónica Urquiza, el intendente Walter Vuoto y el concejal Pino. Se generaron ideas diferentes vinculadas con la composición de la convención, que es tan heterogénea. La sociedad nos ha puesto en un lugar donde tiene que primar el consenso, el diálogo, el sentido común sobre todas las cosas, y empezar a trabajar más que nada”, subrayó. “

Al principio hubo una serie de objeciones en cuanto al lugar donde íbamos a sesionar, que es la Legislatura, porque ya tiene las bancas, el distanciamiento social, la tecnología. El bloque Somos Fueguinos y el convencional Branca proponían que se respetara lo que dice la carta orgánica, y sesionar en el Concejo Deliberante. Nosotros decimos que hay que respetar lo que dice la carta orgánica en el artículo 112, donde dice que la convención debe reunirse en el domicilio legal del Concejo Deliberante.

Los 14 convencionales estamos de acuerdo en respetar lo que dice la carta orgánica, pero el domicilio legal del Concejo es en la calle Don Bosco, donde está la obra en construcción”, alertó, con lo cual sería de imposible cumplimiento la carta orgánica en este punto, de acuerdo a su interpretación del artículo.

“Más allá de eso, la realidad es que el Concejo viene haciendo sesiones itinerantes y, para respetar el distanciamiento social entendimos que al margen de esa mirada había que respetar el sentido común. Sabemos que el edificio actual del Concejo está en construcción y, si nos vamos a la letra fría, tendríamos que hacer la convención a la intemperie, en una obra. Primero se vio esa situación del domicilio legal y el sentido común de ir a un lugar que genera un costo cero, que ya está preestablecido y hay un convenio firmado, donde inclusive el personal de la Legislatura estaría dispuesto a colaborar, sumado al personal del Concejo Deliberante”, observó sobre el acuerdo de Urquiza con el oficialismo municipal.

“En el recinto legislativo hay distanciamiento social y, si bien hoy estamos un poco más relajados con las medidas de cuidado, los casos se vienen duplicando y hay que cuidarse. El edificio de la Legislatura es más que propicio porque tiene un distanciamiento de dos metros entre cada banca. Sin embargo, se generó una primera etapa de discusión por esto y lo positivo es que hemos firmado una nota 10 de los 14 convencionales para que hoy se haga la sesión a las 18 horas en el edificio de la Legislatura de calle Yaganes”, enfatizó.

Mayoría establecida: Oyarzún insistió en la importancia de esta mayoría alcanzada el martes, como antesala de lo que podría ocurrir en la discusión de otros temas. “Cuando digo 10 firmas no es una cuestión menor, porque han firmado los convencionales de Unidos por Ushuaia, representados por mí, del MPF, de Juntos por el Cambio, de Más Ushuaia, de Republicanos Unidos. Hay una pluralidad del arco político en la firma de esta nota”, sostuvo.

“Los que se opusieron fueron los tres representantes de Somos Fueguinos y el convencional Javier Branca. Los tres integrantes de Somos Fueguinos tomaron la decisión de retirarse antes de la reunión y tendrán sus motivos, que uno los respeta, pero esa es la actitud que tuvieron frente a la posición de las distintas fuerzas que queríamos tratar de avanzar. En ese momento estábamos hablando del reglamento interno”, apuntó.

“La sociedad nos indica que esta convención es muy heterogénea y tiene representatividad de muchos partidos políticos, con lo cual nos está diciendo que tiene que ser enriquecida, nos obliga a consensuar, a ponernos de acuerdo, a tener un mínimo de predisposición para que las cosas puedan salir adelante. Esa es la visión que tenemos desde Unidos por Ushuaia: estar enfocados en los vecinos y vecinas, que esperan de nosotros una forma constructiva de hacer política, de verla como una herramienta de cambio para mejorar las cosas para la ciudad en esta oportunidad que tenemos”, contrapuso.

“Yo estimo que el debate se va a dar y quedó demostrado que una gran mayoría de los convencionales de Juntos por el Cambio, del MPF, de Republicanos Unidos, de Más Ushuaia y de Unidos por Ushuaia, hemos podido charlar y ponernos de acuerdo. Luego el debate se verá en el recinto, que es el lugar que corresponde y ahí nos podremos dar cuenta de si tenemos los ojos puestos en la ciudad o ya estamos pensando en otra cosa, que no es para lo que nos eligió la gente”, deslizó sobre posicionamientos para el 2023.

Portazo de Somos Fueguinos: Aclaró que la decisión de retirarse de los cuatro convencionales del partido que lidera Liliana Fadul no se dio cuando se debatía el lugar de la sesión sino el reglamento a utilizar, que en este caso será el del Concejo Deliberante, con la presidencia provisional de Walter Vuoto, que tendrá doble voto en caso de empate durante la elección de autoridades.

En otros casos se ha optado por la presidencia del electo de mayor edad, que toma juramento y preside provisionalmente el cuerpo. “En esa etapa de la discusión estábamos con el tema del reglamento interno, que es algo normal, viendo cuál íbamos a utilizar para la sesión preparatoria. Mi visión coincide con el resto de las fuerzas y Somos Fueguinos tiene una visión independiente. Sumado a que ya había arrancado la conversación con un desacuerdo con el espacio físico, se fue trabando todo y tomaron la decisión de abandonar la reunión e irse”, lamentó.

“Yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y el mensaje es que esta convención está compuesta por diferentes partidos políticos, que en su gran mayoría firmamos la nota y nos pusimos de acuerdo con el lugar y horario para que arranque la sesión”, reiteró.

“Veremos cómo se da este proceso, tal vez esta actitud tiene que ver con una instancia inicial y luego se va a ir modificando. Yo soy optimista porque hay gente de mucha experiencia dentro de Somos Fueguinos y por ahí tiene que ver con el arranque, pero después la cosa se va a ir aggiornando a los tiempos de hoy y empieza a primar más el diálogo. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos porque en definitiva lo que buscamos es lo mejor para la ciudad”, planteó.

“Yo me quedo con el mensaje positivo de que en la reunión nos pusimos de acuerdo la gran mayoría, inclusive de los extremos, desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, el MPF, Republicanos Unidos y Unidos por Ushuaia, que estamos de acuerdo con el espacio físico a utilizar. Tampoco es una locura, porque en términos prácticos implica un cuidado de la gente, del distanciamiento social que debemos tener los convencionales, están las bancas, no genera gasto alguno. Si no, tenemos que empezar a generar gastos y complicar todo más. Nos pareció lo más práctico, porque no podemos sesionar en un domicilio legal que no está en condiciones, porque está en construcción”, insistió.

En rigor, la carta orgánica no habla de domicilio legal sino de “sede” del Concejo, con lo cual se entiende que Somos Fueguinos aludía al recinto de sesiones del Concejo Deliberante, no a la obra. Sin embargo Oyarzún remarcó que “el que figura como domicilio legal del Concejo es en calle Don Bosco”. De ser el recinto, observó que “cuando sesionan los concejales, que son siete, y es la mitad del número que somos nosotros, no hay espacio físico, no hay distanciamiento social. Nadie quiere alterar el espíritu de la ley, sino que el espíritu es que la convención funcione y se lleve adelante. Esto es lo que la sociedad nos demanda”.

Jura y definición de alianzas: En definitiva, hoy se realiza la sesión preparatoria en la que se tomará juramento a los convencionales electos y se procederá con la elección de autoridades de la convención, lo cual será mucho más que eso, porque quedarán expuestas las posibles alianzas para el tratamiento de otros artículos dentro del menú a reformar.

Consultado sobre el parámetro por el cual se van a elegir las autoridades, Oyarzún apeló nuevamente al “sentido común, que lo que dice es que tiene que ser un reglamento como el del Concejo Deliberante. Lo que dice el reglamento es que preside el más votado o preferido, que es el intendente y convencional Walter Vuoto, y entiendo que lo sigue Fadul. Cuando hablo de sentido común, obviamente no lo dice el reglamento, sino que lo digo yo. En ningún reglamento va a hablar del sentido común, pero lo que yo expuse como opinión en la reunión fue que hace 21 años cuando se redactó la carta orgánica, se visibilizaba un espacio del Concejo distinto del actual, que se está construyendo. Entiendo que se debe tomar el reglamento del Concejo por una cuestión de analogía, aunque también podría ser el reglamento de la Legislatura. La convención de 2001-2002 tomó parte del reglamento de la Legislatura, pero tuvo mucho más tiempo de elaboración de ese reglamento, porque hubo seis meses entre la elección y la puesta en marcha”, comparó.

Las cartas ya están echadas por la mayoría y “el reglamento sería el del Concejo. No veo ningún impedimento porque se utilizaría para la sesión preparatoria, no para toda la convención. Más allá de quién nos tome juramento o quién presida la sesión preparatoria, son cuestiones de forma. Lo importante es estar atentos a la convención, porque tenemos que arrancar ya, dar el mensaje de que en la política se dialoga, se consensúa y se llevan los mejores proyectos para la ciudad. No quiero salirme de ese foco y quedarme enroscado en cuestiones que no le modifican nada a la gente. Ese es el rol que debemos tener: plantear férreamente las cosas con las que estoy a favor y con las que tengo diferencias, pero siempre con el sentido común de tratar de ponernos de acuerdo, como mensaje a la sociedad. Si no, seguimos alimentando un estilo de hacer política que por lo menos no es el que a mí me gusta”, concluyó.