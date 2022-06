Quita de subsidios en luz y gas, piden rever la situación de Tierra del Fuego

Solicitan al Enargas rever la situación de Tierra del Fuego, luego de la incertidumbre que ha generado en la provincia de Tierra del Fuego el anuncio realizado días atrás por el Gobierno nacional en relación a la quita de subsidios en los servicios esenciales, tales como el gas natural y la electricidad.

Tal como lo establece el nuevo decreto nacional (332/2022), con el inicio de las bajas temperaturas en todo el país se implementará un sistema de quita de subsidios de acuerdo a los niveles de ingresos familiares.

Aquellos que perciban ingresos superiores a los 333 mil pesos mensuales comenzarán a partir de junio a pagar la tarifa plena, sin subsidios del Estado. Esta situación generó preocupación debido a la alta demanda del consumo de gas natural en la provincia de Tierra del Fuego por las bajas temperaturas.

El secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, explicó que el anuncio realizado por Nación los ha tomado por sorpresa (a las autoridades provinciales); el tipo de modalidad que se ha tomado en cuanto a la segmentación tarifaria, teniendo en cuenta los ingresos promedio en la provincia (superiores a la media nacional) y el costo de vida superior al del resto de las regiones.

Solorza dijo que “el Estado nacional ha tomado una decisión en relación a los datos que tiene del INDEC. En este caso, no estoy de acuerdo con la modalidad que se está tomando para la segmentación tarifaria, porque no es representativa para todo el país”.

Asimismo, el funcionario aclaró que si bien se tomó como base el valor de la canasta básica que informa el INDEC, dicho monto no cuenta con una homogeneidad con esos valores.

“En la Patagonia, por ejemplo, el encarecimiento de la canasta básica tiene que ver con el mayor costo de vida y no es representativo para nada en esta modalidad”.

Solorza, a su vez, aseguró que mantuvo una comunicación con las autoridades del Enargas a fin de rever la situación exclusiva para Tierra del Fuego, “para que se plantee de otra forma, porque generará una cuestión administrativa realmente caótica en el contexto de que se invierte la situación. Van a quitar todos los subsidios y luego habrá que inscribirse para después volver a pedirlos”.

Aclaró que esta situación ocasionará inconvenientes con los adultos mayores, existe una brecha digital con los vecinos que no cuentan con acceso a internet “y esto es una realidad, hay muchos a los que les cuesta hacer un trámite, me parece que no es el camino. Me parece que estas decisiones que se toman deberían ser un poco más amplias con respecto a los actores que tienen en las provincias y no tomar una decisión de estas características sin asumir que puede haber un escenario completamente distinto, como es el que se vive en Tierra del Fuego.

Las condiciones son totalmente distintas, desiguales, con respecto al resto del país y no se puede tomar 3 canastas básicas, cuando sabemos que en Tierra del Fuego la canasta está por encima de los 170 ó 180 mil pesos, no es representativa la modalidad que se ha aplicado en la quita de subsidios para la provincia, porque no está calculada la canasta a la realidad que se vive en la Patagonia y, sobre todo, en Tierra del Fuego en invierno”.

Finalmente Solorza aclaró que desde la provincia se aguarda a que se dé a conocer la norma de implementación por parte de Nación, “una vez conocido todo, elaboraremos un informe que será elevado al Gobernador” para luego solicitar algún tipo de cambio ante las autoridades nacionales “y que le lleve un poco más de tranquilidad a todos los vecinos de la provincia”.