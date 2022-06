La UCR, critica a Melella, pero sus legisladores votan a la par del oficialismo

El vicepresidente de la UCR, Germán Núñez, afirmó que ya tienen candidato a gobernador (Pablo Blanco) y no es Gustavo Melella. La decisión es presentar candidatos a los estamentos ejecutivos de las tres ciudades y de la provincia, y no conformarse con “una banca de concejal”. Descartó como posibles aliados solamente al kirchnerismo y La Cámpora, dado que habría apertura a los libertarios locales, al MPF y a lograr una alianza con Liliana Fadul. A pesar de las criticas a Melella, los actuales legisladores que ademas son autoridades partidarias, no solo votan a la par del oficialismo, sino incluso sus propios afiliados forman parte del megapase .

Núñez dialogó con Radio Universidad sobre la elección de las autoridades de la convención del radicalismo provincial, realizada en la tarde del sábado en la sede de Elcano de la ciudad de Río Grande. “Fue el primer acto formal como presidente del partido para la legisladora Liliana Martínez Allende”, dijo, y fue designado como presidente Ariel Pagella. Ana Manzur quedó en la vicepresidencia, el contador Gabriel Clementino es el nuevo Secretario y Roxana Mansilla ocupa la Prosecretaria, con lo cual se logra “una integración de todas las vertientes internas”.

“Es un hecho bisagra para el partido. Cuando se hicieron las elecciones se eligieron todos los convencionales por lista general, y de allí salió el sábado la mesa de conducción. Esto nos pone en un lugar expectante para el 2023, porque la convención es el órgano más importante para definir alianzas, a nivel nacional y provincial. Ya sabemos cuáles son las personas con las que no vamos a hacer alianza y luego hay que abrir el juego con aquellos con los que coincidimos ideológicamente y en la forma de pensar”, dijo Núñez.

“El kirchnerismo no es alguien con quien podemos hacer alianza, tampoco La Cámpora. Milei tampoco es una persona que esté dentro de los lineamientos del radicalismo. Tenemos un límite y sabemos quiénes son, pero tenemos buena relación con los libertarios a nivel local. Quizás a nivel nacional no haya una alianza con Milei pero tal vez la convención puede ver con buenos ojos hacer una alianza con los libertarios locales. ‘Chispita’ Fadul es una persona que nos encantaría tener dentro de nuestro espacio, pero veremos si quiere, si su espacio se lo permite y si estamos capacitados nosotros para aceptar. Queda menos de un año para cerrar las listas, porque se tiene que hacer en marzo de 2023, y primero hay que acomodar la casa, que es lo que estamos haciendo”, planteó.

“El MPF es un gran aliado, si bien no nos fue bien en algunas elecciones, pero sabemos que tenemos buena relación. Me parece que el MPF es una herramienta muy importante y ya hemos estado juntos, aunque el resultado no fue el mejor. Tenemos muchos amigos y hay mucha gente capacitada”, destacó de otro posible aliado que irían a buscar para disputar el poder al kirchnerismo.

Internamente, deberán encontrar referentes que se impongan al PRO: “A nivel provincial tenemos que ser muy inteligentes y vamos a hacer todo lo posible para que lidere la UCR. Tenemos que dejar de ser vagón de cola, como lo hemos sido, porque pusimos todo a disposición del PRO. En las últimas elecciones se abrió el partido, la UCR fue con tres listas y en total fueron cinco listas de diputados de Juntos por el Cambio, y terminó ganando un representante del PRO. Nuestro deber era acompañar y eso hicimos. Acompañamos a ‘Tito’ Stefani hasta el último día, y también hay que aclarar que toda esa cantidad de votos de Juntos por el Cambio ganó la provincia”, sostuvo.

Núñez recordó que la convención “está integrada por 18 convencionales de Río Grande, se integra la OTR, la Juventud, un convencional de Tolhuin y luego están los convencionales de Ushuaia. En total son 27, y ellos votaron al presidente, al vicepresidente, al secretario, el prosecretario, que es la mesa de conducción”.

“Dentro del orden del día hubo una exposición de gestiones realizadas por el senador Pablo Blanco y los legisladores Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano. Esto lo queremos hacer periódicamente porque la convención es el órgano para informar sobre las gestiones que se hicieron, por qué se votó o no se votó determinada ley. Es importante no sólo para el afiliado sino para el que coincide ideológicamente. La convención tiene voz y voto, pero invitamos a personas que no solamente son radicales sino a extrapartidarios, porque todos tenemos que salir de la zona de confort en este momento para empezar a pensar en una ciudad, una provincia y un país distinto. La participación es importantísima”, manifestó.

Caída de representación: Respecto de la sucesión de pérdida de espacios de la UCR en las últimas elecciones, en las que no sólo perdieron la intendencia de Río Grande, que históricamente fue radical, sino bancas en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. Solamente quedaron dos legisladores y un senador. “Para mí el radicalismo está con un stent -reconoció-. No le podemos echar toda la culpa a los demás porque nos han pasado cosas y hay responsabilidades dentro y fuera. Nuestro gobernador salió del seno del radicalismo y algo hicimos mal para no retenerlo, además de que algo hizo que él se fuera. El radicalismo tuvo muchos representantes a nivel provincial y local pero no nos podemos quedar en el recuerdo de lo que pasó. Hoy el comité Río Grande lo comanda Maximiliano Ybars y ya viene de una renovación, sacó muy buenos votos como precandidato a diputado. Yo vengo militando y hoy tengo un lugar de acción dentro del partido. Me parece que hay un recambio agarrado de este stent”, confió.

“En la conformación de la lista tratamos de integrarlos a todos, porque si volvemos a cometer los errores del pasado, el partido va a terminar siendo un lindo quincho de alquiler. Tenemos gente muy capacitada y para el 2023 no queremos ver si podemos acomodar algún concejal, sino que vamos a ir por todos los estamentos”, anticipó.

“No solamente fuimos perdiendo votos nosotros, sino que le pasa a otros partidos porque la gente está desconfiada. Nosotros fuimos los que más perdimos y nuestra estrategia no puede ser igual. En elecciones anteriores primaron más asuntos personales que el bien grupal. Yo voy detrás de un proyecto y ese proyecto me debe poner en el lugar que debo estar, ni más arriba ni más abajo. Si trabajamos colectivamente con miras al 2023, tanto con nuestros aliados como internamente, el proyecto va a acomodando a cada uno en el lugar que tiene que estar. Hay que entender que, si toca un lugar que no es el esperado, la reacción no puede ser dar el portazo e irse y hacer campaña por otro lado. Si somos inteligentes en 2023, podemos empezar a pensar que el resultado va a ser distinto, pero sabemos que estamos realmente en grandes problemas”, reiteró.

Documento radical: En cuanto al documento emitido el sábado, dijo que estuvo “en toda la ‘cocina’ de este escrito, que no es de un solo sector, sino que se trató de incluir a la minoría, para que todos puedan poner una palabra. El documento plantea la posición del radicalismo y hemos aprendido de los errores cometidos. Es el momento de hacer el mea culpa y empezar a trabajar, dar la cara, enamorar y convencer al elector de que somos una opción para el 2023”.

“En Río Grande tenemos entre 3.800 y 4.000 afiliados, en Tolhuin hay poco más de 200 y en Ushuaia alrededor de 1.000. Estamos haciendo fichas y se está haciendo un trabajo interno y externo para que seamos más afiliados, en base a un proyecto que tenemos que formular. Tenemos que saber aceptar a la juventud, que tiene un poder importantísimo y darle participación con voz, voto y acción, no para la foto. Tampoco se puede desechar a los viejos militantes. Tenemos de todo, jóvenes, medianos, viejos militantes que no se fueron nunca y necesitamos de esa experiencia, junto con la energía que tiene la juventud, para que el partido siga creciendo. Estamos con un stent, nuestro corazón está funcionando y sabemos que todavía no podemos salir a correr, pero dentro de poquito vamos a empezar a caminar, podemos llegar a trotar y queremos llegar a correr”, planteó como meta. “Vamos a presentar candidatos en todos los estamentos, en las tres ciudades para las intendencias y la gobernación. Estamos trabajando con equipos técnicos para ocupar esos lugares y después veremos qué dice el electorado”, señaló.

Candidato propio: Finalmente aclaró que “Melella no es nuestro candidato a gobernador y tampoco lo va a ser, porque nosotros ya tenemos nuestro candidato”, dejando el nombre en una incógnita. En el documento la UCR ratifica su pertenencia a Juntos por el Cambio, dan cuenta del acompañamiento al gobierno fueguino en épocas de pandemia, no como una señal de “tibieza” sino de responsabilidad con el momento que se vivía; critican además la prórroga del subrégimen por la forma en que se definió particularmente la integración del comité que manejará el fideicomiso y la exclusión de las empresas textiles; y plantean la decisión de gobernar Tierra del Fuego como “una obligación política, ética y moral”.