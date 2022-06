Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington confirmo que se presentara para la reeleccion en 2023

El intendente de Tolhuin Daniel Harrington confirmo “La decisión de presentarme a la reelección en 2023 está tomada” y aseguró que cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad, más allá de la oposición del Concejo Deliberante, que sistemáticamente no trata o rechaza las iniciativas elevadas por el Ejecutivo.

Los ediles vienen poniendo trabas al tratamiento de distintos asuntos que ha planteado el Ejecutivo. Uno de ellos es el presupuesto de este año, y “desde diciembre no se convocó a reunión de comisión”, cuestionó.

El jefe comunal sostuvo que no hay fundamento para rechazar las propuestas y se dificulta el diálogo, si bien hay un mayor acercamiento con el actual presidente Norberto Dávila y con el concejal del Frente de Todos Matías Rodríguez, que “se ha puesto a disposición y comprendió que vamos llevando un rumbo”. Focalizó la oposición en Jeannette Alderete y Marcelo Muñoz, que responde al sector de Claudio Queno.

“A partir del cambio de presidencia ha mejorado muchísimo el diálogo y nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas, tratando de poder avanzar. Siempre tratamos de explicar cómo llevamos adelante la gestión y surgió esta sesión en los últimos días donde volvieron a quedar en comisión muchos asuntos que habíamos enviado. Habíamos pedido una modificación en la aplicación del jurisdiccional y ni siquiera lo trataron y lo pasaron a comisión. Yo pedí que por favor todo lo que sea tratamiento del jurisdiccional se pudiera debatir y así se hizo en la sesión anterior, a la que asistí con el Secretario Legal y Técnico para que cuando el Concejo se constituyera en comisión se pudiera debatir en plena sesión, pero no hubo convocatoria de parte de los concejales que tienen dudas respecto de nuestro trabajo y decidieron directamente no acompañar”, manifestó.

“Yo dije que justamente los dos concejales que presiden todas las comisiones, no estaban convocando a reunión para debatir ningún tema en particular. Eso provocó que la concejal (Jeannette) Alderete -bloque 7 de Mayo- saliera a decir que estaba mintiendo y que no era cierto, y automáticamente al día siguiente nos presentó una nota convocando a comisión. Esto no hizo más que darnos la razón, porque desde diciembre que presentamos el presupuesto hasta la fecha, no se ha tratado. Hoy se trata en comisión. Con las variaciones y, con los vaivenes económicos que hay, recién se les ocurrió convocarnos para hoy al trabajo en comisión, cuando ya estamos preparando el presupuesto de 2023 que tengo que presentar en septiembre. Es un despropósito todo”, dijo.

“Ni siquiera hay un fundamento que explique por qué no lo tratan o lo aprueban. Directamente no nos han convocado a las comisiones. El otro día el presidente del Concejo tuvo que hacer una convocatoria a plenario de comisiones para poder tratar los temas, porque no están convocando a comisiones. Creo que ahora que se terminó la temporada de cosecha de turba se les ocurrió ponerse a trabajar, y no hay explicación lógica para lo que está pasando. Pareciera que viven en una realidad paralela de lo que sucede en Tolhuin en el día a día, y no ven las cuestiones que tenemos que resolver para la gente”, cuestionó.

Actualmente el oficialismo cuenta con un solo concejal. “Rosana Taberna -bloque Nuevo País- nos acompañó en la lista y estamos trabajando con el concejal Matías Rodríguez -bloque Frente de Todos-, que se ha puesto a disposición, porque comprendió desde lo político y desde la gestión que vamos llevando un rumbo. Hoy (Norberto) Dávila -bloque 7 de Mayo- preside el Concejo y tenemos bastante diálogo con él, no coincide en todo pero por lo menos podemos discutir las cuestiones. Hoy básicamente la oposición está en Jeannette Alderete, que encabezaba la lista conmigo, y en el concejal Marcelo Muñoz -bloque 26 de Julio-, que obviamente responde al anterior jefe comunal”, señaló en referencia a Claudio Queno.

Avances a pesar de todo: Pese a no contar con presupuesto aprobado, se ve movimiento del municipio con distintas obras en las que fue avanzando. “Yo he intentado por todos los medios de construir consenso, basado en cuestiones lógicas, de una charla política para ver hacia dónde queremos llevar la gestión. En un momento se cortó el diálogo por no acceder a determinados compromisos que comprometían el funcionamiento del municipio, y eran más que nada lugares de jerarquía. Básicamente lo que querían hacer era elegir mi gabinete, y yo no accedí”, reveló Harrington.

“Respeté determinados lugares, direcciones y secretarías para poder encauzar la relación, pero hay viejas costumbres de otorgar tierras y demás, sin tener en cuenta las disposiciones de la propia ordenanza. Como no comparto esos criterios, porque la gente de Tolhuin manifestó que estaba cansada de estos manejos, hubo determinados enojos. No es que no se puede charlar, porque planteaba buscar un equilibrio, pero como no fue como ellos querían decidieron oponerse a todo, sin fundamento y sin discutir el presupuesto o alguna ordenanza, para llevarme la contra desde lo político. Es oponerse por oponerse, porque cuando veo las sesiones no hay fundamentos para votar en contra, pero se vota en contra igual”, expresó.

Reelección decidida: Por otra parte, consideró viable la posibilidad de ampliar la base electoral con nuevas alianzas, para buscar la reelección en 2023. “La decisión está tomada y, después de la gestión que venimos haciendo, queremos continuar con nuestro proyecto político. En su momento la sociedad buscó un cambio, algunos nos cuestionaron, pero fueron viendo cómo avanzamos en la gestión y fueron aceptando determinados cambios que generamos en la manera de trabajar con las tierras, por ejemplo, o la obra pública, porque fuimos generando diferentes alternativas. La gente lo fue aceptando, comprendiendo, y hay un sector muy grande de la comunidad que comparte nuestra manera de gestionar. Por eso queremos seguir trabajando con nuestro proyecto político, para continuar con lo que vinimos a hacer en Tolhuin”, manifestó.

“La decisión de presentarme a la reelección está tomada, para seguir transformando Tolhuin, que es lo que venimos haciendo y lo puede ver el vecino de Río Grande que nos visita, lo disfruta el vecino de Tolhuin, porque la gestión está a la vista y no es algo discursivo. Es gestión y trabajo de todos los días. Cada vez son menos los que no aceptan la transformación que se está dando en la ciudad. Sin dudas hay mucho para mejorar, pero esto se logra comprometiéndose y trabajando todos los días, no siendo oposición por la oposición misma. Cada vez que haya que trabajar en beneficio de Tolhuin, me van a encontrar de ese lado”, concluyó.