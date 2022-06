Convencional Republicano critico a la Justicia Electoral y al trabajo ad-honorem de los electos

El convencional electo de Republicanos Unidos, Agustin Coto, negó un alineamiento con el oficialismo y critico a la Justicia Electoral por la demora en la entrega de los diplomas de convencionales electos y también critico el hecho que el trabajo sera ad-honorem de los Convencionales Constituyentes.

Coto, cuestionó por Radio Universidad 93.5 la demora de la justicia electoral, a cargo del juez Isidoro Aramburu, para cumplir con la entrega de los diplomas a los convencionales electos, el acto podría realizarse este viernes, a “casi un mes” de la elección, observó.

El convencional electo cuestionó el trabajo ad honorem, pero a su criterio no habrá remuneración para los convencionales porque el fallo del juez electoral “sentó un mal precedente”, dijo. Recordó que la Constitución Nacional prevé la figura de la dieta para que todo ciudadano pueda participar en política.

“Han pasado más de 20 días y todavía no se ha hecho la entrega de los diplomas correspondientes. Suponemos, por algunas declaraciones mediáticas, que se realizará el viernes que viene de parte del juzgado. Esto ya nos para en un plazo máximo de 30 días para constituir la convención”, dijo.

“En estos días, institucionalmente hablando, no sucedió nada, y se van a estar entregando los diplomas cerca del mes. No se sabe dónde vamos a funcionar, si bien la carta orgánica dice que el Concejo Deliberante debe estar a disposición de la convención. A priori, se puede suponer que las actividades se pueden desarrollar en el Concejo Deliberante, pero nada está definido al no estar formalmente en funciones”, planteó.

Teniendo en cuenta que hay tres concejales en ejercicio que fueron electos convencionales, el justicialista Juan Carlos Pino, la concejal Ávila y el concejal Branca, además del intendente, estimó que “a partir de la proclamación, con la entrega de los certificados, deberían tomar licencia”.

Sí a la alternancia: Sobre los rumores de un cambio de postura respecto de la re-reelección, lo descartó de plano. “La carta orgánica vigente establece claramente dos mandatos para cualquier cargo electivo, tanto intendente como de concejales. Esto no es cuestión de personalizarlo, sino que hay que cumplir con algo inherente al sistema republicano, que es la alternancia en el poder. Me parece que es una carta orgánica buena en lo que respecta a la alternancia, que nosotros defendemos. No sé en base a qué se dijo eso del cambio de postura y me parece más una operación mediática que otra cosa. Fuimos claros en la campaña y nosotros consideramos que es valioso discutir porque llevamos una serie de propuestas, pero nuestra última publicación en redes sociales previa a la veda fue sobre el ánimo reeleccionista”, indicó.

“Nosotros estamos a favor de mantener lo que dice la carta orgánica actual sobre la alternancia en el poder y lo dijimos en la campaña. La carta orgánica no rige para una elección, sino que norma la vida política de una ciudad por muchísimo tiempo. Tiene institutos que son muy valiosos y hay otros temas que consideramos que son modificables, como los pisos de integración, el Defensor del Vecino. En los papeles parece muy positivo, pero en la práctica nunca se implementó y no hubo de parte de la ciudadanía un reclamo para que eso suceda. A veces el texto es bueno, pero la aplicabilidad no es tan sencilla. Igualmente es una carta moderna, bastante nueva, e incluye el soporte digital. Habiendo cambiado la tecnología, hoy no hay que cambiar una sola línea de ese artículo”, destacó.

Preferencias y paridad: Coto expresó que “la carta tiene cosas muy buenas y eventualmente se pueden hacer mejoras. Hay 19 artículos dedicados al tema electoral, 17 se pueden modificar y dos no. En esos dos artículos están los temas más candentes que son las preferencias y la paridad de género. Nosotros no podemos tocar esos dos artículos, y no es parte de lo que se va a discutir porque la reforma es parcial”, aseveró.

También aclaró que “no existen proyectos de reforma. No hemos leído ningún artículo propuesto, porque todavía no corresponde, diciendo cómo habría que reformar determinado punto. La convención no está a la ofensiva ni a la defensiva -en tema reelección-, es decir que no es que está favor o en contra de un artículo puntual porque no existen proyectos oficiales. Solamente está la ordenanza que convocó a la reforma y ni siquiera dice por qué. Es claro que va a haber alguna propuesta oficialista, pero no la han hecho, y por ahora no puedo opinar formalmente sobre ninguna propuesta”.

“Si me dicen qué opino de la posibilidad de más mandatos, voy a decir que no, pero el proyecto no lo han presentado y quiero ver si lo presentan. Entiendo que es la voluntad del oficialismo. Así como plantean que podría haber modificaciones de postura en los opositores, en el caso mío claramente no, también podrían tener un cambio de actitud del oficialismo”, barajó. Lo cierto es que hasta ahora no hubo encuentros y quedó todo paralizado desde el 15 de mayo.

“Con algunos electos nos cruzamos porque somos vecinos, pero no hemos tenido reuniones todavía. Esto está atado a la espera del calendario que no conocemos. Con la entrega de diplomas, si se hace el 10 de junio, a partir de allí corren los 30 días y tendremos que definir la sesión preparatoria para elegir autoridades. Recién luego empezaría la discusión de la reforma”, dijo.

Sin remuneración: Coto cuestionó el trabajo ad honorem porque perjudica a los que no ejercen la función pública o no tienen dinero suficiente para dejar su actividad privada y participar en política. “La convención puede durar hasta cuatro meses, pero podría durar menos perfectamente, porque podría durar 15 días, un mes y medio. Respecto de si los convencionales tienen que percibir o no una dieta, hay un fallo de la justicia que estableció que era constitucional la ordenanza que convocó.

Por ahora las condiciones son las que fija la ordenanza -de trabajo ad honorem- y no creo que se discuta en la convención porque ya está establecido. Lo que se va a discutir es el presupuesto operativo, porque no somos solamente 14 sino que va a haber más gente trabajando. Hay cuestiones administrativas, también del espacio que se va a utilizar, que van a generar gastos.

A nivel personal creo que está mal que el constituyente trabaje ad honorem, porque hay personas que no tienen posibilidad de dedicar ese tiempo a la función de convencional y deciden no ser candidatos. La cuestión está zanjada por la justicia, pero creo que no es un buen precedente, porque de hecho la Constitución Nacional no habla de salario sino de dieta, para que cualquier argentino pueda ser candidato y ejercer la función”, subrayó.