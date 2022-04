Peronistas de outlet, para Pino, Arcando pone excusas por ir por fuera del PJ

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y tercer candidato a convencional constituyente de la lista Más Ushuaia, Juan Carlos Pino se refirió a las declaraciones del ex gobernador Juan Carlos Arcando quien trato a los que van en otras listas y frentes como peronistas de outlet (VER), considerando al sector que lo lleva como primer candidato como los únicos peronistas auténticos.

Los dos peronismos: Para el concejal Pino sobre las declaraciones de Arcando no vale la pena “responder a sus contradicciones” porque “todos acompañaron a Walter Vuoto como presidente del partido”.

“El único que no estuvo de acuerdo en la integración de la lista del Partido Justicialista es quien habla, dijo Pino refiriéndose a si mismo. Tanto Arcando como el resto han integrado el partido a nivel provincial. No vale la pena ni contestar esas contradicciones, porque han tomado decisiones a favor del intendente, no en contra. Después terminan participando fuera del PJ y es algo que tienen que responder ellos. Nosotros no subestimamos a los afiliados, los resultados se verán el 15 de mayo y cada uno sabrá si tuvo razón o no. Me da la sensación de que se busca protagonismo en lugar de llevar propuestas claras para esta reforma.

En 2020 todos trabajaron para que Walter Vuoto fuera presidente del partido y muchos de ellos integraron o mandaron gente a integrar el partido. No vale la pena discutir sobre un hecho consumado, porque estamos a poco más de 40 días de la elección, y hay que llevar propuestas a la gente, no estos planteos que le sirven al propio Arcando o a alguno que se sienta excluido. Esa discusión se tendrá internamente en todo caso, para la próxima elección”, barajó.

En declaraciones a Radio Universidad Pino dijo que espera un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia, que desestimaría el planteo de inconstitucionalidad y la medida cautelar planteada por el diputado Stefani y el Dr. Jorge Pintos.

“Estamos esperando tranquilos el fallo, que sin dudas va a ser a favor del proceso que se está llevando adelante. Seguramente después vamos a hacer una declaración por las barbaridades que se han dicho en los distintos medios, no sólo de parte del diputado Stefani sino de tantos otros que han opinado sin tener conocimiento”, dijo. “Todo lo que nos requirió la justicia lo hemos contestado en tiempo y forma y estamos esperando la resolución. El proceso sigue adelante y en estos días tiene que estar la definición judicial”, estimó.

“La reforma ya está convocada y fue votada por dos tercios del Concejo Deliberante. La justicia electoral puso en marcha el proceso electoral y es un hecho, porque están presentadas las listas y el 15 de mayo va a haber elecciones”, sentenció el candidato.

Recordó que “quien encabeza la lista de Más Ushuaia es el presidente del Partido Justicialista, hay 13 partidos políticos que acompañan y algunos sectores gremiales que la integran. En mi caso estoy en la lista no solamente porque la encabeza el presidente del partido sino porque además es el intendente de Ushuaia y estamos consustanciados con la reforma de distintos artículos que venimos discutiendo, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo.

Presentamos la reforma en 2018 y tenemos una resolución de la justicia porque no se cumple con el cupo femenino, ya que solamente dos mujeres integran el Concejo Deliberante y tuvimos siete varones en mandatos anteriores”, puntualizó sobre uno de los artículos a reformar.

Eliminación del no agremiado: Otra de las discusiones que dará el sector es la eliminación de la figura del no agremiado. “El convenio municipal de empleo no está homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia ni de la nación. En la carta orgánica está la figura del no agremiado, que no existe en ningún lugar del país ni tampoco en la ley de asociaciones sindicales. Por lo tanto, nunca puede ser homologado ese convenio. La lista está integrada por varios gremios justamente para sacar esa figura y que el convenio pueda ser homologado”, sostuvo.

Cambios para el Defensor del Vecino: Agregó otro punto de la reforma que es la forma de elección del Defensor del Vecino, que “nunca se pudo implementar porque se necesitan los dos tercios del Concejo Deliberante y nunca se logró. Hay muchos artículos para rever y esa responsabilidad la van a tener los constituyentes que sean electos”, dijo. “Hay institutos que no se han puesto en práctica porque es imposible, como el caso del Defensor del Vecino. Se hizo la selección cinco veces y nunca se logró la ratificación de los dos tercios”, indicó. También consideró de difícil cumplimiento el presupuesto participativo, que “está establecido hace 20 años y es muy mínimo lo que se puede destinar a los proyectos de los vecinos. Normalmente se toma el presupuesto para obras de la ciudad y es muy difícil llevarlo adelante. No es un capricho del intendente actual porque ninguno de los que asumió desde la sanción de la carta orgánica ha podido cumplir con determinados artículos, por eso estamos discutiendo la reforma”, aseveró.

La reelección indefinida: El eje para muchos partidos es la pretensión del intendente Vuoto de ser habilitado para volver a postularse, como también los concejales que ya llevan dos mandatos, entre los que se encuentra el propio Pino. Para la oposición pretenden atornillarse en el poder y, sobre este punto, el edil señaló que “los que opinan de este tema subestiman a la gente, porque es la que vota a los constituyentes. De acuerdo a la cantidad de votos que saque cada lista se va a integrar la convención. Salir a opinar solamente de eso, es no entender que hay una necesidad de reforma, ante el incumplimiento de la paridad de género. La carta orgánica no la puede reformar un juez ni los concejales, sino los constituyentes, y esta discusión ya la hemos dado”.

“Es más fácil la crítica, pero es contradictorio, porque tenemos candidatos en esta elección que están en contra del tercer mandato, pero en la Legislatura pueden ser reelectos indefinidamente. Es la crítica por la crítica misma y no tiene ningún sustento. Queremos jerarquizar el turismo, el plan estratégico para que sea abierto, porque venció en 2013 y nunca se pudo actualizar. Yo no escuché ninguna propuesta sino simplemente la crítica, la chicana por el tercer mandato, pero no dicen qué van a discutir en cuanto a la paridad de género o la reforma del sistema electoral, o el Defensor del Vecino. Nosotros queremos resolver lo que no está resuelto dentro de la carta orgánica y hasta ahora no escuché a nadie discutir sobre el sistema electoral. Las chicanas que apuntan al tercer mandato no tienen sentido, porque esa decisión la van a tomar los constituyentes y la gente va a resolver cuántos van a ingresar de cada partido”, reiteró.

Paralización del Concejo: Además se lo consultó sobre la paralización de la actividad del Concejo, dado que cinco de los siete concejales son candidatos, además del intendente: “Normalmente están las suplencias para cubrir las vacantes, pero nosotros no nos anticipamos hasta que esté el resultado de las elecciones, que se va a llevar adelante por sistema de preferencias. El 15 de mayo sabremos cuáles son los electos y los 14 candidatos a constituyentes están en la misma condición. En lo personal me ha tocado ser séptimo candidato y terminé ingresando como concejal”, observó.

El gasto de la convención: Respecto del gasto de la convención en época de crisis, expresó su malestar porque “hablan con total liviandad de los presupuestos y luego uno tiene que salir a desmentir. Algunos hablan de 300 millones y el costo no va a superar los 40 millones. El gasto de la justicia lo fija la justicia, de acuerdo a las autoridades de mesa que tenga y la contratación para el recuento. Después tendremos el costo de los constituyentes, pero no podemos hablar de cifras que no tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo.

“Nosotros estamos sumamente convencidos de lo que estamos llevando adelante y no vamos a subestimar a los vecinos de Ushuaia, porque es la gente la que decide quiénes van a ser convencionales. Vamos a trabajar con propuestas contundentes, casa por casa, para llegar a los vecinos, y ellos van a decidir”, remarcó.