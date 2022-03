Concejal Branca, la Constituyente es un circo, pero quiero participar

El Concejal de Ushuaia, Javier Branca, critico las elecciones a Constituyente a la cual considero como un "circo", pero adelanto que aspira a ser candidato por un Frente aunque aun no sabe con quien, teniendo en cuenta que esta semana cierra el plazo de presentación de frentes y alianzas electorales para las elecciones de convencionales constituyentes, ya que no es suficiente el plazo para contar con la personería jurídica de su nuevo partido.

Branca dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre el llamado a reforma de la carta orgánica de Ushuaia, consideró “No es alentador porque toda esta movida demanda millones y millones de pesos”, sostuvo.

Admitió que había analizado una presentación judicial por la “inconstitucionalidad” de la ordenanza que convoca a la reforma de la carta orgánica, pero desistió en función de que “existe un acuerdo a nivel nacional” para que Vuoto pelee por otro mandato. Ahora aspira a que en la convención la oposición supere las bancas del Ejecutivo y pueda “terminarse cuanto antes con este circo”, como llamó a la reforma, donde estimo que el costo sería superior a los 300 millones de pesos y “lo pagarán los vecinos”.

En busca de la mayoría: Branca señaló que frente a este escenario “siempre queda una cuota de esperanza, porque hay que ver si en la convención se aprueba la reelección del intendente y de los concejales. Hasta ahora son todos artículos que se van a tratar, pero no quiere decir que se van a reformar. Eso va a depender de la cantidad de convencionales que acompañen una moción u otra. Puede que ocurra, pero quizás no”, confió.

Candidato al circo: En cuanto a la posibilidad de que se postule, dijo que “probablemente sea así. En un momento pensamos en hacer una presentación judicial por la inconstitucionalidad de la ordenanza que llama a la reforma de la carta orgánica, pero consideramos mejor dar la disputa en la arena política, así que está la posibilidad de que yo sea candidato y que desde la convención hagamos todo lo posible para que se reforme la menor cantidad de artículos”, reiteró.

Un nuevo partido: El 16 de marzo cierra la presentación de frentes y alianzas “y es el plazo para que los partidos que van a participan tengan su personería jurídica regularizada. Nuestro partido todavía no tiene la legalidad porque lo estamos constituyendo para el 2023”, dijo sobre el nuevo espacio llamado Partido de la Ciudad.

“Empezamos a armarlo al calor de esta convención, pero no dan los tiempos que requiere la justicia electoral, por eso estamos viendo la posibilidad de formar un frente. El 31 de marzo cierra la presentación de listas y el 15 de mayo son las elecciones. No está establecido cuándo comenzaría a trabajar la convención, pero estimo que será en junio”, apuntó.

“Esto es un circo”: El edil calificó de “circo” esta reforma y aspira a “reformar lo menos posible y que se haga lo más rápido posible. Esto es un cachivache, una mamarrachada. Se sacó un proyecto de 2018 con 12 artículos que no tenía pre dictamen, nunca había sido tratado, se le agregaron cien artículos y ni sabíamos de qué eran. Nadie fundamentó por qué hay que modificarlos y de lo único que se habló fue de la paridad, que se podría haber modificado como se modificó en su momento que los chicos de 16 años pudieran votar, con una enmienda, sin necesidad de reformar la carta orgánica. En este caso se podría haber hecho una enmienda por la paridad de género, pero evidentemente esa no es la razón y fue una mentira, porque la intendencia está conformada en dos tercios por hombres y la paridad no es lo que importa”, afirmó.

Frente de legisladores: El martes se presentaría un frente integrado por Juan Carlos Arcando, los legisladores Federico Bilota y Ricardo Furlan, y se habla de que Branca sería parte de ese sector, pero lo desmintió.

“No es así, he hablado con ellos como hablé con todo el mundo, pero no vamos con ese sector, con todo respeto. La gente que me rodea y conforma el Partido de la Ciudad, plantea que sigamos por esta línea. Somos gente que no viene de la política y en un futuro no descarto que podamos ir con ese sector o con otro, pero por ahora estamos armando algo que tenga que ver más con los vecinos y vecinas de la ciudad, y con menos gente de la política”, explicó.