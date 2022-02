Melella defendió la gestión de OSEF y volvió a pedir aumento de aportes

El gobernador Gustavo Melella hizo una defensa a ultranza de la actual gestión de OSEF e hizo encendidas declaraciones sobre la eterna problemática de la obra social de los empleados públicos provinciales, volvió a pedir aumento de aportes a los empleados públicos y no reconoció ningún problema con la Obra Social.

El mandatario afirmó en forma contundente que «los recursos no alcanzan. El déficit es de 100 o 120 millones” y tal como sucedió en noviembre del 2021 pudio aumento de aportes (VER).

Además, increpó al Tribunal de Cuentas diciendo que «no es verdad que haya un sobreprecio con la compra de medicamentos al Laboratorio del Fin del Mundo.

Si el Tribunal quiere que le compremos al más caro, bueno, pero nosotros compramos al mejor precio».

Y sobre los reclamos por las farmacias, sentenció: «Para ampliar los servicios primero hay que pagar las deudas que tenemos. Estamos trabajando en conseguir los fondos pero tampoco sirve de nada cancelar sin regularizar los ingresos a la obra social. Si no, pagas y en tres meses debes de nuevo”.

Para el gobernador "Hay que aumentar los aportes patronales y personales". «El que tiene conciencia sabe cómo aumentaron los precios, lo que valen los medicamentos y las prestaciones médicas. Hay un déficit con lo que ingresa porque el aporte no alcanza. Tenemos una obra social que brinda servicios que no brindan otras y tenemos exigencias sobre los servicios. Insisto: los aportes no alcanzan», indicó el titular del Ejecutivo fueguino.

En diálogo con Radio Provincia, Gustavo Melella se explayó de manera contundente sobre la situación de los empleados activos y pasivos del Estado fueguino. Melella aseguró que «no es verdad que haya un sobreprecio con la compra de medicamentos. Fue una licitación pública nacional y el mejor precio fue el del Laboratorio del Fin del Mundo».

«Hay que trabajar en una Ley, yo lo hablé con los legisladores y no se trató. No puede ser que haya gente que no aportó nunca en su vida activa a la obra social. Cuando se jubila deja de pagar OSDE y vuelve a OSEF. Cuando más necesitas, porque envejeces, venís a OSEF, cuando estuviste toda tu vida pagando a una privada», aunque sin nombralos se referio a la Justicia, el personal del Banco, el Tribunal de Cuentas que optan por tener OSDE hasta jubilarse y luego se pasan a OSEF.

"Algunos dicen "no, no hay que aumentar", pero son los recursos: la salud es recursos, vos hacés una obra, es recursos, comprás equipamiento, es recursos, medicamentos lo mismo. Nuestra propuesta es incrementar los aportes patronales, ahora lo vamos a mandar a Legislatura", anticipó.





Melella insistió con que "no alcanza el dinero que ingresa con todos los tratamientos" que hay que cubrir, y enfatizó que "aumentaron las prestaciones, los medicamentos, los insumos médicos", y aclaró que "nuestros afiliados sufren como cualquier otra persona una enfermedad y tienen que ser tratados".





" Está la deuda antigua, largúisima que dejaron para pagar, pero no pasa por ahí, pasa porque no alcanza. Hay que entender para ser claros que ingresa, por decir algo 200 y vos gastás 350. No alcanza lo que ingresa para hacer frente a lo que egresa, para hacer frente a los gastos, y todos los beneficios son recursos ", manifestó Melella.

Respecto a la situación de las farmacias, Melella indicó que «para habilitar más farmacias tenemos que pagar las deudas que tenemos. Se está trabajando en conseguir fondos para cancelar las deudas que tiene la OSEF. Pero tampoco sirve de nada cancelar sin regularizar los ingresos a la obra social. Si no, pagas y en tres meses debés de nuevo. Para esto hay que pagar y luego ampliaremos la red de servicios».