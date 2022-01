Viajo a dedo desde TDF a Cosquin, participo del festival de folklorico y gano

La cantante fueguina fue acompañada en el escenario por los músicos riograndenses Gastón Speranza (bajo), Federico Buscemi (guitarra) y el cordobés Lito Gauna (percusión). Millacura relató que canta desde muy pequeña, ya que nació en una familia en el que hay muchos cantores y cantoras.

“Era algo natural en cada encuentro, en cada cumpleaños, reunión familiar siempre había música en vivo”, dijo. Respecto a su presentación en el Pre-Cosquín en la sede de Río Grande expresó: “Fue la primera vez que me anoto”.

“Los minutos previos a cantar, a subir al escenario son de disfrute, siempre. Fue como presentarme nuevamente en un escenario distinto. Para mí se trata de disfrutar, no lo tomo del lugar de la competencia”. “Lo veo siempre como que va a ser otro público, otro escenario, la idea siempre es compartir la música”, remarcó.

Al consultarle si pensaba que podía ganar suceder dijo: “Muchas personas me motivaban porque me escuchaban cantar, y me decían que iba a llegar lejos con mi música, pero sí hay personas claves que me animaron, creyeron en mí y me dijeron que me veían ganadora. Que me veían acá en Cosquín”. “Escuché varios consejos y me animé, ya que me gusta la idea de ir a distintos escenarios y compartir la música y que la gente lo disfrute”.

Viajo a dedo desde Tierra del Fuego: Con respecto a su anecdótico y particular viaje hacia la ciudad de Cosquín, contó que “hicimos el viaje a dedo porque con los que vinimos a participar, Federico y Gastón, ya lo hemos hecho, ya hemos viajado a dedo. Tenemos ese espíritu viajero, esa esencia.

Desde que dijimos que nos íbamos a anotar a participar dijimos: ‘Si ganamos, nos vamos a dedo’. Sobre el tema inédito, Silvana dijo que “fue escrito en la Laguna Esmeralda, inspirado en los paisajes, me encontré con otro músico, Juan Ciovini y salió enseguida de hacer esta canción, aunque después le agregamos algo más, tomó forma. La fui tocando en varios eventos y gustaba mucho. Llevar una canción que sentimos que nos representa a Cosquín y que guste es como un regalo muy grande.

En un principio compuse la letra y la melodía, luego Juan aportó en los acordes, tocando el charango surgió la melodía, con esas primeras palabras de no voy a llorar nunca más, venía saliendo de una situación triste y quizás estaba dándole mucho tiempo a eso, pero lo transformamos en canción y en algo más divertido para salir adelante, es nuestra manera de canalizar momentos difíciles.”

Millacura, que conforma con sus músicos “Millacura Sur”, se presentó el lunes en el escenario mayor de Cosquín 2022, tras resultar ganadora del Pre-Cosquín.

Cabe mencionar que es la primera vez en la historia que una representante de la Sede del Pre-Cosquín de Río Grande gana en estas instancias y se presenta en el Escenario del Atahualpa Yupanqui.