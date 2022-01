Cortaran la Ruta 3, para edicion 2022 de la Vuelta a Tierra del Fuego

El Secretario de Protección Civil, Daniel Facio, anuncio que se cortara la Ruta Nacional Nº3, en el tramo Rio Grande-Tolhuin, cuando se realice la XXXVIII edicion de la Vuelta a la Tierra del Fuego, ademas se limitará el accionar de los auxilios.

Facio se reunió con la Jueza Federal en Río Grande, Mariel Borruto, con quien consensuó el corte de la Ruta Nacional N° 3 entre Río Grande y Tolhuin, al menos durante el desarrollo de la primera etapa, el sábado 26 de marzo del corriente año. Ese corte de ruta no duraría más de 4 horas y el accionar de los auxilios estaría limitado.

Durante el transcurso de la semana que viene, se hará el anuncio oficial con las pautas que regirán para ese día de la competencia. Sobre este tema, Facio expresó que “esto es lo que nos toca vivir año tras año en la segunda carrera, si en algo estamos todos de acuerdo es que esta carrera debe hacerse.

Hoy estuve reunido y por suerte con una excelente predisposición, de la jueza federal en Río Grande, la doctora Mariel Borruto, que tiene jurisdicción en la zona norte, muy consciente de no prohibir, pero sí organizar, cosa que no teníamos desde hace muchísimos años.

Encontré una gran predisposición también en la comisión. Lo que uno pretende es darle el marco de seguridad y esta seudo segunda carrera que existe entre los auxilios y público. Creo que el único lugar de nuestro planeta donde el público va corriendo al lado del piloto, es una cosa muy peligrosa, de hecho, he estado como público, he observado como para tener esta opinión formada”.

El funcionario continuó diciendo “creo que puede haber un antes y después de esta edición, porque estamos muy cerca de poder anunciar que habrá un corte de ruta con lo que eso significa. Pero no para que todo el mundo tenga rienda suelta de poder hacer lo que quiera, todo lo contrario, vamos a tener un mejor control, vamos a poder habilitar a toda la prensa, porque también entiendo, esto es una opinión personal, hay sponsor que ponen dinero en pilotos y está muy bien. Entiendo que la prensa debe tener su espacio de modo que el piloto que ha sido sponsoreado pueda mostrar su publicidad, entonces debemos darle un orden.

Hay que hacer un manual de procedimiento seguramente en un futuro ya no estaremos, pero hay que darle un marco legal, es un evento que no debemos prohibir, pero sí ordenar, es un evento maravilloso que hace a nuestra cultura, no podemos pretender la seguridad al evento, tiene que ser todo lo contrario, el evento debe adaptarse a la seguridad y a todos los elementos con que contamos, porque también debemos decirlo, no contamos con tres helicópteros, no contamos con rescates de aviones. La verdad es que tenemos que adaptarnos a los elementos de seguridad que tenemos, a partir de esto tenemos que tomar las decisiones, darle el orden y la colaboración que se necesita.

Hay una excelente predisposición para llevarlo adelante, siempre y cuando no pongamos en riesgo la vida, primero de los espectadores, porque los pilotos saben que es un deporte de alto riesgo y hay que cuidarlos. Ahora, todo lo que rodea también debe tener el marco de seguridad y aún más todavía porque estamos hablando de personas que no están preparadas para ir acelerando al lado de una moto, las banquinas no son para andar, son para detenerse”.

En cada edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego la mayor complicación con el andar de los auxilios es entre Río Grande y Tolhuin durante el transcurso de la primera etapa. Al respecto, el Secretario de Protección Civil de la provincia dijo “es lo que consideramos cuando tenemos que pensar en la seguridad, es el tramo más complejo porque es donde mayor velocidad desarrollan los pilotos, estamos hablando de generar un marco de seguridad con algo que no tiene que ver con el piloto en carrera, sino de los auxilios y eso no debería ser así, por suerte en esto he notado una gran predisposición por parte de la organización, es un evento maravilloso, hay que cuidarlo, no podemos someternos a la improvisación permanente”.

Respecto de cómo se ordenaría el accionar de los auxilios en el tramo Río Grande-Tolhuin, Facio expresó “debemos darles las pautas claras a quienes van a correr y después ellos decidirán si son parte de la carrera de acuerdo a estas pautas, lamentablemente somos hijos del rigor, también hemos solicitado que adapten los reglamentos a los tiempos que vivimos, quizás haya reglamentos que vienen desde hace muchos años, pensarlo a partir de la disponibilidad que hoy tenemos de la ruta, tener una nueva herramienta no significa que nos permite mayor libertinaje.

He asumido una responsabilidad muy alta frente a un magistrado como lo es la jueza federal. Debo ser sincero, ya tengo las pautas, primero se las voy a comunicar a los entes oficiales en la reunión del próximo lunes, con la participación del Secretario de Deportes, Carlos Turdó, para luego hacer las comunicaciones oficiales conjuntamente con la organización, me da mucha seguridad la predisposición de la organización. No soy partidario que la carrera se haga como se dice habitualmente ´por adentro´, eso requeriría de una mayor logística para resguardar la seguridad que no es precisamente lo que nos sobra”, finalizó diciendo el Secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio.