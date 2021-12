Recategorizacion a estatales sera recien desde Marzo 2022, lo confirmo la Ministra Chaperon

La Ministra de Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chaperon, confirmo en dialogo con Radio Provincia que la recategorizacion de estatales de los escalafones Seco y Salud, sera recién desde Marzo 2022 y alcanzaría a unos siete mil empleados.

En tanto el secretario general de ATE seccional Río Grande, Felipe Concha, expresó la satisfacción de haber logrado la firma el pasado viernes de las recategorizaciones para los distintos escalafones, aclaró que no hay mucha diferencia en dinero, pero es importante el reconocimiento después de más de una década sin posibilidad de ascender de categoría.

Además afirmó que se acordó con el gobierno continuar con el convenio colectivo, que abre perspectivas de avanzar en la carrera administrativa, y ya está prácticamente terminado el proyecto del gremio. Estima que a fines de enero habrá reapertura de paritarias para discutir el aumento del primer semestre.

“Estamos contentos porque cerramos el año con aumentos salariales, recategorizaciones y estamos trabajando en el convenio colectivo. Sabemos que no alcanza porque la inflación sigue avanzando, pero estamos en camino de recuperar el salario”.

Por FM La Isla sostuvo que este acuerdo “es muy importante para los trabajadores y para ATE, porque lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Hace 14 años y 17 años en algunos casos que no había categorización para los compañeros y, si bien esto no significa mucha plata para ellos, es un reconocimiento muy importante. Son muchos los compañeros beneficiados con la medida, en el escalafón seco y el húmedo hay unos 7 mil trabajadores que van a ser recategorizados, y posiblemente sean más, así que estamos contentos. Hay distintas categorías, en algunos casos se tuvo en cuenta la antigüedad, y han llegado a la categoría 19, la 20. Esto es importante y lo veníamos planteando hace mucho tiempo. Los compañeros saben que el cambio de categoría no significa mucho dinero pero no se pierde la permanencia y lo fundamental es el reconocimiento a compañeros que hace muchos años están esperando, como los no docentes que trabajan en las escuelas, los porteros que llevan 16 años desde el Megapase sin categoría; los cocineros, que tienen tanta responsabilidad y hacen 500 viandas por día en algunas escuelas. Darles una categoría es ponerlos en el sistema, darles un reconocimiento y valorar su trabajo, por eso estamos contentos”, subrayó.

“Creo que el último que había dado categorías fue el gobernador Colazo, y después no se dieron más. El escalafón no se movió más. Nosotros blanqueamos después el escalafón seco, modificamos todos los adicionales y pasaron al básico. Con la firma de estas categorías estamos cerrando un año muy importante, porque a fines de enero se estarían abriendo las paritarias y vamos a discutir salarios con otra categoría y va a ir todo al básico, porque blanqueamos el escalafón”, adelantó.

“Se abre un camino de reconocimiento a los compañeros y de recuperación del salario, que es lo que venimos planteando y también lo planteó el gobernador ahora”, destacó el dirigente.

Hacia el convenio colectivo: Como tema pendiente para resolver, pero en un plazo cercano, mencionó el convenio colectivo de trabajo. “Lo tenemos prácticamente presentado al gobierno y hay un compromiso de ponerle fecha para la firma. Esto es ordenar la administración. Hace más de 40 años no tenemos convenio en la provincia y esto ayuda a resguardar a los compañeros y a ordenar la administración. Hoy no hay carrera administrativa, no hay carrera de jefaturas, y esto lo vamos a trabajar con este convenio para que los compañeros se capaciten y tengan una oportunidad de avanzar en la carrera administrativa”, concluyó.