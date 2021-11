El PJ esta mas vivo que nunca en Tierra del Fuego

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Tierra del Fuego y actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó el acto por el 'Día de la Militancia Peronista', y que fue precedido por una caravana que partió del cartel turístico de la ciudad hasta el gimnasio de la UOM. "El partido más importante del país y de Tierra del Fuego está más vivo que nunca".

En su discurso, Vuoto agradeció a “todos los compañeros sindicatos" que se sumaron a la movilización, recordando que "el peronismo surgió a partir de ver la injusticia que venía desde la patronal o desde los sectores concentrados de poder, que ejercían un poder sobre aquellos más débiles que no tenían ni siquiera derechos. Ni derecho a las vacaciones, ni derecho al aguinaldo, ni a las indemnizaciones, ni derecho a un salario mínimo, ni a una obra social, acceso a la salud, a que sus hijos vayan a la universidad; en definitiva, a que sean felices”.

“Escuchaba hoy a algunos economistas liberales que decían ‘no puede ser que el peronismo haya hecho la elección que hizo, porque es la primera vez que la derecha gana, pero no se siente ganadora’. Y hoy en la plaza de Mayo, un pueblo peronista, un pueblo trabajador le dijo sí a este Presidente Alberto Fernández, sí a esta vicepresidenta Cristina, sí a la posibilidad de volver a reconstruir una nueva mayoría para seguir gobernando el país”, remarcó.

En relación a los resultados de las elecciones del domingo pasado, Vuoto destacó que “pudimos dar vuelta una elección histórica con el corazón. Porque si la política no tiene corazón, no tiene nada; porque si la política no tiene amor, no tiene absolutamente nada y hoy estoy acá para decirles, compañeros y compañeras de los Sindicatos que estoy orgulloso de ustedes. Yo no tengo aliados radicales, no tengo aliados de la derecha. Tengo aliados a los mejores sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras. Es la única alianza que me interesa. Por eso muchas gracias, por haber pintado la provincia de celeste, porque lealtad con lealtad se paga”.

Asimismo, Vuoto destacó que “no me convoca a la política un cargo, me convoca que construyamos un proyecto colectivo que nos incluya absolutamente a todos y todas, un proyecto colectivo que vuelva a construir esta Tierra del Fuego ladrillo por ladrillo cuando ellos la tiraron abajo dejando casi una provincia a la deriva. Me interesa que discutamos, que nos animemos al desafío de la construcción política. Las organizaciones políticas, sociales, que discutamos hacia dónde queremos ir. Si un diputado radical de Capital Federal nos quiere venir a decir que tenemos que hacer, yo le digo que acá el partido de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tiene autonomía y el pueblo fueguino tiene autonomía y el Partido Justicialista va a construir lo que tiene que construir”.

“El Partido Justicialista no se va a callar, el PJ va a salir a discutir cómo mejoramos el poder adquisitivo de los trabajadores, como construimos una mejor salud pública, como construimos y reflotamos las matrices energéticas de la provincia, como construimos para que los pibes no pierdan días de clases y vuelvan a las escuelas, el PJ va a discutir en cada sindicato, en cada club de barrio, en cada organización política qué modelo de provincia queremos y ahí veremos cuál es el mejor modelo que podemos construir de aquella provincia que heredemos. Y si la historia de la construcción colectiva nos viene a buscar, ahí estaremos porque nunca le escapamos para darle batalla y definitivamente junto a estos compañeros de los sindicatos, de las organizaciones, de las agrupaciones políticas, me animo a lo que sea. Me animo a que sigamos transformando esta provincia", cerró.