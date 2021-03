Misterioso corte de la fibra optica

Un nuevo corte de fibra óptica se registro durante varias horas en la ciudad de Ushuaia y Tolhuin, hasta el momento no se brindaron oficialmente precisiones sobre el motivo. Afectó los servicios de comunicaciones de telefonía celular e Internet. Y en Río Grande solo se vio afectado el servicio de telefonía fija.

Desde el ENACOM aguardan el informe técnico que deberá presentar la empresa Telefónica. La semana pasada había sucedido un corte en Santa Cruz. Los servicios de telefonía móvil, 4G e internet domiciliaria, dejaron de funcionar en la capital fueguina alrededor de las 12.23 del miércoles y recién a las 16.30 comenzó a restaurarse el servicio de internet domiciliaria y unos 40 minutos después se recuperaron las comunicaciones y el 4G.

Si bien no hubo ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de la Provincia ni de parte de los organismos vinculados a las comunicaciones, solo trascendió que el corte sucedió entre Ushuaia y Tolhuin.

La ausencia de comunicados oficiales acrecentó el origen del corte y siguen siendo un misterio si fue una máquina o alguna otra circunstancia lo que dejó incomunicadas a las dos ciudades.

La delegada en Tierra del Fuego del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), Paula Cata dijo que "estuve en comunicación con Telefónica y ellos me dijeron que hubo un corte de fibra (óptica) y no me dijeron más nada porque no tenían el informe técnico todavía".

En ese sentido manifestó que "ellos tienen 48 horas como empresa prestataria para presentar un informe sobre qué fue lo que sucedió". Cata dijo que la empresa no le comunicó mayores detalles "no me dijeron ni qué lo provocó, ni si fue intencional o no. No hubo mayor información al respecto".

Además, manifestó que "en Río Grande se vio afectado del servicio de las líneas fijas y en Ushuaia y Tolhuin fue un corte general" por lo que dijo estar a la espera del informe técnico que debe presentarse dentro de las 48 horas de producido el corte.

La funcionaria del ENACOM recordó que "la semana pasada hubo un corte, no tan grande, pero fue el Piedrabuena, provincia de Santa Cruz" aunque en el caso de ayer "te confirmo que fue un corte dentro de la provincia pero no me especificaron cuál fue la característica del corte".