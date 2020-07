Enfermera denuncia amenazas de vecinos en Ushuaia

Mariela Diaz y Daniel Benitez .





(ver) El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 5 de julioen la calle Ushuaia al 1200 del barrio Felipe Varela, donde un incendio desatado allí requirió de una ardua tarea de Bomberos, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.





" El terreno mío es dado por el IPV, me trasladaron la casa hace un año y algo. Desde ese momento estoy teniendo problemas porque la gente que vive colindante a mi terreno no es dueña. Ellos viven todo el tiempo de joda, permanentemente tomando y bueno, han terminado de incendiarme la casa y he quedado en una situación de calle ", relató Viviana vía telefónica a "El Angel de la Radio" (FM Espectáculo).





En este sentido, la mujer contó el calvario que asegura está pasando por este tema, y explicó que la situación ya venía complicada previo al incendio, habida cuenta que -según testimonió- recibió amenazas por parte de estas personas.





" Yo soy una laburante, trabajo como agente sanitario para el CAPS 8 del barrio Pipo, soy enfermera. Ese día a la madrugada había estado llamando a la policía de las 3 a las 5 de la mañana, creo que llamé tres veces porque no me dejaba dormir esta gente. No tienen paredes, pusieron un nylon de esos negros que se colocan entre paredes, y bueno, escuchando música y jodiendo toda la noche. Imagínate si voy a poder dormir ", protestó.





Viviana agregó que presentó notas a la DPE, la Municipalidad y el IPV, dada la situación que se presentaba en el terreno contiguo. Y se lamentó porque, tras lo sucedido en el incendio, perdió gran parte de su casa y sus cosas. El incendio fue de importante magnitud, y gran parte de la casa se quemó.





"ME PUEDEN VOLVER A QUEMAR LA CASA" : "Esa gente "ocupa" entre comillas, porque ellos no viven ahí. Solamente lo que hacen es ir a hacer las jodas, a tomar y a juntarse en grupo; después se van a dormir tranquilamente. Así es todos los días de noche, ese domingo eran las 17:20 y estaban durmiendo. El incendio se inició en esta casa y se pasó a la mía", precisó.





Viviana contó que decidió radicar una denuncia penal dado que "la amenazaron dos veces", y se quejó por el hecho de que cuando fue a las oficinas del IPV no la quisieron atender, emplazándola "a que mandara un mail".





Además, dijo que las personas involucradas estuvieron detenidas "dos horas" en la comisaría luego de producido el incendio, pero al rato quedaron libres . "Estaban alcoholizados y se negaron a declarar, por eso los metieron presos. Me han perjudicado, además yo pude haber muerto. Encima estaban pidiendo ayuda para esta gente (ver notas relacionadas) que son la que provocó el incendio de mi casa, en estado etílico y de joda. A la casa se le quemó todo por todos lados", se lamentó.





"También me habían amenazado cuando se había presentado documentación en el IPV, la Municipalidad y Energía; esa gente me amenazó dos veces. Me pueden volver a quemar la casa otra vez, porque es gente que no trabaja. Viven tomando", concluyó la mujer.