Sin vuelos a TDF, 40 fueguinos varados en Andorra y 700 en el norte

Como mencionamos anteriormente hay diferentes situaciones respecto al Coronavirus en Andorra y en el caso de Luis Pedro "Pepe" Gómez Grieco tiene claro que prioriza su salud y la de sus pares

Las familias solicitan ayuda para la repatriación de aquellos que quieren volver al país, a su casa, para cumplir con el aislamiento obligatorio. El listado de fueguinos en Andorra es el siguiente:

En declaraciones a Radio Fueguina, el secretario de Representación Oficial de Tierra del Fuego en Buenos Aires, Hugo Romero, aseguró que son alrededor de 700 los fueguinos que se inscribieron en el listado para retornar a la provincia, aunque remarcó que por el momento "no hay fechas de nuevos vuelos a Tierra del Fuego".En ese sentido, Romero detalló que "la mayoría de estos fueguinos varados se encuentran en la provincia de Buenos Aires", señalando además que Córdoba es otra de las provincias en las que hay numerosos fueguinos esperando por regresar a la provincia.Son casi 40 jovenes que fueron a trabajar a Andorra en la temporada de esqui y quedaron varados en el principado de Andorra muchos de ellos.Algunos de ellos tenía pasaje, los cuales fueron cancelados, y otros vieron frustrado su retorno hace un par de días cuando Argentina rechazó el ingreso de un avión de Air France puesto a disposición por los gobiernos de Andorra y Francia para que los llamados “temporeros” puedan irse del principado este domingo 5 de abril.“Todos los centros de esquí que hay en Andorra cerraron el 13 de marzo, por lo que las empresas locales emitieron un comunicado donde podíamos sumarnos a un vuelo de Air France que salía el 5 de abril. Se hacía cargo del 50% del valor del pasaje y de la logística para llegar hasta París y nosotros sólo teníamos que pagar 300 euros. Contrataron 8 micros para llevarnos hasta Toulouse y luego cruzar a París, para desde allí volar hacia Ezeiza. Pero ante la negativa del Gobierno argentino de recibirnos tuvieron que cancelar todo. Me quitaron mi libertad, el derecho de entrar a mi país”, comentó en los medios nacionales una instructora que hace más de una década que trabaja en Grandvalira.“Hasta el mes de mayo está todo cancelado. Tengo apuro en volverme, pero no saco el pasaje ya que es una incertidumbre total y prefiero esperar. Con tantas cancelaciones ni me puse a buscar vuelo de repatriación. Creo que a partir de la semana que viene se va a mover un poco más”, cuenta Adam Zaprucki, uno de los ushuaienses varado en el Principado.Lo concreto es que a partir del DNU 331/2020 firmado el primero de Abril por el presidente Alberto Fernández, se hablaba de un protocolo de repatriación que nunca se llevó a cabo al día de hoy, manteniendo cerradas las fronteras y sin cronograma para vuelos de regreso desde el extranjero.No obstante, Juan Baeza, otro de los fueguinos que sufre por no saber en qué fecha podrá volver al país, cuenta: “Habilitaron un vuelo de México, uno de Cuba y otro desde Miami, pero nos cancelaron el que salía desde acá. La información es muy poco clara porque desde el Consulado de Barcelona nos dicen que no nos pueden meter en vuelos de repatriación y en Aerolineas Argentinas por más que lo queramos pagar no nos dan respuesta. Nos sentimos realmente abandonados”.“Somos el único país que no deja volver a sus residentes. Es una locura. Ya estamos a poco de cumplir un mes desde que cerraron las fronteras. Estamos viendo cómo se van los últimos vuelos de Air France, Iberia y Lufthansa los cuales van a buscar europeos a la Argentina. Una vez que no queden más europeos quedaremos en manos de Aerolineas Argentinas”, prosigue.Todos temen estar en plena zona de riesgo y contagio, al igual que lo que sucede con Madrid o Australia, por ejemplo.“El sistema de salud acá es ínfimo. Hay 27 respiradores y están ocupados más de la mitad. Ni hablar de los costos por una consulta o para comprar medicamentos”, sostuvo Juan Bautista Mariñas Vázquez, otro de los ushuaienses que intenta regresar al país hace casi un mes.“Nosotros volvíamos en el vuelo de Air France del domingo, estábamos adentro de la lista, pagamos los 300 euros -la mitad se hizo cargo la empresa- los cuales ahora quedaron en la cuenta del banco para ver como seguía el tema. Tenemos el alojamiento hasta el 16 de abril, nos bajaron un poco el precio y el Gobierno de Andorra nos está amparando, pero sabemos de casos que no los bajan. La semana que viene se va a complicar mucho porque nos quedamos sin alojamiento y no sabemos lo que puede pasar. Hay gente que pagó tres pasajes y se los cancelaron”, declara Majo Funes, a diez días de quedar en la calle por la culminación del contrato de alquiler.Una de las situaciones más complicadas que viven los fueguinos y argentinos varados en Andorra es el de las mascotas. “Me traje la perra desde Ushuaia porque la idea era quedarnos todo el año”, comenta Mati Diaz, quien trabajó como Musher en una empresa local.Algo similar le ocurre a Ariel Campana, un argentino que vive hace años en Andorra, pero ahora quiere volver debido a la situación que transita junto a su esposa e hija: “Nos están tratando muy bien desde el gobierno andorrano respecto a la situación de las mascotas, pero la aerolínea nos dejó tirados al respecto y eso es algo que duele. El vuelo salía de Toulouse, iba hasta Paris y desde allí hacia la Argentina, pero alegaban que no había personal para el traslado de las mascotas. Era más una excusa que otra cosa”.“Estamos con Ivo Kuray en el departamento. Nos cerraron el complejo de repente después de dar una clase un mes antes de la culminación de la temporada. Estamos aislados esperando a ver como se termina de dar todo. Creo que volver es poner a mi familia, mis seres queridos y a los que no en riesgo. Si estoy infectado o no, si bien de momento no tengo nada, no pensamos en volver por ahora. Vinimos a vivir en junio del año pasado. Hace tres meses estoy haciendo fotoperiodismo para los diarios más leídos de Andorra y me siento afortunado. Tenemos más de 500 infectados con algunos fallecidos -todos gente mayor- y esperando que esto pase para que se normalice la vida. La gente no sale, algún que otro no respeta, pero se va concientizando en función de la gravedad de la pandemia. Los chicos están haciendo el colegio online, el Gobierno lo maneja bien y conocemos de la situación complicada que viven los temporeros. Es tema nacional todos los días”, comentó por su parte Facundo Santana, reconocido fotógrafo fueguino que tiene la residencia anual en el Principado europeo.