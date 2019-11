Una mujer, que dijo ser la ex pareja del Secretario General de los Gastronómicos UTHGRA de Tierra del Fuego Ramon "Moncho" Calderon y dirigente a nivel nacional del gremio, fue nuevamente denunciado públicamente por violencia de género. Dijo que está separada “desde hace tres meses”, pero aseguró que la semana pasada envió a dos personas a agredirla físicamente. “Está todo denunciado en la justicia. Pero tiene poder, tiene contactos en la política, no se hace nada y me siento desamparada totalmente”, remarcó. Es la segunda vez que una mujer lo denuncia Calderon, antes fue Soledad Torres (ver)

Pacheco dijo ser víctima de “violencia de género de todo tipo, inclusive ayer (por el jueves pasado) me mandó a pegar con dos personas, está todo denunciado en la justicia. Pero tiene poder, tiene contactos en la política, no se hace nada y me siento desamparada totalmente”, remarcó Pacheco.

La mujer dijo que “fueron 15 años de violencia y cuando le puse fin a la situación no le gustó y empezó a atacarme con todo. Desde lo laboral a lo económico, lo social y ahora físico, ataques de todo tipo. A plena luz del día iba caminando y me estaban esperando, me revolcaron por toda la calle Alem, así que lo único que pido es justicia”, insistió.

“Mi nombre es Lidia Pacheco, mi ex pareja es Ramón “Moncho” Calderón del gremio de gastronómicos, hace tres meses que me separé de él y tenemos dos hijos en común, de los cuales se olvidó totalmente”, aseguró una mujer, dando testimonio durante el acto que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Ushuaia, a raíz del femicidio de Estela Suárez ocurrido en esa misma ciudad el pasado 27 de octubre.Pidió “justicia, por mis hijos porque tengo una hija de 14 años y un hijo de 11. Hoy tengo custodia policial, porque me la dieron, pero de acá a 10 días o un mes no sé lo que puede pasar. Él toma muchas represalias, es una persona muy vengativa, y la verdad es que lo nombro y ya tiemblo porque tengo terror, le tengo pánico”, aseguró.Lidia Pacheco agradeció “el espacio y que me escuchen” y pidió “que la sociedad lo condene, porque no puede ser que una persona con esas características esté como si nada y que diga que es intocable. Mañana no sé qué me va a pasar y estoy acá por mis hijos, refugiándome en la gente que me apoya”, concluyó.