El gobernador electo Gustavo Melella consideró necesario avanzar en una reforma judicial en la provincia para garantizar la independencia del poder político. Abarca cambios en el Consejo de la Magistratura para que, quienes designen a los jueces, no tengan vinculación con el Ejecutivo o la Legislatura.

Reforma necesaria:

Ley de ministerios:

Auditoría a Bertone:

También plantea una periodicidad en la renovación del Fiscal de Estado y, si bien entiende que es un tema importante, reconoció que hay otras urgencias para atender, pero la reforma será planteada por el bloque de FORJA.Melella dialogó con Radio Provincia sobre el desempeño de la justicia electoral con un tono crítico porque nuevamente hubo cambios sobre la hora, que confundieron al electorado, por la falta de accesibilidad al corte de boleta. “Nos pasó en las elecciones provinciales y decidieron sobre la hora. Este domingo pasó exactamente lo mismo y la verdad hay que resolver las cosas antes. Para mí tiene que ver con picardías de alguno, y en esto la justicia va a destiempo de todo, lo que es más grave. Hubo decisiones el fin de semana y prefiero pensar en la mirada parcial y pícara de alguno, porque si es un proceso ordinario de la justicia, lo que aporta es confusión. Estas cosas no tienen que pasar en elecciones a futuro y creo que los ámbitos de la justicia tendrán que dar explicaciones”, reclamó.“La reforma judicial hay que pensarla, trabajarla, pero hay que mirar estas cosas donde la política mete la cola, o los acuerdos. Creo que es necesaria una reforma judicial y lo he dicho en otras oportunidades. Para mí hay que reformar la forma de elegir los jueces, porque los políticos no tenemos que intervenir. Hay que evaluar después el desempeño de los jueces y distintas cuestiones que hay para trabajar y mucho”, planteó, y adelantó que este proyecto lo va a promover desde el bloque legislativo. “Primero tenemos que resolver cosas urgentes, como la salarial, las condiciones de trabajo, la recuperación del empleo, desde el inicio de la gestión. Pero estamos charlando mucho entre nosotros sobre esta reforma judicial que tiene que existir y la necesitamos”, enfatizó.La reforma alcanza el Consejo de la Magistratura, porque “siempre hay alguna relación de por medio. Si un funcionario del Ejecutivo o un legislador votan a un juez, de alguna manera pueden hacerle pensar que le tiene que agradecer algo en algún momento de la vida. No digo que pase, pero se tienen que despejar estas cuestiones para que no queden dudas. El Fiscal de Estado también tiene que ir renovándose, no sé con qué periodicidad ni cada cuánto. Tampoco es cuestión de que yo como gobernador borre de un plumazo al Fiscal de Estado porque no me gusta. El Fiscal tiene que defender al Estado más allá del nombre de un gobernador o gobernadora. Hay que trabajarlo como en otros lados, donde hay períodos de corte o finalización de su mandato”, indicó.Según Melella, habría consenso dentro de varios magistrados para avanzar en este sentido: “Yo no creo que los jueces estén en una zona de confort con la presión política encima. Hay que despejar la variable política de la justicia. En esto creo que los jueces están de acuerdo. No es una cuestión urgente y quizás se dé o no. En la provincia tenemos cuestiones más urgentes, aunque todo es importante. Garantizar derechos y un buen proceso es importantísimo, pero antes hay que resolver otras cuestiones que hacen a la vida de todos los días del común de la población”, señaló.“La estructura de ministerios está definida en gran parte. Está casi terminado el organigrama de gobierno, estamos discutiendo algunas áreas que tienen que ver con ejes importantes para el desarrollo y veremos dónde irán ubicadas”, apuntó.En cuanto a la elección de sus ministros, y si serán de fuera de la provincia, también lo descartó. “Vamos a tener asesores porque hay temas donde uno necesita tenerlos. Mercedes Marcó del Pont va a ocupar un rol muy importante en nuestro gobierno. Todo el mundo la quisiera tener, porque es como Messi, pero no va a ser ministra de economía. Va a acompañar y ayudar, y ya venimos trabajando con ella hace más de un año. Cuando decidimos ir por la gobernación, buscamos quién nos pudiera ayudar a pensar en el desarrollo de la provincia. Tratamos de buscar gente seria, que tuviera una mirada de desarrollo y no de ajuste, hablamos con Mercedes y nos va a ayudar, de la misma manera que Alicia Castro nos va a ayudar con el tema antártico y de Malvinas; y como Carlos Tomada, que es un gran militante y fue un gran ministro de trabajo, nos va a ayudar en el área de empleo, programas de empleo, mesas de concertación para el salario y la producción. Pero los ministros van a ser nuestros”, advirtió.Por otra parte, dio a conocer la decisión de pedir una auditoría de la gestión de Bertone, ante redeterminaciones de precios de obra pública, ingresos a planta, entre otras medidas del último tramo. “Hoy no podemos hacerlo y para eso está el Tribunal de Cuentas, que tiene que estar controlando todo con una lupa. Esperamos que eso se esté haciendo. Nosotros vamos a hacer una auditoría posiblemente con la Universidad de Buenos Aires o alguna institución más, para ver cómo recibimos las cuentas de la provincia, cómo se han hecho muchas de las cosas, no buscando fantasmas ni una caza de brujas. Nuestro esfuerzo va a estar puesto en poner en marcha el gobierno, acompañando al gobierno nacional”, dijo.“Tenemos que ir a un reconducido porque no tenemos la información. No podemos preparar hoy un presupuesto y lo más serio es un reconducido. Hoy la provincia tiene un reconducido y nadie se rasgó las vestiduras. Nosotros vamos a hacer una auditoría para luego ponernos a trabajar. Vamos a tener una ley de ministerios propia y vamos a hacer anuncios que tienen que ver con estrategias nuestras, con políticas públicas, con planes de gobierno. Eso hay que plasmarlo en un presupuesto y hoy no tenemos definida la ley de ministerios. A mí no me escandaliza ir por un presupuesto reconducido, en este contexto. Si el contexto fuera otro, sería distinta la discusión, pero tengo que ser realista”, dijo.La reconducción es hasta el 31 de agosto de 2020 y “nos da tiempo para plantear el presupuesto, ya con la ley de ministerios y toda la información. El presupuesto es la expresión de las políticas públicas que uno va a llevar adelante y antes de la jura vamos a presentar la ley de ministerios”, apuntó Melella.