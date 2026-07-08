Espeche y Tavarone exigen al Municipio información sobre desafectaciones de tierras y cambios urbanísticos en Ushuaia

Los concejales Vladimir Espeche y Valter Tavarone presentaron un pedido formal de acceso a la información pública dirigido a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, con el objetivo de obtener documentación respaldatoria sobre distintos proyectos urbanísticos que fueron remitidos recientemente al Concejo Deliberante para su tratamiento.

La nota, registrada el 7 de julio de 2026 y dirigida a la secretaria María Lorena Henriques Sánchez, solicita información oficial sobre desafectaciones de uso público, modificaciones de mensura y otros proyectos vinculados al uso del suelo urbano que ingresaron al Concejo durante la sesión ordinaria del 2 de julio. El requerimiento se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública establecido por la Constitución Provincial y la Ley Provincial Nº 653.









Entre los puntos requeridos, los ediles solicitan conocer si existen planes de manejo del bosque, estudios de impacto ambiental, relevamientos forestales, evaluaciones sobre pérdida de cobertura vegetal y medidas de compensación ambiental relacionadas con los proyectos. También reclaman la identificación catastral de los terrenos involucrados, la superficie afectada, la zonificación vigente, el destino previsto y la situación jurídica de cada uno de los espacios alcanzados.





El pedido incorpora además requerimientos sobre la factibilidad de servicios públicos e infraestructura, incluyendo informes técnicos sobre accesibilidad, transporte, escurrimientos pluviales, estabilidad del suelo, impacto sobre barrios linderos y capacidad urbana para absorber los cambios proyectados. Asimismo, exigen copia de los expedientes administrativos completos que respaldan cada iniciativa, indicando áreas intervinientes, fechas de inicio y dictámenes técnicos emitidos.





En la presentación, los concejales recuerdan que la Ley Provincial Nº 653 establece un plazo de diez días hábiles para responder este tipo de solicitudes y advierten que, en caso de silencio o respuestas incompletas, la normativa habilita la promoción de una acción judicial por mora para garantizar el acceso a la información pública.





El pedido vuelve a poner el foco sobre uno de los debates recurrentes en Ushuaia: la necesidad de que las decisiones vinculadas al ordenamiento territorial y al patrimonio urbano estén acompañadas por información técnica completa y disponible para los concejales y la comunidad. La transparencia en los procesos administrativos resulta un elemento central para fortalecer el control institucional y el debate público sobre el desarrollo de la ciudad.



