Un Melella sin filtros: desafió a jueces, legisladores e intendentes y aseguró que quienes rechazan la reforma “no quieren perder privilegios”

Reforma constitucional y fin de privilegios





Melella volvió a defender la necesidad de avanzar con una reforma de la Constitución fueguina y aseguró que gran parte de las resistencias tienen su origen en la defensa de privilegios adquiridos.





Según planteó, existen sectores que se oponen a cualquier modificación porque no están dispuestos a perder posiciones de poder o beneficios que han mantenido durante años.





El Gobernador también cuestionó la permanencia indefinida en determinados cargos y volvió a instalar el debate sobre estructuras que considera enquistadas dentro de la función pública.





Para el mandatario, la reforma no debe ser vista como una herramienta para beneficiar a un gobierno de turno, sino como una oportunidad para modernizar el Estado, transparentar el funcionamiento institucional y terminar con privilegios que afectan la credibilidad del sistema.