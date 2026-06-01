Un Melella sin filtros: desafió a jueces, legisladores e intendentes y aseguró que quienes rechazan la reforma “no quieren perder privilegios”

0 0 01 junio 2026 2026-06-01T13:14:00-03:00 Editar esta nota

Melella defendió la reforma constitucional, pidió publicar salarios y apuntó contra quienes se oponen por mantener privilegios.

En una de sus versiones más confrontativas de los últimos tiempos, el gobernador Gustavo Melella defendió la reforma constitucional, apuntó contra los sectores que se oponen a los cambios institucionales y reclamó que todos los poderes del Estado hagan públicos sus salarios. “La Constitución es clara, nadie tiene que ganar más que el gobernador”, afirmó.
Gustavo Melella volvió a colocarse en el centro de la escena política fueguina con un discurso frontal, directo y sin eufemismos. En una versión que muchos dentro y fuera del oficialismo consideran una de las más firmes de los últimos años, el mandatario provincial salió a confrontar con quienes rechazan la reforma constitucional y puso el foco en los privilegios que, según sostiene, persisten dentro de distintos sectores del Estado.

Lejos de buscar consensos moderados o declaraciones diplomáticas, el Gobernador eligió hablar sin rodeos. Cuestionó salarios, apuntó contra estructuras enquistadas en la administración pública y reclamó una discusión profunda sobre beneficios que considera incompatibles con los tiempos actuales.

“Que publiquen sus sueldos, que lo publique la Justicia, los intendentes, los concejos deliberantes. Que todos publiquemos nuestros sueldos”, lanzó Melella, en una declaración que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político provincial.

“Nadie tiene que ganar más que el gobernador”

El mandatario sostuvo que actualmente existen funcionarios y magistrados que perciben haberes superiores al del titular del Poder Ejecutivo, situación que consideró contradictoria con el espíritu de la Constitución Provincial.

“Yo no tengo problema en publicar y está publicado. La Constitución es clara, nadie tiene que ganar más que el gobernador”, afirmó.

La declaración fue interpretada como un mensaje directo hacia distintos sectores que históricamente han quedado fuera del debate público cuando se discuten salarios y beneficios dentro del Estado.

Reforma constitucional y fin de privilegios

Melella volvió a defender la necesidad de avanzar con una reforma de la Constitución fueguina y aseguró que gran parte de las resistencias tienen su origen en la defensa de privilegios adquiridos.

Según planteó, existen sectores que se oponen a cualquier modificación porque no están dispuestos a perder posiciones de poder o beneficios que han mantenido durante años.

El Gobernador también cuestionó la permanencia indefinida en determinados cargos y volvió a instalar el debate sobre estructuras que considera enquistadas dentro de la función pública.

Para el mandatario, la reforma no debe ser vista como una herramienta para beneficiar a un gobierno de turno, sino como una oportunidad para modernizar el Estado, transparentar el funcionamiento institucional y terminar con privilegios que afectan la credibilidad del sistema.

Un cambio de tono que genera repercusiones

Las declaraciones también dejaron al descubierto una faceta más confrontativa de Melella, alejada del perfil dialoguista que caracterizó buena parte de su gestión.

Con críticas directas, nombres implícitos y cuestionamientos a sectores históricamente protegidos del debate público, el Gobernador pareció dispuesto a dar una batalla política sin medias tintas en torno a la reforma constitucional.

En un escenario donde la discusión sobre los cambios institucionales continúa generando fuertes divisiones, Melella eligió endurecer su postura y plantear el debate en términos de privilegios versus transparencia.

La estrategia marca un cambio en el tono político del mandatario, que ahora busca instalar la idea de que quienes rechazan la reforma no necesariamente defienden a la ciudadanía, sino intereses y beneficios que podrían verse afectados por una actualización de las reglas institucionales de la provincia.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2522,Interes General,3378,Internacionales,178,Locales,4609,Noticias Nacionales,1465,Policiale,10,Policiales,11653,Sociedad,5258,Tecno,85,Tendencias,182,Titulares,15546,Ultimas Noticias,13935,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Un Melella sin filtros: desafió a jueces, legisladores e intendentes y aseguró que quienes rechazan la reforma “no quieren perder privilegios”
Un Melella sin filtros: desafió a jueces, legisladores e intendentes y aseguró que quienes rechazan la reforma “no quieren perder privilegios”
Melella defendió la reforma constitucional, pidió publicar salarios y apuntó contra quienes se oponen por mantener privilegios.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlqI8BJKwkkVCn8nrF3oJU4j_mbO49VrAhGdLAGtg0g2-5OwbaxROWv4DFZiaWs97pZOgDG9PJEN3ANhLctd8ZtYihS2FUbv37xFrSRWm6w9Z7riKGIgrfxOrqgtB4dzGTqeZb39ps06-eqpQMsl-dg0SIR3jCEm_J-qg0m4fOZZMYnz1mGsWk/w640-h366/melella%20sin%20pelos%20en%20la%20lengua%20hablando%20de%20todo%20en%20el%20dia%20de%20la%20provincializacion%20de%20tdf.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlqI8BJKwkkVCn8nrF3oJU4j_mbO49VrAhGdLAGtg0g2-5OwbaxROWv4DFZiaWs97pZOgDG9PJEN3ANhLctd8ZtYihS2FUbv37xFrSRWm6w9Z7riKGIgrfxOrqgtB4dzGTqeZb39ps06-eqpQMsl-dg0SIR3jCEm_J-qg0m4fOZZMYnz1mGsWk/s72-w640-c-h366/melella%20sin%20pelos%20en%20la%20lengua%20hablando%20de%20todo%20en%20el%20dia%20de%20la%20provincializacion%20de%20tdf.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/un-melella-sin-filtros-desafio-jueces.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/un-melella-sin-filtros-desafio-jueces.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos