Un Melella sin filtros: desafió a jueces, legisladores e intendentes y aseguró que quienes rechazan la reforma “no quieren perder privilegios”

Melella defendió la reforma constitucional, pidió publicar salarios y apuntó contra quienes se oponen por mantener privilegios.
Gustavo Melella volvió a colocarse en el centro de la escena política fueguina con un discurso frontal, directo y sin eufemismos. En una versión que muchos dentro y fuera del oficialismo consideran una de las más firmes de los últimos años, el mandatario provincial salió a confrontar con quienes rechazan la reforma constitucional y puso el foco en los privilegios que, según sostiene, persisten dentro de distintos sectores del Estado.
Lejos de buscar consensos moderados o declaraciones diplomáticas, el Gobernador eligió hablar sin rodeos. Cuestionó salarios, apuntó contra estructuras enquistadas en la administración pública y reclamó una discusión profunda sobre beneficios que considera incompatibles con los tiempos actuales.
“Que publiquen sus sueldos, que lo publique la Justicia, los intendentes, los concejos deliberantes. Que todos publiquemos nuestros sueldos”, lanzó Melella, en una declaración que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político provincial.
“Nadie tiene que ganar más que el gobernador”
El mandatario sostuvo que actualmente existen funcionarios y magistrados que perciben haberes superiores al del titular del Poder Ejecutivo, situación que consideró contradictoria con el espíritu de la Constitución Provincial.
“Yo no tengo problema en publicar y está publicado. La Constitución es clara, nadie tiene que ganar más que el gobernador”, afirmó.
La declaración fue interpretada como un mensaje directo hacia distintos sectores que históricamente han quedado fuera del debate público cuando se discuten salarios y beneficios dentro del Estado.
Reforma constitucional y fin de privilegios
Melella volvió a defender la necesidad de avanzar con una reforma de la Constitución fueguina y aseguró que gran parte de las resistencias tienen su origen en la defensa de privilegios adquiridos.
Según planteó, existen sectores que se oponen a cualquier modificación porque no están dispuestos a perder posiciones de poder o beneficios que han mantenido durante años.
El Gobernador también cuestionó la permanencia indefinida en determinados cargos y volvió a instalar el debate sobre estructuras que considera enquistadas dentro de la función pública.
Para el mandatario, la reforma no debe ser vista como una herramienta para beneficiar a un gobierno de turno, sino como una oportunidad para modernizar el Estado, transparentar el funcionamiento institucional y terminar con privilegios que afectan la credibilidad del sistema.
Un cambio de tono que genera repercusiones
Las declaraciones también dejaron al descubierto una faceta más confrontativa de Melella, alejada del perfil dialoguista que caracterizó buena parte de su gestión.
Con críticas directas, nombres implícitos y cuestionamientos a sectores históricamente protegidos del debate público, el Gobernador pareció dispuesto a dar una batalla política sin medias tintas en torno a la reforma constitucional.
En un escenario donde la discusión sobre los cambios institucionales continúa generando fuertes divisiones, Melella eligió endurecer su postura y plantear el debate en términos de privilegios versus transparencia.
La estrategia marca un cambio en el tono político del mandatario, que ahora busca instalar la idea de que quienes rechazan la reforma no necesariamente defienden a la ciudadanía, sino intereses y beneficios que podrían verse afectados por una actualización de las reglas institucionales de la provincia.
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