Cerro Martial inaugurará su nueva aerosilla el 19 de junio y apuesta a convertirse en un polo invernal clave de Ushuaia

El Cerro Martial se prepara para vivir una de las temporadas invernales más importantes de los últimos años. El próximo 19 de junio quedará oficialmente inaugurada la nueva aerosilla del complejo, una obra largamente esperada que marcará un antes y un después para uno de los centros de montaña más emblemáticos de Ushuaia.

A pocos días del inicio de la temporada, los trabajos ingresaron en su etapa final. Actualmente se realizan las pruebas técnicas del nuevo medio de elevación, mientras avanzan las tareas de acondicionamiento de las pistas y los distintos servicios que estarán disponibles para residentes y turistas.





El director de Operaciones del Parque del Fin del Mundo – Cerro Martial, Alejandro Guzmán, confirmó que durante esta semana comenzará la colocación de las sillas y que posteriormente se llevarán adelante las pruebas de carga necesarias para habilitar el sistema.





“Estamos trabajando en la última recta de preparación. Hace diez días comenzamos con la puesta en marcha de toda la parte electrónica y los resultados vienen siendo muy positivos”, explicó.