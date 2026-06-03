Cerro Martial inaugurará su nueva aerosilla el 19 de junio y apuesta a convertirse en un polo invernal clave de Ushuaia

El Cerro Martial inaugurará su nueva aerosilla el 19 de junio. Amplía pistas, suma actividades y fortalece el turismo en Ushuaia.
El Cerro Martial se prepara para vivir una de las temporadas invernales más importantes de los últimos años. El próximo 19 de junio quedará oficialmente inaugurada la nueva aerosilla del complejo, una obra largamente esperada que marcará un antes y un después para uno de los centros de montaña más emblemáticos de Ushuaia.
A pocos días del inicio de la temporada, los trabajos ingresaron en su etapa final. Actualmente se realizan las pruebas técnicas del nuevo medio de elevación, mientras avanzan las tareas de acondicionamiento de las pistas y los distintos servicios que estarán disponibles para residentes y turistas.
El director de Operaciones del Parque del Fin del Mundo – Cerro Martial, Alejandro Guzmán, confirmó que durante esta semana comenzará la colocación de las sillas y que posteriormente se llevarán adelante las pruebas de carga necesarias para habilitar el sistema.
“Estamos trabajando en la última recta de preparación. Hace diez días comenzamos con la puesta en marcha de toda la parte electrónica y los resultados vienen siendo muy positivos”, explicó.
Más pistas, más actividades y una experiencia renovada
Uno de los cambios más significativos para esta temporada será la ampliación del dominio esquiable. El complejo dejará atrás el histórico esquema de una sola pista para ofrecer una experiencia mucho más amplia.
Según detallaron desde la administración del centro de montaña, el área destinada al esquí pasará de 1,2 kilómetros a aproximadamente 6 kilómetros de superficie esquiable, incorporando nuevas variantes y recorridos a través del bosque fueguino.
Además del esquí alpino, el Cerro Martial ofrecerá una amplia variedad de propuestas recreativas para toda la familia.
Entre las novedades se destacan:
- Escuela de esquí.
- Escuela de snowboard.
- Circuitos para caminatas con raquetas.
- Pistas de culipatín.
- Servicios gastronómicos renovados.
- Alquiler de equipamiento para todas las actividades.
La incorporación de estas alternativas busca diversificar la oferta turística y consolidar al Cerro Martial como una opción atractiva tanto para visitantes nacionales como internacionales.
Una inversión millonaria para potenciar el turismo fueguino
La transformación del complejo demandó una inversión superior a los 12 millones de dólares, destinada principalmente a la instalación del nuevo sistema de elevación y a la ampliación de la infraestructura operativa.
Desde la administración estiman que durante la temporada trabajarán de manera directa unas 60 personas en la operación diaria, mientras que el movimiento total en la montaña involucrará a cerca de 100 trabajadores.
El horario previsto para el funcionamiento del complejo será de 10 a 17 horas.
Con la nueva aerosilla y la ampliación de servicios, el Cerro Martial busca recuperar protagonismo dentro de la oferta invernal de Ushuaia y convertirse en una alternativa cada vez más competitiva para quienes eligen disfrutar de la nieve en el Fin del Mundo.
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