(Vídeo) Chapa suelta en el Colegio Sobral que podría desprenderse con el viento

0 0 17 mayo 2026 2026-05-17T10:19:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos alertan por una chapa suelta en el Colegio Sobral de Ushuaia y temen que el viento provoque un accidente.

Vecinos y autoridades del colegio Sobral de Ushuaia manifestaron preocupación por el estado de una chapa ubicada en el edificio del Colegio José María Sobral, la cual —según denunciaron— se encuentra parcialmente desprendida desde hace varios días y representa un potencial riesgo ante las fuertes ráfagas de viento que afectan a la ciudad.

De acuerdo a los reclamos difundidos públicamente, la situación habría sido advertida desde mediados de abril y ya existirían pedidos realizados para que se intervenga sobre la estructura dañada.

Vecinos señalaron que, con cada ráfaga intensa, la chapa se mueve considerablemente y temen que termine desprendiéndose completamente, generando peligro tanto para estudiantes como para peatones y vehículos que circulan por la zona.

También indicaron que las autoridades del establecimiento habrían realizado los reclamos correspondientes para solicitar una solución preventiva antes de que ocurra un incidente mayor.

La preocupación aumentó debido a las condiciones climáticas habituales de Ushuaia, donde el viento intenso suele provocar inconvenientes en estructuras, techos y cartelería urbana durante gran parte del año.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si se avanzará con trabajos inmediatos para asegurar la chapa o intervenir sobre el sector afectado del edificio escolar.

El episodio volvió a poner en discusión el estado de mantenimiento de distintos establecimientos educativos fueguinos, especialmente en un contexto donde en las últimas semanas crecieron los reclamos vinculados a infraestructura y condiciones edilicias.

Las advertencias realizadas por vecinos y miembros de la comunidad educativa reflejan la preocupación existente frente a problemas edilicios que, en una ciudad con condiciones climáticas extremas como Ushuaia, pueden transformarse rápidamente en situaciones de riesgo. El reclamo apunta principalmente a que se actúe de manera preventiva antes de que ocurra un accidente.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Chapa suelta en el Colegio Sobral que podría desprenderse con el viento
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