Un informe denunció que el Reino Unido captura más de 260 mil toneladas anuales de recursos vinculados al Mar Argentino.

1 0 09 mayo 2026 2026-05-09T00:04:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian que el Reino Unido extrae más de 260 mil toneladas anuales de recursos pesqueros vinculados al Mar Argentino en Malvinas.

Un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera advirtió que el Reino Unido captura más de 260 mil toneladas anuales de recursos originados en el Mar Argentino. La denuncia apunta al impacto sobre la soberanía, el ecosistema y la actividad pesquera nacional.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) denunció la existencia de un esquema de explotación pesquera en las Islas Malvinas que, según sus estimaciones, extrae anualmente más de 260 mil toneladas de recursos vinculados al ecosistema del Mar Argentino.

El informe sostiene que el volumen capturado representa más de un tercio de toda la pesca nacional y advierte sobre consecuencias económicas, ambientales y geopolíticas para la Argentina.

La investigación fue encabezada por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, quien realizó un relevamiento en las islas durante abril. A partir del análisis de datos oficiales, monitoreo satelital y registros privados, la entidad concluyó que el Reino Unido consolidó un modelo basado en licencias pesqueras de largo plazo otorgadas a flotas extranjeras que operan sobre especies migratorias del Atlántico Sur.

Según el trabajo, durante 2024 las capturas en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, una de las cifras más elevadas de los últimos años.

Entre los recursos más explotados aparece el calamar Illex, con más de 146 mil toneladas capturadas, consolidándose como una de las principales especies objetivo del esquema pesquero denunciado.


Desde la fundación señalaron además que el Reino Unido obtendría alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales por la entrega de permisos de pesca, dentro de un circuito económico que movería cerca de mil millones de dólares por año y representaría aproximadamente el 65% de los ingresos de las islas.
Cuestionamientos al modelo extractivo

Uno de los puntos centrales del informe apunta al funcionamiento operativo del sistema pesquero en Malvinas.

Según FULASP, apenas el 20% de las capturas se descarga en las islas, mientras que el resto se transfiere directamente en alta mar o se dirige a puertos extranjeros.

“Es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas”, sostuvo Cereseto, quien cuestionó que gran parte de los recursos se exporten congelados sin generación significativa de empleo local.

El informe también advierte sobre la presencia permanente de entre 100 y 120 buques pesqueros con licencias activas, cifra que puede superar las 130 embarcaciones durante las temporadas de mayor actividad.

Además, se cuestiona la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

“Resulta inaceptable que países que respaldan la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera derechos soberanos”, expresó el titular de la fundación.

Alertan por riesgos ecológicos

Desde el plano ambiental, el informe advierte señales de sobreexplotación que podrían derivar en un deterioro irreversible del ecosistema del Atlántico Sur.

Entre los indicadores mencionados aparece la suspensión en 2024 de una temporada de pesca del calamar Loligo debido a la baja biomasa detectada en la región.

La fundación considera que la continuidad del actual modelo extractivo, sin coordinación regional ni controles sustentables, podría afectar seriamente especies clave del ecosistema marino.

También se puso el foco sobre la denominada milla 201, donde operan numerosas flotas extranjeras y donde, según el informe, se registran frecuentes presiones sobre los recursos migratorios vinculados al Mar Argentino.

Presentaciones internacionales

Frente a este escenario, FULASP anunció que realizará presentaciones ante organismos nacionales e internacionales, incluyendo Cancillería Argentina, Mercosur y la Unión Europea.

El objetivo será reclamar medidas diplomáticas, comerciales y ambientales para frenar la explotación unilateral de recursos en aguas vinculadas al Atlántico Sur. “Este no es solamente un problema pesquero. Es un problema de soberanía, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental”, afirmó Cereseto.

La denuncia vuelve a instalar el debate sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y el impacto económico que representa para la Argentina la actividad pesquera en torno a las Islas Malvinas.

El informe también reabre discusiones vinculadas al control de los recursos migratorios, la sustentabilidad ambiental y la presencia de flotas extranjeras en una de las regiones estratégicas más sensibles para el país.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimomayo 09, 2026

    Por supuesto que el entreguista peluca no esta conforme y trabajan mucho para regalar aún más, en especial a su amo del norte.

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