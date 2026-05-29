Tierra del Fuego lidera el ranking nacional de empleo público y demuestra la fuerte dependencia del Estado

Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro de un debate cada vez más profundo sobre el peso del Estado en la economía provincial.

confirmó que la provincia encabeza el ranking nacional de empleo público provincial por habitante en toda la Argentina.

Según el estudio, Tierra del Fuego registra 141 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes , ubicándose muy por encima del promedio nacional, que actualmente ronda los 50 trabajadores estatales provinciales cada 1.000 habitantes.





El dato deja a la provincia incluso por encima de distritos históricamente asociados a una fuerte dependencia estatal como La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.





En el extremo opuesto aparecen provincias como Córdoba, que tiene apenas 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, seguida por Buenos Aires con 38, Santa Fe con 41 y Mendoza con 45.





El informe advierte que estas diferencias no son casuales y reflejan profundas desigualdades en el desarrollo económico, la capacidad de generación de empleo privado y la dependencia estructural del Estado en distintas regiones del país.





En el caso fueguino, el crecimiento sostenido del aparato estatal aparece desde hace años como uno de los principales motores laborales de la provincia , en un contexto donde gran parte de la economía depende del empleo público, los regímenes promocionales y la asistencia estatal.





La economista Laura Caullo, autora del análisis, sostuvo que en muchas provincias “el empleo estatal continúa teniendo un peso central dentro de la estructura ocupacional”, especialmente en jurisdicciones donde el empleo privado formal no logra absorber la demanda laboral.





La situación vuelve a poner bajo la lupa el modelo económico provincial justo cuando el Gobierno fueguino continúa ampliando estructuras políticas, ministerios y cargos jerárquicos en medio de reclamos salariales y crisis financiera.





El informe además muestra otra cara de la realidad fueguina.





Si bien Tierra del Fuego también aparece entre las provincias con mayor cantidad de empleo privado formal por habitante —con 198 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes— gran parte de ese número se sostiene por el régimen de promoción industrial y determinados sectores específicos de actividad.





A nivel nacional, el estudio advierte que la recuperación económica todavía no logra traducirse en una generación sólida de empleo privado formal.





De hecho, durante el último año se perdieron cerca de 100 mil puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, mientras crecieron modalidades laborales más precarias como el monotributo y el empleo informal.





Desde Fundación Mediterránea remarcaron que los sectores económicos que hoy muestran crecimiento —como energía, minería y exportaciones— tienen baja capacidad de absorción masiva de empleo, lo que limita el impacto real sobre el mercado laboral.





En paralelo, la fuerte dependencia del empleo público continúa siendo una de las principales características de provincias como Tierra del Fuego, donde gran parte del movimiento económico depende directa o indirectamente del gasto estatal.





El informe vuelve a instalar una discusión incómoda para la dirigencia fueguina: la enorme dependencia del Estado como sostén económico y laboral de la provincia. Mientras el empleo privado muestra dificultades para crecer de manera sostenida, el aparato estatal continúa expandiéndose y consolidándose como uno de los principales motores de la economía local. El problema es que, en un contexto de crisis fiscal y caída de recursos, cada vez resulta más difícil sostener estructuras públicas cada vez más grandes sin que el costo termine impactando sobre toda la sociedad.