Melella firmó acuerdos para impulsar inversiones acuícolas y ampliar la matriz productiva en Tolhuin

Melella firmó acuerdos con empresas y el Municipio de Tolhuin para impulsar proyectos acuícolas y atraer nuevas inversiones productivas.
El gobernador Gustavo Melella encabezó la firma de una serie de acuerdos estratégicos destinados a promover el desarrollo de la actividad acuícola en Tierra del Fuego, en el marco de una política orientada a diversificar la matriz productiva y fomentar nuevas inversiones privadas en la provincia.
La iniciativa involucra al Gobierno provincial, al Municipio de Tolhuin y a empresas interesadas en desarrollar proyectos vinculados a la producción de moluscos y macroalgas en el centro de la isla.
El acto contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales y representantes del sector productivo.
Mitilicultura en San Pablo y proyectos para el cultivo de macroalgas
Uno de los acuerdos firmados corresponde a la implementación de una etapa experimental de mitilicultura en el paraje San Pablo, iniciativa que fue rubricada entre el Gobierno provincial, el Municipio de Tolhuin y la empresa Eco Trade Fueguina S.A.
Además, se suscribió una carta de intención para avanzar en el desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos vinculados al cultivo de macroalgas en costas marinas provinciales, acuerdo que involucra a la firma Bentónicos de Argentina S.A.
Desde el Ejecutivo señalaron que ambas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a impulsar actividades productivas alternativas con potencial de crecimiento en la provincia.
“Necesitamos ampliar la matriz productiva”
Durante el acto, el gobernador Gustavo Melella sostuvo que la generación de nuevas inversiones resulta fundamental en un contexto donde muchos fueguinos buscan oportunidades laborales. “Cuando hablamos de diversificación y de nuevas inversiones, hablamos de generar desarrollo para nuestra provincia”, expresó.
El mandatario destacó además el marco normativo vigente para la actividad acuícola y consideró que la legislación aprobada permite brindar previsibilidad a quienes buscan invertir en Tierra del Fuego.
Melella también defendió el desarrollo de estas actividades desde una perspectiva ambiental, al afirmar que se trata de proyectos sustentables que pueden generar empleo sin afectar los recursos naturales.
Tolhuin busca sumarse a nuevas actividades económicas
Por su parte, el intendente Daniel Harrington consideró que los acuerdos representan una oportunidad para incorporar a Tolhuin dentro de nuevas cadenas productivas vinculadas al aprovechamiento de los recursos marinos.
Según señaló, la diversificación económica requiere no solo de leyes y marcos regulatorios, sino también de inversiones concretas y del trabajo articulado entre el sector público y privado.
La apuesta oficial
Los convenios firmados constituyen una etapa inicial para evaluar la viabilidad de los proyectos y su eventual expansión futura.
Desde el Gobierno provincial destacan que la acuicultura puede convertirse en una actividad complementaria a los sectores tradicionales de la economía fueguina, mientras que sus críticos suelen reclamar mayores precisiones sobre el impacto ambiental, la cantidad de empleo que efectivamente podrían generar estos emprendimientos y los resultados concretos que aportarán a la economía local.
COMENTARIOS