Melella firmó acuerdos para impulsar inversiones acuícolas y ampliar la matriz productiva en Tolhuin

El gobernador Gustavo Melella encabezó la firma de una serie de acuerdos estratégicos destinados a promover el desarrollo de la actividad acuícola en Tierra del Fuego, en el marco de una política orientada a diversificar la matriz productiva y fomentar nuevas inversiones privadas en la provincia.





La iniciativa involucra al Gobierno provincial, al Municipio de Tolhuin y a empresas interesadas en desarrollar proyectos vinculados a la producción de moluscos y macroalgas en el centro de la isla.





El acto contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales y representantes del sector productivo.

Mitilicultura en San Pablo y proyectos para el cultivo de macroalgas





Uno de los acuerdos firmados corresponde a la implementación de una etapa experimental de mitilicultura en el paraje San Pablo, iniciativa que fue rubricada entre el Gobierno provincial, el Municipio de Tolhuin y la empresa Eco Trade Fueguina S.A.





Además, se suscribió una carta de intención para avanzar en el desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos vinculados al cultivo de macroalgas en costas marinas provinciales , acuerdo que involucra a la firma Bentónicos de Argentina S.A.





Desde el Ejecutivo señalaron que ambas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a impulsar actividades productivas alternativas con potencial de crecimiento en la provincia.