Golpe al bolsillo: la nafta volvió a subir y ya roza los $1700 en Tierra del Fuego

Nuevo aumento de combustibles en Tierra del Fuego: la nafta súper ya cuesta $1661 y acumula dos subas en menos de una semana.
Un nuevo incremento en el precio de los combustibles comenzó a regir este martes 5 de mayo en Tierra del Fuego, marcando el segundo ajuste en menos de una semana y profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios.
Según los valores actualizados en estaciones de servicio de la provincia, el litro de nafta súper alcanzó los $1.661, acercándose rápidamente a la barrera de los $1700. En tanto, la nafta premium (Infinia) trepó a $1.839.
En el caso del gasoil, el Diesel 500 se ubicó en $1.911 por litro, mientras que el Infinia Diesel superó los $2.020, consolidando una tendencia alcista sostenida en los combustibles.
El incremento se produce en un contexto económico complejo, donde los aumentos en los costos de transporte y logística terminan trasladándose a precios de bienes y servicios, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos.
En la provincia, donde las distancias y las condiciones geográficas hacen que el combustible sea un insumo clave, cada suba tiene un efecto multiplicador en la economía cotidiana.
La seguidilla de aumentos en combustibles vuelve a exponer una problemática recurrente: salarios que no acompañan el ritmo de los precios y una economía que traslada cada ajuste directamente al consumo. En Tierra del Fuego, donde el costo de vida ya es elevado, el impacto se siente aún más fuerte.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS