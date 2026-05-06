Golpe al bolsillo: la nafta volvió a subir y ya roza los $1700 en Tierra del Fuego

Un nuevo incremento en el precio de los combustibles comenzó a regir este martes 5 de mayo en Tierra del Fuego, marcando el segundo ajuste en menos de una semana y profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Según los valores actualizados en estaciones de servicio de la provincia, el litro de nafta súper alcanzó los $1.661 , acercándose rápidamente a la barrera de los $1700. En tanto, la nafta premium (Infinia) trepó a $1.839.





En el caso del gasoil, el Diesel 500 se ubicó en $1.911 por litro , mientras que el Infinia Diesel superó los $2.020 , consolidando una tendencia alcista sostenida en los combustibles.





El incremento se produce en un contexto económico complejo, donde los aumentos en los costos de transporte y logística terminan trasladándose a precios de bienes y servicios, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos.





En la provincia, donde las distancias y las condiciones geográficas hacen que el combustible sea un insumo clave , cada suba tiene un efecto multiplicador en la economía cotidiana.





La seguidilla de aumentos en combustibles vuelve a exponer una problemática recurrente: salarios que no acompañan el ritmo de los precios y una economía que traslada cada ajuste directamente al consumo. En Tierra del Fuego, donde el costo de vida ya es elevado, el impacto se siente aún más fuerte.