Golpe al bolsillo: la nafta volvió a subir y ya roza los $1700 en Tierra del Fuego

0 0 06 mayo 2026 2026-05-06T03:50:00-03:00 Editar esta nota

Nuevo aumento de combustibles en Tierra del Fuego: la nafta súper ya cuesta $1661 y acumula dos subas en menos de una semana.

Es el segundo aumento en menos de una semana. Los nuevos valores impactan en nafta y gasoil en toda la provincia.
Un nuevo incremento en el precio de los combustibles comenzó a regir este martes 5 de mayo en Tierra del Fuego, marcando el segundo ajuste en menos de una semana y profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Según los valores actualizados en estaciones de servicio de la provincia, el litro de nafta súper alcanzó los $1.661, acercándose rápidamente a la barrera de los $1700. En tanto, la nafta premium (Infinia) trepó a $1.839.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 se ubicó en $1.911 por litro, mientras que el Infinia Diesel superó los $2.020, consolidando una tendencia alcista sostenida en los combustibles.

El incremento se produce en un contexto económico complejo, donde los aumentos en los costos de transporte y logística terminan trasladándose a precios de bienes y servicios, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos.

En la provincia, donde las distancias y las condiciones geográficas hacen que el combustible sea un insumo clave, cada suba tiene un efecto multiplicador en la economía cotidiana.

La seguidilla de aumentos en combustibles vuelve a exponer una problemática recurrente: salarios que no acompañan el ritmo de los precios y una economía que traslada cada ajuste directamente al consumo. En Tierra del Fuego, donde el costo de vida ya es elevado, el impacto se siente aún más fuerte.

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