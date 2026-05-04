Escuelas al límite en Tierra del Fuego y gremio exige declarar la emergencia educativa de forma urgente

El gremio S.U.E.T.R.A ., a través de su Secretaría de Acción Social y Gremial, presentó ante la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto de ley que busca declarar la emergencia institucional, edilicia y sanitaria del sistema educativo provincial, en medio de un escenario que califican como crítico.

La iniciativa fue elevada a la Comisión N°4 que preside el legislador Luciano Selzer , con el pedido de tratamiento urgente. Desde el sindicato advierten que existen establecimientos educativos con serias deficiencias estructurales que ponen en riesgo la integridad de estudiantes y docentes.





Según se detalla en la presentación, la propuesta incluye una solución financiera concreta: reasignar los recursos de la Agencia de Innovación, contemplados en la Ley 1512, para destinarlos directamente a obras de infraestructura escolar en toda la provincia.





El planteo gremial se apoya en relevamientos técnicos y registros documentales —incluyendo material fotográfico— que evidencian el deterioro de los edificios escolares. Este material, según indicaron, será remitido a la Legislatura para respaldar la urgencia del proyecto.





Además, solicitaron que se habiliten canales digitales oficiales para facilitar el envío de la documentación completa, en un intento por acelerar el análisis legislativo y visibilizar la gravedad de la situación.





El pedido de emergencia educativa vuelve a poner en agenda una problemática estructural que se arrastra desde hace años en Tierra del Fuego. Mientras los reclamos se acumulan y las condiciones edilicias empeoran, la discusión pasa ahora a la Legislatura, donde deberá definirse si existe voluntad política para priorizar la seguridad y el funcionamiento del sistema educativo por sobre otras partidas del Estado.



