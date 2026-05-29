Choque en el barrio Almirante Brown en Ushuaia

Un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Río Negro y Storni, en el barrio Almirante Brown de Ushuaia. Trabajan servicios de emergencia.

El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Río Negro y Storni. Personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados.

Un accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en el barrio Almirante Brown, en la intersección de las calles Río Negro y Storni.