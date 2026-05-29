Choque en el barrio Almirante Brown en Ushuaia

0 0 29 mayo 2026 2026-05-29T17:08:00-03:00 Editar esta nota

Un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Río Negro y Storni, en el barrio Almirante Brown de Ushuaia. Trabajan servicios de emergencia.

El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Río Negro y Storni. Personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados.
El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Río Negro y Storni. Personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados.

Un accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en el barrio Almirante Brown, en la intersección de las calles Río Negro y Storni.

Por causas que hasta el momento no fueron informadas oficialmente, dos vehículos protagonizaron una colisión que motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

Tras el alerta, efectivos de seguridad y equipos de asistencia se dirigieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y verificar el estado de las personas involucradas en el siniestro. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del accidente ni sobre la existencia de personas lesionadas.

Las autoridades continúan trabajando en el sector mientras se desarrollan las tareas de relevamiento y asistencia. Esta información se encuentra en desarrollo y será ampliada a medida que se conozcan mayores precisiones oficiales.

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Cronicas Fueguinas: Choque en el barrio Almirante Brown en Ushuaia
Choque en el barrio Almirante Brown en Ushuaia
Un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Río Negro y Storni, en el barrio Almirante Brown de Ushuaia. Trabajan servicios de emergencia.
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