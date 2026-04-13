VECINOS DENUNCIAN ABANDONO TOTAL EN EL BARRIO KAUPEN Y CALLES INTRANSITABLES DESDE HACE MESES

7 0 13 abril 2026 2026-04-13T05:41:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos del barrio Kaupen denuncian calles destruidas e intransitables en Ushuaia y reclaman falta de respuesta del Municipio.

El deterioro de las calles en el barrio Kaupen expone la falta de respuestas del Municipio. Denuncian que llevan más de dos meses reclamando sin solución.
El mal estado de las calles vuelve a poner en evidencia el abandono en distintos sectores de Ushuaia. Esta vez, vecinos del barrio Kaupen denunciaron que las arterias se encuentran “totalmente destruidas” y sin mantenimiento, lo que vuelve prácticamente imposible la circulación diaria.

“Es intransitable”, señalaron, describiendo una situación que no es nueva pero que se agrava con el paso de los días. Según relataron, los reclamos fueron realizados hace más de dos meses, pero hasta el momento no hubo respuestas ni presencia de cuadrillas municipales en la zona.

El deterioro no solo afecta la movilidad, sino también impacta directamente en los costos para quienes viven allí. “Estamos cansados de romper el auto”, expresaron, reflejando el hartazgo de quienes deben transitar a diario por calles en condiciones críticas.


La falta de mantenimiento vial en barrios periféricos vuelve a instalar un debate recurrente: la desigualdad en la prestación de servicios dentro de la ciudad. Mientras algunas zonas reciben intervenciones periódicas, otras permanecen relegadas sin soluciones concretas.

En este contexto, el reclamo apunta directamente a la gestión municipal, cuestionando la falta de planificación y la ausencia de respuestas ante pedidos formales ya realizados. El caso del barrio Kaupen no es aislado, pero sí refleja una problemática estructural que afecta a cientos de vecinos en Ushuaia.

¿Tu barrio también está en estas condiciones? Contanos en los comentarios en qué zona pasa y cuánto tiempo llevan sin respuestas.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimoabril 13, 2026

    Desobligacion docente ya.

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    1. Anónimoabril 13, 2026

      Los vecinos del Barrio AKAR no solos estamos olvidados, los residuos CLOACALES NOS ESTAN INUNDANDO, NO TENEMOS AGUA, NI GAS, intendente se le terminó la amistad con el urbanizador

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    2. Anónimoabril 13, 2026

      Los vecinos del Barrio AKAR no solos estamos olvidados, los residuos CLOACALES NOS ESTAN INUNDANDO, NO TENEMOS AGUA, NI GAS, intendente se le terminó la amistad con el urbanizador

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  2. Anónimoabril 13, 2026

    hijos de remil, todos okupas! todos tranzas, todos bolis que se afanan los materiales de las obras de construccion! gasten dos mangos y tapen los agujeros para sus 4x4 manga de choris.

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  3. Anónimoabril 13, 2026

    quieren extender el ejido urbano y en pleno centro no se puede andar

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  4. Anónimoabril 13, 2026

    estan detonadas todas la calles, pero rompen las calles sanas y le tiran asfalto de 1 mm para volver al entongue despues del invierno

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  5. Anónimoabril 13, 2026

    si no pagan nada de impuestos que quieren cada uno mejora su frente, eso es la libertad

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Cronicas Fueguinas: VECINOS DENUNCIAN ABANDONO TOTAL EN EL BARRIO KAUPEN Y CALLES INTRANSITABLES DESDE HACE MESES
VECINOS DENUNCIAN ABANDONO TOTAL EN EL BARRIO KAUPEN Y CALLES INTRANSITABLES DESDE HACE MESES
Vecinos del barrio Kaupen denuncian calles destruidas e intransitables en Ushuaia y reclaman falta de respuesta del Municipio.
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