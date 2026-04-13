VECINOS DENUNCIAN ABANDONO TOTAL EN EL BARRIO KAUPEN Y CALLES INTRANSITABLES DESDE HACE MESES

El mal estado de las calles vuelve a poner en evidencia el abandono en distintos sectores de Ushuaia. Esta vez, vecinos del barrio Kaupen denunciaron que las arterias se encuentran “totalmente destruidas” y sin mantenimiento, lo que vuelve prácticamente imposible la circulación diaria.

“Es intransitable”, señalaron, describiendo una situación que no es nueva pero que se agrava con el paso de los días. Según relataron, los reclamos fueron realizados hace más de dos meses, pero hasta el momento no hubo respuestas ni presencia de cuadrillas municipales en la zona.





El deterioro no solo afecta la movilidad, sino también impacta directamente en los costos para quienes viven allí. “Estamos cansados de romper el auto”, expresaron, reflejando el hartazgo de quienes deben transitar a diario por calles en condiciones críticas.





La falta de mantenimiento vial en barrios periféricos vuelve a instalar un debate recurrente: la desigualdad en la prestación de servicios dentro de la ciudad. Mientras algunas zonas reciben intervenciones periódicas, otras permanecen relegadas sin soluciones concretas.





En este contexto, el reclamo apunta directamente a la gestión municipal, cuestionando la falta de planificación y la ausencia de respuestas ante pedidos formales ya realizados. El caso del barrio Kaupen no es aislado, pero sí refleja una problemática estructural que afecta a cientos de vecinos en Ushuaia.



