Ushuaia va por la emergencia económica y apunta a la Provincia por una deuda millonaria

0 0 20 abril 2026 2026-04-20T10:32:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia busca declarar la emergencia económica y responsabiliza a la Provincia por una deuda de $12.000 millones en coparticipación.

El Ejecutivo envió el proyecto al Concejo Deliberante en medio de una fuerte caída de recursos. Denuncian demoras y pérdida real de financiamiento.
En un contexto de creciente tensión financiera, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia económica en la ciudad, apuntando directamente al Gobierno provincial por una deuda de coparticipación que ya supera los $12.000 millones.

La iniciativa busca otorgar herramientas excepcionales para sostener el funcionamiento del Municipio en medio de un escenario crítico, que incluye la renegociación de contratos, la refinanciación de deudas y la readecuación del presupuesto vigente.

Desde el gabinete municipal, el secretario de Gobierno advirtió que la situación se agrava por las demoras en el envío de fondos coparticipables, que actualmente registran un atraso de hasta 40 días. A esto se suma una caída real del 38% en el poder de financiamiento, lo que impacta de lleno en la prestación de servicios y en la capacidad operativa del Estado local.

El planteo del Ejecutivo no solo expone un problema financiero, sino que también eleva el tono político del conflicto con la Provincia, a la que responsabiliza por el ahogo económico que atraviesa Ushuaia.

En este marco, la declaración de emergencia aparece como una medida defensiva frente a un escenario que, según advierten, podría agravarse si no se regulariza el flujo de fondos.

Ahora será el Concejo Deliberante el que deberá analizar el proyecto y definir si otorga al Ejecutivo las facultades extraordinarias solicitadas en medio de una disputa que ya escala en el plano institucional.

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Ushuaia va por la emergencia económica y apunta a la Provincia por una deuda millonaria
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