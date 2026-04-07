Municipales afectan el transporte y habrá colectivos con frecuencia reducida

0 0 07 abril 2026 2026-04-07T02:47:00-03:00 Editar esta nota

Medida de fuerza en Ushuaia: colectivos funcionarán con frecuencia reducida y vuelven a afectar a miles de usuarios.

Por una medida de fuerza, el servicio de colectivos en Ushuaia funcionará con demoras este martes. La protesta impacta directamente en miles de usuarios que dependen del transporte público.
Una nueva medida de fuerza vuelve a golpear directamente a los vecinos de Ushuaia. Este martes 7 de abril, el servicio de transporte público funcionará con frecuencias reducidas como consecuencia de una movilización gremial impulsada por trabajadores municipales.

La empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) confirmó que la protesta se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas, franja en la que el sistema de colectivos operará con demoras en todas sus líneas, afectando los tiempos habituales de traslado.

Desde la firma señalaron que la medida se enmarca en una acción “en defensa de los trabajadores, el transporte público y los recursos municipales”. Sin embargo, en la práctica, el impacto vuelve a recaer sobre los usuarios, que deberán reorganizar sus actividades ante un servicio que no funcionará con normalidad.

No es la primera vez que ocurre. En un contexto donde el transporte público ya presenta deficiencias estructurales, cada medida de este tipo profundiza las complicaciones para miles de vecinos que dependen diariamente del colectivo para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites básicos.

El esquema se repite: conflictos internos, falta de soluciones de fondo y decisiones que terminan trasladando el costo a la comunidad. Mientras tanto, las respuestas estructurales siguen ausentes.

Desde UISE pidieron a los usuarios planificar sus traslados con anticipación y ofrecieron disculpas por los inconvenientes. Un mensaje que ya resulta habitual frente a un servicio que, lejos de garantizar previsibilidad, sigue mostrando fragilidad ante cada conflicto.

El problema de fondo, una vez más, queda sin resolver: un sistema que no logra sostener su funcionamiento normal sin afectar a quienes deberían ser su prioridad, los vecinos.

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