VEHÍCULO DESBARRANCÓ EN LA RUTA 3 TRAS EL PUENTE DEL RÍO PIPO

0 0 29 marzo 2026 2026-03-29T10:15:00-03:00 Editar esta nota

Accidente en Ushuaia: un vehículo desbarrancó en la Ruta 3, pasando el puente del Río Pipo. Intervienen servicios de emergencia.

El siniestro vial se registró este mediodía sobre la Ruta Nacional N°3, en cercanías del puente del Río Pipo. Trabajan servicios de emergencia en el lugar.
Un accidente de tránsito se registró este mediodía en la ciudad de Ushuaia, donde un vehículo habría desbarrancado sobre la Ruta Nacional N°3 “Raúl Ricardo Alfonsín”.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 horas, en el sector ubicado pasando el puente del Río Pipo, una zona donde suelen registrarse complicaciones en la calzada, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

Según la información preliminar, el rodado terminó fuera de la calzada tras perder el control, aunque por el momento no se confirmó oficialmente la cantidad de ocupantes ni el estado de salud de los mismos.

En el lugar trabajan efectivos policiales y servicios de emergencia, quienes realizan las tareas de asistencia y peritaje correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución en el sector, debido a la presencia de personal trabajando y posibles demoras en el tránsito.

AMPLIAREMOS.

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VEHÍCULO DESBARRANCÓ EN LA RUTA 3 TRAS EL PUENTE DEL RÍO PIPO
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