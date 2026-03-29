VEHÍCULO DESBARRANCÓ EN LA RUTA 3 TRAS EL PUENTE DEL RÍO PIPO

Un accidente de tránsito se registró este mediodía en la ciudad de Ushuaia, donde un vehículo habría desbarrancado sobre la Ruta Nacional N°3 “Raúl Ricardo Alfonsín”.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 horas, en el sector ubicado pasando el puente del Río Pipo, una zona donde suelen registrarse complicaciones en la calzada, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.





Según la información preliminar, el rodado terminó fuera de la calzada tras perder el control, aunque por el momento no se confirmó oficialmente la cantidad de ocupantes ni el estado de salud de los mismos.





En el lugar trabajan efectivos policiales y servicios de emergencia, quienes realizan las tareas de asistencia y peritaje correspondientes para determinar las causas del siniestro.





Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución en el sector, debido a la presencia de personal trabajando y posibles demoras en el tránsito.





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