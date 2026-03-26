Corte programado de energía afectará al centro de Ushuaia hoy

0 0 26 marzo 2026 2026-03-26T00:30:00-03:00 Editar esta nota

Corte de luz programado en Ushuaia afectará el centro este jueves 26 de marzo por trabajos técnicos en la red eléctrica.

La interrupción del servicio eléctrico será breve, pero impactará en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Se debe a trabajos técnicos necesarios para garantizar reparaciones en la red.
La Dirección Provincial de Energía informó que este jueves 26 de marzo se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en un sector céntrico de Ushuaia.

La interrupción afectará la avenida San Martín, en el tramo comprendido entre 9 de Julio y Guaraní, una zona clave tanto para la actividad comercial como para la circulación diaria.

Según se indicó, el corte comenzará a las 7:00 de la mañana y tendrá una duración estimada de 20 minutos. Desde el organismo explicaron que la medida responde a la necesidad de realizar un anillado de red, una maniobra técnica imprescindible para permitir que se lleven adelante trabajos de reparación en el sector.

En este sentido, detallaron que la intervención está vinculada a la presencia de un cable subterráneo de media tensión, lo que requiere condiciones específicas de seguridad para poder operar. El procedimiento permitirá que la DPOSS avance con tareas de mantenimiento en la zona, en un esquema coordinado entre áreas técnicas.

Finalmente, desde la Dirección Provincial de Energía solicitaron disculpas a los vecinos y comerciantes por las molestias que pueda ocasionar la interrupción del servicio.

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Cronicas Fueguinas: Corte programado de energía afectará al centro de Ushuaia hoy
Corte programado de energía afectará al centro de Ushuaia hoy
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