Corte programado de energía afectará al centro de Ushuaia hoy

La Dirección Provincial de Energía informó que este jueves 26 de marzo se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en un sector céntrico de Ushuaia.

La interrupción afectará la avenida San Martín, en el tramo comprendido entre 9 de Julio y Guaraní, una zona clave tanto para la actividad comercial como para la circulación diaria.





Según se indicó, el corte comenzará a las 7:00 de la mañana y tendrá una duración estimada de 20 minutos. Desde el organismo explicaron que la medida responde a la necesidad de realizar un anillado de red, una maniobra técnica imprescindible para permitir que se lleven adelante trabajos de reparación en el sector.