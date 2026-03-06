Choque en una transitada esquina de Ushuaia: despliegue de bomberos, policía y ambulancia

Accidente de tránsito en Intendente Torelli y Fuegia Basket movilizó a bomberos, policía, Defensa Civil y una ambulancia en Ushuaia.

Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Intendente Torelli y Fuegia Basket movilizó este Viernes a los servicios de emergencia. En el lugar trabajan bomberos, personal policial, Defensa Civil y una ambulancia.

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Intendente Torelli y Fuegia Basket, lo que generó un importante despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

Hasta el lugar acudieron rápidamente dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía, personal de Defensa Civil y una ambulancia para asistir a las personas involucradas en el siniestro.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la cantidad de vehículos implicados ni sobre el estado de salud de los ocupantes, aunque se indicó que el personal sanitario se encontraba evaluando a los involucrados en el lugar.

