Adorni habló tras dos meses de silencio, pero evitó dar explicaciones sobre su patrimonio

Manuel Adorni habló tras dos meses sin contacto con la prensa, pero evitó dar detalles sobre su patrimonio y denuncias judiciales.
Luego de casi dos meses sin contacto directo con los medios, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa marcada por las evasivas y la falta de precisiones sobre los cuestionamientos que pesan sobre su patrimonio y sus viajes.
Lejos de despejar las dudas, el funcionario dejó en claro desde el inicio que no profundizaría en las denuncias. “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, afirmó en su primera respuesta.
Investigaciones en curso como argumento
Adorni justificó su negativa a brindar detalles escudándose en la existencia de causas judiciales abiertas. Según explicó, cualquier declaración podría interferir en los procesos en marcha.
“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”.
Sus dichos, lejos de llevar claridad, alimentaron aún más los interrogantes sobre la magnitud de las denuncias y el estado real de su situación judicial.
Propiedades bajo la lupa
Uno de los ejes de la polémica gira en torno a propiedades que se le atribuyen en distintas zonas, como Martínez y Exaltación de la Cruz.
Ante esto, el jefe de Gabinete se limitó a señalar que toda su situación patrimonial está declarada: “Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, aseguró.
A pesar de la convocatoria, la conferencia dejó más dudas que certezas. La negativa a brindar información detallada, sumada a la admisión de investigaciones judiciales en curso, refuerza el clima de sospecha alrededor del funcionario.
En un contexto donde la transparencia en la función pública es cada vez más exigida, la estrategia de evitar definiciones concretas vuelve a poner en discusión el vínculo entre la política y la rendición de cuentas.
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