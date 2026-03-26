Adorni habló tras dos meses de silencio, pero evitó dar explicaciones sobre su patrimonio

Investigaciones en curso como argumento





Adorni justificó su negativa a brindar detalles escudándose en la existencia de causas judiciales abiertas. Según explicó, cualquier declaración podría interferir en los procesos en marcha.





“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”.





Sus dichos, lejos de llevar claridad, alimentaron aún más los interrogantes sobre la magnitud de las denuncias y el estado real de su situación judicial.



