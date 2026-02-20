Remate en pausa, descrédito en marcha: familias acusan al Directorio de vaciar la Caja de la Policía

Esposas, pensionadas e hijos de policías retirados de Tierra del Fuego cuestionaron con dureza al Directorio de la Caja de Previsión por intentar vender un terreno para cubrir gastos corrientes. Denuncian mala administración, privilegios intactos y falta de transparencia mientras 540 familias esperan cobrar lo que les corresponde.

El nuevo intento de rematar un terreno perteneciente a la Caja de Previsión de la Policía de Tierra del Fuego no solo reactivó el conflicto interno: terminó de romper la frágil confianza que aún conservaban muchas familias de policías retirados en el actual Directorio. “El terreno no se remata… la credibilidad sí”, expresaron en un documento público que apunta directamente contra quienes administran la institución.





La acusación es concreta: vender patrimonio para afrontar gastos corrientes no es una estrategia financiera ni una “reorganización patrimonial”, como intentan instalar desde la conducción. Es, según sostienen, la prueba de una gestión desordenada que opta por desprenderse de activos antes que revisar sus propios privilegios.





La Caja fue creada en 1988 con el aporte sostenido de generaciones de efectivos que confiaron en que su retiro sería administrado con prudencia. Hoy, aseguran los familiares, el Directorio pretende convertir ese patrimonio en una variable de ajuste coyuntural para cubrir un déficit que nunca fue explicado con claridad.





Mientras 540 familias aguardan el pago total de haberes que les corresponden por ley, los llamados “gastos de representación” y adicionales administrativos continúan abonándose con puntualidad. “Si estamos ante la peor crisis de la historia, lo primero que se suspende son los privilegios, no el patrimonio”, remarcan.





El reclamo también apunta a la falta de respuestas formales ante pedidos de audiencia y solicitudes de información. Denuncian descalificaciones personales en lugar de balances detallados. “Cuando preguntamos por números, recibimos adjetivos”, señalan.





En los informes elevados a la Legislatura en 2025 —según sostienen— figuran partidas que consideran difíciles de justificar y contrataciones directas que no habrían sido explicadas con precisión. Sin embargo, el Directorio insiste en avanzar con la venta del terreno como solución inmediata.





Para las familias, la ecuación es inversa: primero se determina la deuda real, luego se reducen gastos no esenciales y recién después se evalúan medidas extraordinarias. “Nosotras administramos hogares y jamás venderíamos la casa para pagar la luz sin revisar antes en qué estamos gastando de más”, plantean.





El mensaje es claro: el problema no es la falta de recursos estructurales, sino la escala de prioridades del Directorio. Vender un terreno es más sencillo que asumir errores de gestión. Desprenderse de bienes es más rápido que transparentar cuentas.





El patrimonio de la Caja no es un activo disponible para equilibrar balances transitorios, sostienen. Es el resultado de décadas de aportes obligatorios realizados bajo la promesa de previsibilidad y respeto institucional.





La tensión ahora no es solo financiera. Es política y ética. Porque si el Directorio insiste en utilizar el patrimonio como salvavidas administrativo sin rendir cuentas exhaustivas, el costo no será únicamente económico: será la pérdida definitiva de legitimidad ante quienes sostienen el sistema con sus aportes y esa credibilidad, advierten, no se recupera en una subasta.