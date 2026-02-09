Choque entre un auto y una moto en Ushuaia: un motociclista fue hospitalizado

Un auto y una moto chocaron en avenida Alem y Mar de Oses, Ushuaia. El motociclista fue hospitalizado y los test de alcoholemia dieron negativo.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la avenida Alem y Mar de Oses. El conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital de manera preventiva.
Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este [día] en la ciudad de Ushuaia, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de la avenida Leandro N. Alem y Mar de Oses, una zona de tránsito intenso.

El hecho fue protagonizado por un Chevrolet Celta, conducido por Cristian Nahuel Quallio, de 26 años, y una motocicleta Honda Wave, guiada por Pablo Augusto Rivero, de 33 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista manifestó dolencias físicas y debió ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica, a modo preventivo.

Personal policial intervino en el lugar y realizó los test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, descartando la ingesta de alcohol como factor del siniestro.

Se labraron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del choque.

Choque entre un auto y una moto en Ushuaia: un motociclista fue hospitalizado
