Choque entre un auto y una moto en Ushuaia: un motociclista fue hospitalizado

Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este [día] en la ciudad de Ushuaia, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de la avenida Leandro N. Alem y Mar de Oses, una zona de tránsito intenso.

El hecho fue protagonizado por un Chevrolet Celta, conducido por Cristian Nahuel Quallio, de 26 años, y una motocicleta Honda Wave, guiada por Pablo Augusto Rivero, de 33 años.





Como consecuencia del impacto, el motociclista manifestó dolencias físicas y debió ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica, a modo preventivo.





Personal policial intervino en el lugar y realizó los test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, descartando la ingesta de alcohol como factor del siniestro.





Se labraron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del choque.