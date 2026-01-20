(Vídeo) Retiran la camioneta que se desbarrancó en Paso Garibaldi por una grave negligencia

Retiran la camioneta que se desbarrancó en Paso Garibaldi tras una negligencia del conductor. El hecho ocurrió en La Herradura, sobre Ruta 3.

Una grúa trabaja en el sector de La Herradura para remover el vehículo que cayó al vacío el 12 de enero, luego de que su conductor olvidara accionar el freno de mano.
Una grúa de gran porte trabaja este martes en el retiro de la camioneta que se desbarrancó el pasado 12 de enero en el sector de La Herradura, sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el Paso Garibaldi, uno de los puntos más transitados y peligrosos de Tierra del Fuego.

El siniestro se produjo cuando el conductor del vehículo detuvo la marcha para descansar en el mirador de la zona, pero olvidó colocar el freno de mano. Como consecuencia de esta grave negligencia, la camioneta comenzó a desplazarse sin control y terminó cayendo por la pendiente, quedando fuera de la calzada.

Afortunadamente, en el momento del incidente no había personas dentro del rodado, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre automovilistas y autoridades por el riesgo que implicó tanto para el propio conductor como para otros usuarios de la ruta.

El operativo de remoción requirió maquinaria pesada, personal especializado y un despliegue técnico importante, debido a la complejidad del terreno y la ubicación en la que quedó el vehículo tras el desbarranco

Desde los organismos de seguridad vial reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención al detenerse en zonas de montaña, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas, donde una distracción mínima puede derivar en consecuencias graves.

Paso Garibaldi es un punto turístico muy visitado durante el verano, por lo que este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar la conciencia vial y la responsabilidad individual de quienes circulan por la Ruta 3.

